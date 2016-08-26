Дмитрий Грамотин: Рекомендации МОК не повлияли на проведение крупных соревнований

Финал Кубка мира по лыжным гонкам — крупнейшее и наиболее значимое мероприятие в этом виде спорта за исключением Олимпийских игр. Еще значимее это событие делает тот факт, что впервые в истории российского и даже советского спорта оно будет проходить в Сибири и именно на тюменской земле. Глава комиссии, координатор будущих соревнований, Сандра Шпиц отметила в ходе пресс-конференции, что биатлонный комплекс «Жемчужина Сибири» пока еще не на сто процентов готов к приему гостей, однако, организаторы на пути к этому результату. Директор департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрий Грамотин также отметил, что «Жемчужина Сибири» готова к международным стартам на 90 процентов, полностью он будет подготовлен в течение трех месяцев.
«Необходимо обратить внимание на то, как будут располагаться болельщики. Мы полагаем, что они должны находиться ближе к месту трассам, чтобы усилить эффект присутствия, — прокомментировала Сандра Шпиц. — Вчера у нас был очень насыщенный день, мы обсудили с тюменскими организаторами массу вопросов касательно размещения спортсменов, логистики, транспортом. Были также обговорены финансовые аспекты и то, каким образом победителям будут переводить призовые».
Медиа-координатор тюменского этапа Кубка мира Михаэль Ламплот в свою очередь отметил, что «Жемчужина Сибири» широко известна у лыжников с мировым именем. Многие из них, такие как Петер Нортуг и Федерико Пеллегрино, принимали участие в «Гонке чемпионов» в апреле этого года и очень тепло отзывались о Тюмени.
Тем не менее, признался Дмитрий Грамотин, у оргкомитета были опасения по поводу того, что Тюмени вообще позволят проводить этот Кубок мира.
Напомним, в конце июля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям зимних видов спорта воздержаться от проведения в России крупных соревнований.
«После таких громких заявлений поневоле задумаешься. Однако мы провели ряд переговоров как с IBU, так и с FIS, и учитывая, что этапы Кубков мира уже утверждены и находятся в календаре, никаких переносов не планируется, — рассказал глава департамента. — Кроме того, нынешний визит инспекции — яркое подтверждение тому, что место проведения соревнований пересмотру не подлежит. Те рекомендации, которые были даны (со стороны МОК — прим. ред.), на мой взгляд, носят слишком рекомендательный характер».
Традиционно обсуждаемая финансовая сторона мероприятия в настоящее время в процессе обсуждения. В подобных крупных соревнованиях всегда присутствует многоступенчатая система финансирования.
Часть денег на организацию будут выделены из бюджета региона, другая часть будет предоставлена Минспорта из федерального бюджета, третьим источником станет привлечение спонсорских средств. Все национальные команды питание и проживание в Тюмени будут оплачивать самостоятельно.
Во сколько обойдется мероприятие, пока не известно. В ближайшие дни после комиссии оргкомитет должен сформировать смету с учетом всех расходов и распределения обязанностей, которая будет направлена в Министерство спорта на согласование. Как отметил вице-президент Федерации лыжных гонок России Владимир Логинов, пока не известно, какую сумму согласуют на федеральном уровне, вполне, возможно она будет урезана. «Как говорится, по Сеньке шапка. Но инфраструктура в комплексе подготовлена, переделки, вроде тех, чтобы передвинуть трибуны ближе к трассам, — это плевое дело. Эти вопросы решаемы. Ну а дальше все зависит от гостеприимства сибиряков, которое известно далеко за пределами страны», — резюмировал он.
Финал Кубка будет проходить в Тюмени с 16 по 19 марта будущего года. В четырехдневной программе соревнований: мужской и женский раздельный старты, спринт, а также масс-старты и гонки преследования. В сентябре «Жемчужину Сибири» ждет еще одна международная инспекция — специалисты FIS будут оценивать состояние самих трасс и их качество.