Скоро в школу: где и как выбирают одежду тюменские старшеклассники

Форма в моей школе есть, но не единая. Каждый носит то, что хочет. Главное, чтобы это подходило для школы. В этом году школьную форму шью себе на заказ. Обычно я ходила в выставочный зал и там покупала. Но это было тогда, когда я училась в другой школе. Там было очень строго на этот счет. В новой школе я ношу разные свитера и кофточки. Юбки тоже разные.