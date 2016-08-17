Школьный базар-2016: цены те же, покупателей меньше

Чтобы узнать все подробнее, корреспондент интернет-портала NashGorod.ru заглянул в тюменский Выставочный зал, где в эти дни проходит ежегодный Школьный базар. Там можно в одном месте приобрести полный «боекомплект» для первоклассника, от обуви до канцелярии. Однако в этом году сразу бросается в глаза, что посетителей совсем немного. Что же изменилось? Выбор одежды, обуви и школьной канцелярии по-прежнему огромен. Сразу замечу, что и цены существенно не поменялись.