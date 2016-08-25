Скоро в школу: где и как выбирают одежду тюменские старшеклассники

В большинстве школ Тюмени достаточно строгий дресс-код: ученики должны носить либо форму, либо подбирать классические комплекты из серии «светлый верх-темный низ». Как говорят сами школьники, за один день собрать все необходимое к новому учебному году не получается, поэтому на шоппинг у тех, кто не покупал одежду заранее, уходит несколько дней.
Корреспондент интернет-портала NashGorod.ru поговорил с тюменскими одиннадцатиклассниками, чтобы узнать, где предпочитают одеваться выпускники, как они выбирают наряды и как относятся к школьной форме.
Женя: «Одежду и обувь я покупаю в разных магазинах. Одежду обычно в House, Cropp и тому подобных. Но обуви я уделяю огромное внимание! На нее не жалею денег и времени. Мои фавориты в области обувных магазинов — Superstep и Nike. Во время шоппинга ни на кого не ориентируюсь, потому что есть свой вкус.
Со школьной формой все гораздо сложнее! Тут уже приходится ходить с родителями (в основном, с папой). Пиджак и брюки выбирает папа, а там я уже смотрю удобно или нет, а вот рубашки смотрю сам. Во время школьного шоппинга сталкиваюсь с двумя основными проблемами: во-первых, небольшой выбор, так как я довольно худой, и не все костюмы на мне смотрятся, а во-вторых, приходится полагаться на вкус родителей, потому что костюмы — не мой конек.
Вообще к школьной форме я отношусь отрицательно, просто не вижу в ней смысла! В плане обучения она ни на что не влияет, да и, на мой взгляд, в школу было бы гораздо проще ходить в удобных вещах (кроме спортивной одежды — это ужасно!)».
«Школьная форма одинакового вида противоречит моей сущности. 21 век на дворе, мы должны отходить от коммунистического строя»
Таня: «Одежду и обувь я покупаю, в основном, в больших торговых центрах. Предпочитаю одежду мировых брендов: она, как правило, хорошего качества, актуальна и подходит почти всем. В выборе обуви я более привередлива: покупаю только в специализированных магазинах с хорошей репутацией. Я считаю, что хорошее качество обуви — залог здоровья наших ножек.
Школьную форму покупаю так же у известных брендов. Мне кажется, школьная форма вредит растущему организму во всех отношениях: в строгой одежде довольно тяжело ходить по шесть часов в день, она сковывает движения и жутко неудобная. Мое мнение — ребенка с детства должны учить индивидуальности, чтобы он пытался отличаться как знаниями, так и внешним видом. Школьная форма одинакового вида противоречит моей сущности. Тем более 21 век на дворе, мы должны отходить от коммунистического строя».
Ксюша: «Моим фаворитом среди торговых центров, однозначно, является „Кристалл“. Там я могу приобрести как одежду (Zara, Lacoste, „ЛУУК“, Mango», Massimo Dutti), так и обувь (Timberland, Superstep). Школьную же форму приобретаю в этих же магазинах, с этим не возникает никаких проблем. К форме отношусь положительно, если выбрать классные луки, то это очень красиво».
Даша: «Обычно я покупаю одежду в Recerved, Bershka, а обувь заказываю в интернете, так как нужна ортопедическая.
Форма в моей школе есть, но не единая. Каждый носит то, что хочет. Главное, чтобы это подходило для школы. В этом году школьную форму шью себе на заказ. Обычно я ходила в выставочный зал и там покупала. Но это было тогда, когда я училась в другой школе. Там было очень строго на этот счет. В новой школе я ношу разные свитера и кофточки. Юбки тоже разные.
„Пусть лучше будет школьная форма. Утром не придется искать одежду, ты уже знаешь, что наденешь сегодня“
Отношусь к школьной форме положительно. Я считаю, что пусть лучше будет школьная форма. Утром не придется искать одежду. Ты уже знаешь, что наденешь сегодня. Если не будет школьной формы, то каждый день очень долго придется выбирать себе одежду».
Маша: «Одежду и обувь я обычно покупаю в торговых центрах, где есть большой выбор („Солнечный“, „Кристалл“, „Галерея Вояж“), при этом отдаю особое предпочтение таким магазинам как Ostin, Bershka, House, P&B, Stradivarius, Terranova, H&M. В выборе мне всегда помогают мама или сестра, так как без них я точно возьму себе какую-нибудь ерунду.
„Обращаю особое внимание на качество тканей, чтобы надолго хватило и не сильно мялось“
В моей школе есть форма, поэтому в обычные дни у нас белый верх и черный низ, а уже в праздничные дни мы с девочками надеваем черные платья и белые фартуки. Форму я также приобретаю в торговых центрах, обращаю особое внимание на качество тканей, чтобы надолго хватило и не сильно мялось. Если же в магазинах нет одежды, которою я хочу, прошу, чтобы мне сшили ее на заказ.
К школьной форме отношусь нейтрально. Мне даже нравится, когда люди в школу приходят в форме, это выглядит так красиво и элегантно».
Интернет-портал NashGorod.ru уже писал о том, сколько стоит собрать в школу первоклассника. С помощью ученицы 11 класса одной из тюменских школ мы посчитали, какой минимальный бюджет нужен для подготовки к новому учебному году выпускницы. Как правило, в гардеробе есть пара-тройка блузок и рубашек, а также прошлогодние жакеты, брюки и юбки, которые еще можно носить, поэтому цель нашей героини Кати — не собрать с нуля, а обновить гардероб. Она искала классическую белую блузу рубашечного покроя, черную юбку-карандаш и туфли.
«Как обычно, первым делом я отправилась в торговые центры, где без труда нашла самые разнообразные блузы в интервале от 1 до 2 тысяч рублей. С обувью дела обстояли так же легко: пару черных балеток можно было приобрести за 800 рублей и выше. А вот из-за юбки мне пришлось изрядно попотеть: большинство из тех, что висят в магазинах, не соответствуют требованиям моей школы (черная юбка-карандаш не выше колена). В ТРЦ я нашла нужную мне юбку за 2,8 тысяч рублей, однако модель моего размера была бракована, и консультант посоветовал заказать такую же в интернет-магазине.
Ради эксперимента я решила посетить школьную ярмарку в Выставочном зале на Севастопольской. Цены на блузки не отличались от магазинных: 1–2 тысячи рублей. Стоимость пары обуви там начинается с 1 тысячи рублей, юбки — значительно дешевле, чем в торговых центрах — от 900 рублей. Правда, по качеству одежда на школьной ярмарке сильно уступает одежде из привычных магазинов», — говорит Катя.
По ее словам, две рубашки, юбка, балетки и школьные принадлежности обошлись в этом году в 9 тысяч рублей.
Полина Гуляева