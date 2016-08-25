Еще раз о руферах: кто должен отвечать за подростков на крыше?

«В противном случае, детей может понести. Если ты не правишь мозгами ребенка, их занимает кто-то другой. Нужно понимать, что потребность жить на лезвии бритвы, ощущать жизнь тогда, когда она на грани смерти — это не норма. Если ты не видишь красоты рядом, на уровне своих глаз, не увидишь ее и с крыши. Это иллюзия, что там ты от чего-то освобождаешься: от проблем не убежишь, если ты внутренне несвободен, никакой поход на крышу не поможет. Нужно объяснить это ребенку. Пока подростку не исполнилось 18 лет, родители отвечают за его безопасность и жизнь», — отметила Наталья Ларькина.