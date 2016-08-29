10 идей, как приятно провести время на набережной

«Где погулять в Тюмени, кроме набережной?» — задаются вопросом гости города. Действительно, набережная — самое популярное место променадов молодежи и не только. Именно сюда в первую очередь везут туристов. И нам есть чем гордиться — с каждым годом набережная становится все уютнее и комфортнее, появляется больше лавочек, можно выпить кофе или посетить ресторан на воде.
NashGorod.ru подготовил спецпроект — 10 вариантов того, чем можно заниматься, прогуливаясь по набережной вдоль Туры.
1. Снять закат или сделать селфи на фоне реки и достопримечательностей
Навороченные «зеркалки» и простые смарфоны, цифрокомпакты и iPhone — каждый второй гуляющий по набережной что-то фотографирует. Профессионалы снимают закаты и влюбленных парочек, мамочки щелкают детей на фоне памятников и реки, барышни празднуют здесь девичник и делают миллионное «селфи». Редко у кого рука не тянется в карман за смартфоном, чтобы снять закат и бескрайний простор — с набережной действительно открывается красивый вид.
2. Попробовать в новых киосках капуччино или хот-дог.
Торговые павильоны, выполненные в одном стиле, появились на набережной этим летом. Приятно, что и работники в них одеты в униформу, выполненную в одном стиле.
Стоимость чашки латте или капуччино — 130 — 170 рублей в зависимости от объема, чашки рафа — 140 — 180 рублей. Выпечка обойдется в 50 — 100 рублей.
3. Полюбоваться на фонтан
Каскадный фонтан — одна из достопримечательностей набережной — начал работать в 2012 году. Он представляет собой несколько крупных ступеней и большой уступ, с которого падает вода. Изюминка фонтана — цветная подсветка, которая раскрашивает «водопад» всеми цветами. Высота фонтана — 15 м, протяженность — около 35 м.
4. Прокатиться на велосипеде, скейте или гироскутере, вдыхая свежий речной воздух.
На набережной работает сразу несколько точек проката набирающего популярность двухколесного средства передвижения — гироскутера.
5. Изучить по скульптурам историю Тюмени в цифрах и лицах.
Итак… Каких фабрик и заводов в нашем городе было больше?
6. Совершить пробежку.
Организаторы проекта «Здравый смысл» закрепили за набережной статус места для бега: сделали указатели расстояния, разместили мотивирующие фразы. И бегунам здесь действительно нравится!
7. Потереть памятнику палец на удачу
8. Удобно устроившись на лавочке или парапете, полюбоваться видами Туры.
Cнующие пароходики, купола храмов, на которых отблесками горит закатное солнце, четкий силуэт моста Влюбленных — красота!
9. Насладиться живым выступлением одной из местных групп.
Именно музыка добавляет набережной необъяснимое очарование — такое, что здесь хочется побыть подольше. Иногда здесь звучит гитара, на которой исполняют известные русские и зарубежные рок-композиции, иногда — заводной рок-н-ролл. На фото — выступление группы The Boredom Breakers.
10. Побывать в ресторане «Баржа», который стоит прямо на воде.
Что может быть приятнее, чем после долгой прогулки по набережной устроиться на диванах ресторана на воде и заказать ароматный шашлык (270 рублей) или лосось на гриле (450 рублей).
«Баржа» официально откроется в сентябре, однако тюменцы уже сейчас активно посещают ресторан — по вечерам здесь практически нет свободных столиков. Расслабиться и вкусно поесть с видом на Туру и мост Влюбленных, слегка покачиваясь на волнах — незабываемые ощущения.
Попасть на «Баржу» можно, спустившись на нижний ярус со стороны парковки.
Как, вы все еще в Интернете? Предлагаем оторваться от экранов мониторов и отправиться гулять на набережную. Успевайте, ведь лето скоро закончится!