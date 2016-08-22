Покой только снится: жителям Тюмени не дает спать шум стройки

Если под окнами ведется строительство жилого дома или крупного объекта, то, несмотря на стеклопакеты, в квартире очень шумно. А летом, когда окна открыты, становится и вовсе невыносимо. Куда тюменцам жаловаться на этот беспредел? Работают ведь даже по ночам.
Стройка не спит
Жители Заречных микрорайонов недовольны тем, что вынуждены по ночам слушать, как возводят аквапарк, а тюменцы, проживающие в районе улиц Мельникайте и Гнаровской жалуются на строительство пешеходного перехода после 23 часов.
«Через дорогу от моего дома ведется стройка, — жалуется в соцсети Алексей Потапов. — Работают и днем, и ночью. У меня вопрос: никому их шум спать не мешает? Я живу возле училища речников, грохот от кувалды слышу каждые 20–30 минут. Это не дает заснуть который день. Охранники говорят, что строительство по ночам согласовано. Может оно и согласовано, но есть же закон, регламентирующий тишину с 23 до 6 часов. Если закон нарушается, это надо пресекать. Пока вызов полиции ничего не дал. Буду пробовать договариваться по-человечески. Но если таких как я будет много, то наверное, ситуация изменится. Прошу поддержать меня».
Алексей — далеко не единственный, кому мешают спать строительные работы. Жители Заречных микрорайонов недовольны тем, что вынуждены по ночам слушать, как возводят аквапарк, а тюменцы, проживающие в районе улиц Мельникайте и Гнаровской жалуются на строительство пешеходного перехода после 23 часов.
«На часах 22.30 а они все строят этот пешеходный переход на пересечении Гнаровской и Мельникайте, — пишет Ольга. — Спать не возможно. Вставать на работу в 5 утра . Я понимаю что у них сроки, а что делать жителям близлежащих домов?»
Сосед, дай поспать!
Вот еще одна история:
«В 01:30 на территории электростанции по адресу Широтная, 134а стригли газон триммером, — пишет тюменец Данил Валерьевич Логинов. — Напротив расположена скорая помощь и жилые дома по адресу улица Николая Ростовцева 2,4,6,10. Людям мешали спать. Почему именно ночью нужно было стричь газон, мне не понятно. Куда обратиться для того чтобы человека (работника) наказали, тоже не ясно».
По информации пресс-службы городской полиции, заявлений на нарушение тишины и покоя от граждан поступает немало. Вопрос: почему обращения в правоохранительные органы не дают эффекта? Возможно, потому что административная ответственность не настолько серьезна, чтоб бояться наказания. Так, нарушение покоя местных жителей строительным шумом после 23 до 6 часов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двухсот рублей, на должностных лиц — трехсот рублей; на юридических лиц — одной тысячи рублей. Для шумных соседей штрафы тоже невелики: от одной до двух тысяч рублей заплатит физическое лицо, от трех до пяти тысяч — должностное, от пяти до десяти тысяч рублей — юридическое.