В Тюменской области от прививок отказываются 1,5 тысячи человек

Согласно данным, собранным во всех медицинских учреждений региона, 90 процентов опрошенных назвали отказом от прививок личное негативное отношение к ним, еще в 10 процентах случаев причиной стали вопросы вероисповедания. Характерно, что еще десять лет назад ситуация была принципиально иной: примерно 70 процентов тюменцев не желали прививаться из религиозных соображений, остальные 30 процентов — свое личное нежелание.
Помимо обозначенных 1,5 тысяч «прививочных экстремистов», не получают вакцинацию в регионе еще 300 человек. В их случае причиной стали различные медицинские противопоказания. При этом, отметила Надежда Казакевич, гораздо меньше шансов получить прививки у абсолютно здоровых детей. «Родители как-то менее охотно идут на контакт с медицинскими работниками, поскольку если ребенок здоров, то считают, что ему ничего не нужно», — прокомментировала она.
В то же время, отмечают медики, тюменцы стали гораздо ответственнее подходить к прививочной кампании. «Конечно, встречаются мамочки, которые настроены категорически против любых прививок. Но радует то, что большая часть все-таки приходит с прививочными сертификатами, то есть знают, от чего они защищены, и могут это подтвердить документами. Раньше приходилось записывать с их слов, — рассказала главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области Елена Князева. — Негативных отношений со стороны пациентов сейчас стало гораздо меньше».
Что же так пугает граждан и откуда они черпают информацию? Картина получается разноплановой. Если обратиться к общероссийской тенденции, то в 15 процентах случаев люди черпают негативную информацию от соседей и знакомых, еще 9 процентов узнают ее из СМИ. Интересно, что в 10–12 процентах негативом и скептицизмом пациентов заражают сами медики: работники детских садов и школ, женских консультаций и других медицинских учреждений. «Скажем так, не все медицинские работники у нас имеют время поговорить с пациентом, обсудить с ним риски и последствия. В ряде случаев медик имеет свое личное мнение на вопрос. Кое-в-чем, особенно на фоне какого-либо заболевания, врач тоже имеет эту иррациональную боязнь, хочет перестраховаться», — пояснила Надежда Казакевич.
Еще примерно 20 процентов опрошенных склонны опираться на авторитет неких своих дальних знакомых.
Врачи между тем не устают повторять, что прививка хоть и не абсолютно безвредный препарат, однако, все же не так опасна, каковой ее принято считать. Самый страшный побочный эффект, чего обычно опасаются врачи, — это острая аллергическая реакция в первые полчаса или три дня после приема вакцины.
В последнее время также имеет место тенденция снижения количества противопоказаний к вакцинированию. Многие заболевания имеют неясную этиологию, поэтому чаще всего в них подозревают множество факторов, в том числе и вакцинирование, поясняют врачи. Однако со временем, благодаря новым массовым исследованиям, «круг подозреваемых» удается сузить. В то же время в работе врачи руководствуются Санитарными правилами от 2002 года, в которых перечислен и ни разу не менялся список противопоказаний.
В Тюменской области с 2010 года действует Региональная Программа вакцинопрофилактики населения, где прописаны 19 инфекционным заболеваний, для которых предусмотрено обязательное вакцинирование: туберкулез, вирусные гепатиты А и В, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, корь, краснуха, паротит, грипп, пневмококковая инфекция, гемофильная инфекция, ветряная оспа, менингококковая инфекция, ротавирусная инфекция, природоочаговые инфекции (туляремия и клещевой энцефалит), сибирская язва, бешенство, брюшной тиф.
Согласно статистике департамента здравоохранения Тюменской области, в 2015 году благодаря вакцинированию продолжает снижаться заболеваемость по 36 нозоологическим формам инфекционных болезней, включая вирусный гепатит А в три раза, болезнь Лайма (на 18,3 процента) и другие заболевания. Не регистрировались случаи заболевания по 22 видам инфекций, включая полиомиелит, краснуху, дифтерию, столбняк, лептоспироз и другие болезни.
От гриппа в 2015 году было привито более 545 тысяч жителей Тюменской области — примерно 39 процентов от совокупного населения региона. Новая прививочная кампания должна начаться в середине сентября и продлится до ноября.