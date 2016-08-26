Сегодня в Тюмени насчитывается пять долгостроев

Второй крупный и известный многим тюменцам долгострой. Его начинали возводить 17 лет назад. Доли по низкой цене в центре города разлетались как горячие пирожки. В администрации знали о нарушениях, но строительство было заморожено лишь в 2008 году, когда часть квартир была уже продана. Сейчас здание находится в плачевном состоянии, по стенам идут трещины.