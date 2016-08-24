В Тюменской области от прививок отказываются 1,5 тысячи человек

Что же так пугает граждан и откуда они черпают информацию? Картина получается разноплановой. Если обратиться к общероссийской тенденции, то в 15 процентах случаев люди черпают негативную информацию от соседей и знакомых, еще 9 процентов узнают ее из СМИ. Интересно, что в 10–12 процентах негативом и скептицизмом пациентов заражают сами медики: работники детских садов и школ, женских консультаций и других медицинских учреждений. «Скажем так, не все медицинские работники у нас имеют время поговорить с пациентом, обсудить с ним риски и последствия. В ряде случаев медик имеет свое личное мнение на вопрос. Кое-в-чем, особенно на фоне какого-либо заболевания, врач тоже имеет эту иррациональную боязнь, хочет перестраховаться», — пояснила Надежда Казакевич.