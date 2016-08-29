10 идей, как приятно провести время на набережной

«Где погулять в Тюмени, кроме набережной?» — задаются вопросом гости города. Действительно, набережная — самое популярное место променадов молодежи и не только. Именно сюда в первую очередь везут туристов. И нам есть чем гордиться — с каждым годом набережная становится все уютнее и комфортнее, появляется больше лавочек, можно выпить кофе или посетить ресторан на воде. NashGorod.ru подобрал 10 вариантов того, чем можно заниматься, прогуливаясь по набережной вдоль Туры.

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