Тюменские дальнобойщики призвали министра транспорта одуматься

В Ассоциации грузоперевозчиков также призвали тюменцев критически отнестись к появившимся в интернете слухам о том, что протестующие дальнобойщики — жители других регионов. «По непонятным нам причинам, сотрудники партии „Единая Россия“ и ряд ее сторонников распространяют ложную информацию о том, что все противники „Платона“ — курганцы и свердловчане. Хотелось бы заверить, что это не соответствует действительности. Практически все активисты — постоянные жители Тюмени, и наша организация зарегистрирована именно здесь, а не в Екатеринбурге и не в Кургане», — добавил Владимир Ардашов.