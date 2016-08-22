Покой только снится: жителям Тюмени не дает спать шум стройки

«Через дорогу от моего дома ведется стройка, — жалуется в соцсети Алексей Потапов. — Работают и днем, и ночью. У меня вопрос: никому их шум спать не мешает? Я живу возле училища речников, грохот от кувалды слышу каждые 20–30 минут. Это не дает заснуть который день. Охранники говорят, что строительство по ночам согласовано. Может оно и согласовано, но есть же закон, регламентирующий тишину с 23 до 6 часов. Если закон нарушается, это надо пресекать. Пока вызов полиции ничего не дал. Буду пробовать договариваться по-человечески. Но если таких как я будет много, то наверное, ситуация изменится. Прошу поддержать меня».