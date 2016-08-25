Еще раз о руферах: кто должен отвечать за подростков на крыше?

Этим летом сотрудники полиции и ТОСЭР несколько раз снимали молодых людей с крыш тюменских многоэтажек. На высоту лезут ради романтики, эффектных фотографий, ощущения свободы с привкусом риска. Однако далеко не все юные руферы осознают, что прогулка по крыше действительно может закончиться трагически.
«Дети не всегда понимают риски, им кажется, что можно переписать все заново, перезапустить жизнь как игру. Мы как родители должны знать, чем наши дети могут увлечься, а дети в свою очередь должны осознавать, чем это может закончиться», — отметила во время общения с журналистами в пресс-центре интернет-портала NashGorod.ru главный внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог, главный специалист департамента здравоохранения Тюменской области Надежда Казакевич.
По мнению педагога-психолога МАОУ «Информационно-методический центр» города Тюмени Натальи Ларькиной, многие современные дети гиперактивны и, что называется, «без тормозов». Эти «тормоза» — определенные ограничения — должны устанавливать родители.
«В противном случае, детей может понести. Если ты не правишь мозгами ребенка, их занимает кто-то другой. Нужно понимать, что потребность жить на лезвии бритвы, ощущать жизнь тогда, когда она на грани смерти — это не норма. Если ты не видишь красоты рядом, на уровне своих глаз, не увидишь ее и с крыши. Это иллюзия, что там ты от чего-то освобождаешься: от проблем не убежишь, если ты внутренне несвободен, никакой поход на крышу не поможет. Нужно объяснить это ребенку. Пока подростку не исполнилось 18 лет, родители отвечают за его безопасность и жизнь», — отметила Наталья Ларькина.
Между тем, часто родители узнают о том, что их дети ходят по крыше, из полиции. При этом на законных представителей свободолюбивых подростков составляют административный протокол.
«Потребность жить на лезвии бриты, ощущать жизнь тогда, когда она на грани смерти — это не норма»
«В полицию периодически поступают звонки от граждан, которые замечают, что на крыше находятся посторонние. Подобные сообщения в обязательном порядке регистрируются и на место выезжает ближайший наряд. Не так давно был случай, когда сотрудники полиции задержали двух молодых людей, прогуливающихся по крыше. Их забрали в участок, провели длительную разъяснительную беседу. Подобного рода прогулки расцениваются правоохранительными органами не как безнаказанные шалости, ведь ущерб, приносимый зданию, вполне реальный. Если задержанный — несовершеннолетний, то в отношении родителей будет составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, а ребенок будет взят под контроль», — рассказали старший инспектор группы по связям с общественностью УМВД города Тюмени Кристина Рыжкова.
Также полиция выносит представление об устранении нарушений в части свободного доступа в подвальные и чердачные помещения в адрес управляющей компании. В этом году сообщалось о сотруднике УК «Заря», которого наказали за гулявших по крыше подростков. В свою очередь управляющая компания вправе подать в суд на руферов, если был причинен ущерб.
Как говорят представители управляющих компаний, подростки и молодые люди, забирающиеся на крышу, действительно портят домовое имущество. Так, граффити на различных поверхностях — самая неэстетичная, но при этом и самая безобидная шалость руферов. Повреждение материалов кровли, целостности полотна крыши, антенн — это лишь небольшая часть списка нарушений. Последствия действий хулиганов должны устранять управляющие компании.
«Действительно, содержать в исправном техническом состоянии дом — дело обслуживающей компании. Но намного проще и, что немаловажно, дешевле предупредить инцидент, чем устранять его. Для безупречного функционирования механизма нужна вовлеченность в процесс обеих его частей: все доступы на технические этажи и кровли должны быть закрыты и постоянно находиться под контролем УК, а жителям следует также соучастно относиться к общедомовому имуществу, — говорит генеральный директор управляющей компании „Домово“ Артем Завьялов. — В нашей практике уже существуют положительные примеры того, как тесное взаимодействие собственников и обслуживающей организации позволяет избежать незапланированных трат, аварий и просто сохранить нервную систему».
«Мы решили на домах, крыши которых особенно привлекают хулиганов, установить сигнализацию. Любая попытка взлома, и в кратчайшие сроки ЧОП на месте»
Он отмечает, что были случаи, когда ради живописного вида руферы спиливали замки и снимали двери с петель.
«Мы решили на домах, крыши которых особенно привлекают хулиганов, установить сигнализацию. Любая попытка взлома, и в кратчайшие сроки ЧОП на месте. Первые результаты уже есть: недавно смогли задержать группу подростков, прорывавшихся на крышу. Также специалисты нашего технического отдела, согласно регламенту, обходят все технические этажи, проверяют целостность оборудования и конструктива домов», — добавил Артем Завьялов.
«Я бы заставила руферов подниматься на крышу многоэтажки не на лифте, а по лестнице — у многих бы сразу отпало желание сделать опасное селфи»
Пока представители управляющих компаний принимают меры, тюменские инспекторы ПДН занимаются профилактической работой с подростками, проводят беседы со школьниками. Начальник отделения профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних УУП и ПДН УМВД России по Тюмени, майор полиции Алина Князева при этом не снимает ответственности с родителей и считает, что их задача — сделать так, чтобы ребенку было не до крыш.
«Спорт, физические, эмоциональные нагрузки — надо, чтобы ребенок постоянно был чем-то занят, тогда ему некогда будет думать о подобном экстриме. Подросткам, которые лезут на крыши, просто нечего делать. Я бы заставила руферов подниматься на крышу многоэтажки не на лифте, а по лестнице — у многих бы сразу отпало желание сделать опасное селфи. Я так и своих сыновей воспитываю: стало скучно, захотелось приключений — отжимайся, сразу полезные дела находятся», — отметила Алина Князева.