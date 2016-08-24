Чтобы учеба была в радость: как подготовить ребенка к первому классу?

«Первые четыре года учение для ребенка — ведущая деятельность. Потом он еще семь лет будет ходить в школу, но учеба будет уже не на первом месте. Самым главным и дорогим человеком для первоклассника становится учитель, родителям нет смысла с ним конкурировать. Семья должна уважать учителя и полюбить его так же, как ребенок. Родители должны восхищаться школой — архитектурой, обстановкой, программой, даже если им на самом деле что-то не нравится. В этом возрасте родители значимы для ребенка, как они смотрят на ситуацию — так смотрит и он. Настраивайте детей, что в школе за соседними партами сидят не конкуренты и соперники, а будущие друзья. Если ребенок сможет завести друзей, учение станет легче и радостнее», — отметила Наталья Ларькина.