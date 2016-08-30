Тюменские дальнобойщики призвали министра транспорта одуматься

Ассоциация грузоперевозчиков и водителей-профессионалов Тюменской области обратилась к министру транспорта РФ. В открытом письме, появившемся накануне, 29 августа, на официальной странице объединения в соцсети, шоферы призвали министра одуматься и сохранить отрасль автомобильных перевозок.
В опубликованном документе, грузоперевозчики назвали систему «Платон» коррупционной схемой, а ряд других законодательных изменений — «дилетантскими прожектами, рожденными без оглядки на объективную реальность». Кроме системы «Платон» дальнобойщики подвергли критике новые требования к приборам учета рабочего времени (тахографам), а также вмененную обязанность по оформлению частными водителями путевых листов.
Один из авторов открытого письма, соучредитель ассоциации грузоперевозчиков Владимир Ардашов пояснил, что такие действия водителей стали ответом на слова министра транспорта РФ Максима Соколова, прозвучавшие в интервью изданию «Аргументы недели». В общении с федеральными журналистами чиновник заверил, что в системе «Платон» заложен справедливый принцип — «пользователь платит».
«Мы решили напомнить господину Соколову, что этот принцип уже был реализован до „Платона“. Существовал транспортный налог и акциз, входящий в стоимость дизельного топлива. Та пресловутая плата за тонны, про которую говорит министр, уже имела место. Чем больше масса грузовика, тем больше расход „солярки“. Чем больше расход, тем большую сумму получит бюджет в качестве акциза. Как мы говорили ранее, мы согласны платить, но платить государству, а не частной лавочке», — рассказал активист.
Как писал NashGorod.ru ранее, особенностью системы «Платон», возмущающей автоперевозчиков, является тот факт, что полномочия по взиманию платы переданы компании ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы», одним из учредителей которой является российский олигарх Игорь Ротенберг. По данным газеты «Ведомости», планируемый ежегодный доход этой организации — порядка 10 миллиардов рублей.
Оценивая доводы министра транспорта, Владимир Ардашов также усомнился в словах чиновника о том, что введение платы за пользование автодорогами практически не отразилось на цене продуктов питания.
«Министр также утверждает, что в системе „Платон“ зарегистрированы 735 тысяч транспортных единиц. Мы бы хотели пояснить, что это за транспорт. Главным образом, это тягачи крупных логистических операторов — Lorry, „Деловые Линии“, Delko, „Магнит“. Эти компании банально вынудили проходить регистрацию», — добавил Владимир.
Также в открытом письме дальнобойщики напомнили, что в качестве повода к введению системы «Платон» неоднократно приводились якобы существующие расчеты, согласно которым один большегруз наносит такой же вред дорожному покрытию, как несколько тысяч легковых машин (от 20 до 60 тысяч, цифры назывались различные). Работники сферы перевозок потребовали опубликовать информацию о специалистах, сделавших такие выводы, и о методах вычисления.
В Ассоциации грузоперевозчиков также призвали тюменцев критически отнестись к появившимся в интернете слухам о том, что протестующие дальнобойщики — жители других регионов. «По непонятным нам причинам, сотрудники партии „Единая Россия“ и ряд ее сторонников распространяют ложную информацию о том, что все противники „Платона“ — курганцы и свердловчане. Хотелось бы заверить, что это не соответствует действительности. Практически все активисты — постоянные жители Тюмени, и наша организация зарегистрирована именно здесь, а не в Екатеринбурге и не в Кургане», — добавил Владимир Ардашов.