Квасной патриотизм: пробуем популярный в жару напиток

До «слепого» тестирования некоторые из участников дегустации утверждали, что знают на вкус и любят квас «Очаковский», не перепутают его с другими. Как бы не так — не узнали. То ли партия была не самая удачная, то ли к пятой кружке участники уже подустали, но даже любители кваса данного бренда не поставили высоких оценок. Некоторые из сотрудников редакции вкус напитка назвали невнятным, странным и даже не самым приятным, а привкус затхлым. Впрочем, были и те, кому квас понравился — об этом свидетельствуют три поставленные четверки. «Освежающий, с насыщенным вкусом», «Хороший квас, но не идеал», «Легкий, не сильно сладкий, есть заметная кислинка», — отметили сотрудники редакции, оценившие квас на «хорошо».