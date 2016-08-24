Чтобы учеба была в радость: как подготовить ребенка к первому классу?

До 1 сентября осталась всего неделя. В этом году около 11 тысяч вчерашних дошколят пойдут в первый раз в первый класс. Для многих малышей и их родителей это не только важный жизненный этап, но и серьезный стресс. Как подготовить ребенка к школе и что сделать, чтобы он был здоровым, счастливым и чувствовал себя в безопасности?
Самое главное — режим дня
До начала учебного года еще есть время, чтобы родители успели оценить здоровье своих детей.
«Не все дети приходят в школу абсолютно здоровыми, к этому нужно быть готовыми. Если этого по какой-то причине не сделали раньше, сейчас самое время оценить самочувствие будущего первоклассника, его рост, вес, насколько он физически готов к школе, есть ли хронические заболевания. Если у ребенка есть проблема, нужно обязательно подойти к лечащему врачу и обговорить, какие сложности могут возникнуть в течение учебного года, — рассказала главный внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог, главный специалист департамента здравоохранения Тюменской области Надежда Казакевич во время общения с журналистами в пресс-центре интернет-портала NashGorod.ru. — Каждый новый класс — новая эпидемическая обстановка, новые вирусы, новые микроорганизмы. Несмотря на то, что защитные силы у ребенка в школе лучше, чем в детском саду, у родителей первоклассников есть повод для переживания: начало учебы — сложный период, организм больше подвержен инфекциям, дети могут больше болеть».
Родителям необходимо контролировать, чтобы каждое утро ребенка начиналось с зарядки и с завтрака
Чтобы ребенок не болел, его родителям следует проследить за соблюдением режима дня, режима питания, одевать своего первоклашку по сезону и не пренебрегать вакцинацией.
Надежда Казакевич подчеркнула, что ребенок должен каждый день ложиться спать и вставать в определенное время.
«Ребенок должен ложиться спать не позднее 21.30 независимо от того, семь ему лет, 12 или 17. Режим дня — это самое главное для здоровья. До десяти лет также не только полезен, но и обязателен дневной сон. Родителям необходимо также контролировать, чтобы каждое утро малыша начиналось с зарядки и с завтрака. Причем на завтрак обязательны углеводы — пусть это будет каша, бутерброд, что-то сладкое. Мозг должен проснуться и начать работать. Тот, кто не завтракает, вредит собственному организму», — отметила представитель департамента здравоохранения.
По словам Надежды Казакевич, ребенку нужно двигаться не менее полутора часов в день, обязательны прогулки на свежем воздухе.
Родители в силах сделать так, чтобы ребенок полюбил школу
«Вся семья должна понимать, что поступление в первый класс — это начало работы на ближайшие десять лет. Нужно показать ребенку, что такая работа может и должна быть любимой», — считает педагог-психолог МАОУ «Информационно-методический центр» города Тюмени, кандидат биологических наук Наталья Ларькина.
Она посоветовала начать первый учебный год ребенка с праздника. 1 сентября можно устроить торжественный семейный ужин дома или в кафе.
Семья должна уважать учителя и полюбить его так же, как ребенок
По словам психолога, родители, прежде всего, должны научиться не обесценивать то, что дает школа.
«Первые четыре года учение для ребенка — ведущая деятельность. Потом он еще семь лет будет ходить в школу, но учеба будет уже не на первом месте. Самым главным и дорогим человеком для первоклассника становится учитель, родителям нет смысла с ним конкурировать. Семья должна уважать учителя и полюбить его так же, как ребенок. Родители должны восхищаться школой — архитектурой, обстановкой, программой, даже если им на самом деле что-то не нравится. В этом возрасте родители значимы для ребенка, как они смотрят на ситуацию — так смотрит и он. Настраивайте детей, что в школе за соседними партами сидят не конкуренты и соперники, а будущие друзья. Если ребенок сможет завести друзей, учение станет легче и радостнее», — отметила Наталья Ларькина.
Психолог отметила, что в первые недели учебы нельзя перегружать нервную систему ребенка. У первоклашки и так будет насыщенная событиями жизнь, поэтому не стоит водить его по супермаркетам, в кино, цирк — в выходные лучше дать ребенку отоспаться, вкусно поесть, послушать приятную музыку.
Не забывать о безопасности
О неприятностях, которые могут подстерегать первоклашку в школе и за ее пределами, рассказала начальник отделения профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних УУП и ПДН УМВД России по Тюмени, майор полиции Алина Князева. По ее словам, стоит хотя бы первое время провожать ребенка в школу и встречать после уроков. Нужно вместе со своим первоклашкой проработать маршрут от дома до учебного заведения и обратно и сначала освоить его вместе, а потом потихоньку отпускать ребенка от себя и наблюдать со стороны, чтобы ребенок почувствовал самостоятельность. Со временем школяр привыкнет ходить один.
Средство связи с ребенком должно быть, но его цена пусть лучше будет минимальной, чтобы не провоцировать потенциальных злоумышленников
«При этом нужно объяснить ребенку, что, несмотря на то, что большинство окружающих добрые, внимательные и заботливые, есть и другая категория людей, которые могут причинить обиду. Важно, чтобы школьники были бдительными по пути в школу и обратно, обращали внимание на незнакомцев у дома, не заходили в подъезд и лифт с посторонними», — отметила Алина Князева.
По ее словам, не стоит покупать первокласснику дорогостоящий телефон и другие гаджеты. «Безусловно, средство связи с ребенком должно быть, но его цена пусть лучше будет минимальной, чтобы не провоцировать потенциальных злоумышленников», — пояснила она.
Сотрудница полиции посоветовала родителям выстроить более доверительные отношения с детьми. «Раньше все новости о ребенке в садике сообщал воспитатель. Классный руководитель не может объять необъятное и знать абсолютно все про всех детей. Поэтому важно общаться с ребенком после школы, выслушивать его наблюдения, узнавать о событиях в школе. Какую-то ситуацию ребенок может воспринять как хорошую, а родителей она насторожит», — считает Алина Князева.
Также она призвала взрослых обращать внимание на гостей сына или дочери, обязательно интересоваться, знают ли родители, о том, где ребенок. Часто школьники не ставят родственников в известность о том, что идут в гости, а те поднимают тревогу.
Надеемся, что рекомендации экспертов помогут родителям будущих первоклассников.