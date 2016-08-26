Дмитрий Грамотин: Рекомендации МОК не повлияли на проведение крупных соревнований

Финал Кубка мира по лыжным гонкам — крупнейшее и наиболее значимое мероприятие в этом виде спорта за исключением Олимпийских игр. Еще значимее это событие делает тот факт, что впервые в истории российского и даже советского спорта оно будет проходить в Сибири и именно на тюменской земле. Глава комиссии, координатор будущих соревнований, Сандра Шпиц отметила в ходе пресс-конференции, что биатлонный комплекс «Жемчужина Сибири» пока еще не на сто процентов готов к приему гостей, однако, организаторы на пути к этому результату. Директор департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрий Грамотин также отметил, что «Жемчужина Сибири» готова к международным стартам на 90 процентов, полностью он будет подготовлен в течение трех месяцев.