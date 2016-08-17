Школьный базар-2016: цены те же, покупателей меньше

Новый учебный год все ближе. Родители будущих первоклашек уже собирают своих детей в школу. Что положить, во что одеть маленького школяра и во сколько это обойдется в этом году?
Чтобы узнать все подробнее, корреспондент интернет-портала NashGorod.ru заглянул в тюменский Выставочный зал, где в эти дни проходит ежегодный Школьный базар. Там можно в одном месте приобрести полный «боекомплект» для первоклассника, от обуви до канцелярии. Однако в этом году сразу бросается в глаза, что посетителей совсем немного. Что же изменилось? Выбор одежды, обуви и школьной канцелярии по-прежнему огромен. Сразу замечу, что и цены существенно не поменялись.
Школьная канцелярия представлена в широком ассортименте. Примечательно, что практически все товары имеют маркировку, сообщающую об отечественном производстве. Но в этом некоторые продавцы сомневаются: скорее всего, из российского в большинстве товаров только упаковка. Как бы там ни было, подсчитываем «средний чек» на набор канцелярии. Тетради в линейку и клетку, дневник, пенал, ручки, карандаши, ластик, точилка, ножницы.
Не забыть также краски и кисти для рисования, альбом, фломастеры, «веер» с буквами, чтобы освоить алфавит, счетные палочки, цветная бумага. Если не брать с большим запасом, как делают некоторые родители, но и не слишком уж экономить, то все это выйдет в среднем в 1000–1200 рублей.
Рюкзаки для мальчиков и девочек — всех расцветок и форм. При этом продавцы замечают — в этом году спросом пользуются ранцы, изготовленные в Омске. И правда, качество заметно: ранцы и рюкзаки крепко скроены, материалы выглядят надежными, да и расцветки и рисунки не выглядят слишком броскими и аляповатыми. Кстати, все оснащены светоотражателями, так что можно надеяться, что путь ребенка в темное время будет безопаснее.
«Для мальчиков чаще берут ранцы красных и черных оттенков, обычно с автомобилями. Девочкам белые и фиолетовые. На этом родители не экономят, стараются подобрать удобные, анатомически правильные для спины ребенка», — рассказали в одном из павильонов. Так что «правильный» качественный рюкзак обойдется в 2500 — 4000 рублей.
В отделах с одеждой выясняем, что и для мальчика, и для девочки экипировка встанет в 3000 — 4000 рублей. Стоимость юбочек сейчас от 500 до 2000 рублей, блузок — от 500 до 1500, сарафанов — от 1000 до 3000 рублей. Кеды, шорты майка и спортивный костюм для занятий на улице встанут примерно в 3 500 рублей. Таким образом, если подвести итог, сборы первоклашки обойдутся в этом году в среднем в 12–15 тысяч рублей.
Однако несмотря на разнообразие товара и цены, оставшиеся почти на уровне прошлого года, бойкой торговли на Школьном базаре не наблюдается совсем. Продавцы, с которыми мы поговорили, как один жалуются на отсутствие покупателя.
Причин, по их наблюдениям, несколько. «Сегодня еще хоть-кто есть, а вот видели бы, что тут было в понедельник — вообще ни души. В такую жару, видимо, не хочется куда-то идти», — посетовала женщина, торгующая рюкзаками и ранцами.
«Сейчас крупные торговые центры переманили всех покупателей: там и парковки и кондиционеры, да и цены все-таки пониже. А сюда с каждым годом ходят все меньше. Платим такие большие деньги за аренду, а даже элементарной вентиляции здесь так и не сделали», — рассказывают в одном из обувных павильонов.
И правда, духота в Выставочном зале стоит невыносимая. Некоторые продавцы спасаются принесенными с собой вентиляторами, гоняющими горячий воздух.