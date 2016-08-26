Сегодня в Тюмени насчитывается пять долгостроев

Шесть лет назад в Тюмени было «заморожено» 67 строек. За это время восстановлены жилищные права 4788 человек. Сегодня осталось пять проблемных объектов, нарушены права 734 участников долевого строительства. Где находятся эти недостроенные многоквартирники, и когда продолжится их возведение?
Дом по ул. Герцена-Камышинская-Смоленская-Дзержинского, застройщик — ООО «ПСК «Континент». Там
нарушены права 61 человека.
Это один из самых скандальных долгостроев областного центра. Строительство многоэтажки было начато 16 лет назад, в 2000 году. Поле десяти лет возведения, стройку заморозили из-за отсутствия у застройщика финансов для завершения строительства объекта.
Через три года после заморозки строительства, в 2013 году, проводилась экспертиза, которая выявила нарушения, допущенные при строительстве — от превышения этажности до неустойчивости фундамента и несущих конструкций. Обсуждался вариант сноса объекта, возможные способы укрепления конструкции домов вплоть до сноса верхних этажей и внесения дополнительных изменений в конструктив.
Судьба многострадального дома по сей день остается неизвестной.
Многоквартирный дом по ул. Ленина-Кирова, застройщик — ООО «ПСК «Континент».
Второй крупный и известный многим тюменцам долгострой. Его начинали возводить 17 лет назад. Доли по низкой цене в центре города разлетались как горячие пирожки. В администрации знали о нарушениях, но строительство было заморожено лишь в 2008 году, когда часть квартир была уже продана. Сейчас здание находится в плачевном состоянии, по стенам идут трещины.
Кроме этого, у дома была существенно увеличена этажность — вместо запланированных пяти их стало 13. Застройщик увеличил этажность, мотивируя вынужденной необходимостью расселить два ветхих многоквартирных дома, расположенных на участке. Один из них должен был расселять муниципалитет, но никаких мер для этого не предпринимал. Пришлось увеличить площадь застройки.
Обманутые дольщики не раз выходили на митинги, но это так ни к чему и не привело. Что будет дальше с недостроенным домом, по-прежнему не понятно.
Многоквартирный дом ГП-7 по ул. Тихая-Просторная, застройщик — ЗАО «Тюменский строитель».
Этот дом находится между районами Мыс и Тарманы. Его строительство началось в 2012 году. Срок ввода объекта в эксплуатацию по договору — 4 квартал 2014, однако с 2015 года работа «встала».
Заселения в свои квартиры ждут 23 человека.
Многоквартирный дом ГП-8 по ул. Тихая-Просторная, застройщик — ЗАО «Тюменский строитель».
Возведение многоэтажки началось в 2012 году. Срок ввода объекта в эксплуатацию по договору — 4 квартал 2014, однако период сдачи застройщик перенес на — 1 квартал 2016.
Здесь квадратные метры приобрели 144 человека.
Стройка этого дома была «заморожена» один год. Однако из разряда «проблемных» Главное управление строительства многоэтажку пока не убирает, поскольку финансовое положение у застройщика по-прежнему остается сложным и сроки сдачи дома не известны.
Этот долгострой тоже один из самых скандальных в городе, отчасти из-за того, что долевых участников строительства там было более 400. Застройщик — АО «Менеджмент. Дизайн. Строительство» начал работы в 2013 году, однако уже на следующий год, при готовности дома 60%, «заморозил» стройку. Причина — отсутствие средств.
С возобновлением работ на объекте надежда на получение ключей от долгожданных квартир появилась у 476 человек.