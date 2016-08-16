Квасной патриотизм: пробуем популярный в жару напиток

Любите ли вы квас? Редакция интернет-портала NashGorod.ru — очень даже, особенно в такую жару. Мы решили попробовать и оценить несколько видов кваса, которые можно найти в магазинах Тюмени.
Можно много говорить о пользе кваса и еще больше о том, что в магазинном напитке ее практически нет по сравнению с домашним. Однако, когда замучила жажда, проще заглянуть в ближайший супермаркет и купить бутылочку питья, чем устраивать танцы с бубнами вокруг сусла и трехлитровой банки.
В контрольную закупку мы включили семь видов кваса — как редкие типы, которые можно купить лишь в фирменных магазинах одного из производителей, так и те, которые можно в любой торговой точке. Кстати, обеспечить для дегустации брендовое разнообразие оказалось не таким уж и простым делом: в жару тюменцы буквально сметают с полок прохладительные напитки, и во многих магазинах и супермаркетах в районе нашей редакции никакого кваса не оказалось в принципе.
Для чистоты эксперимента комиссия оценщиков из числа сотрудников редакции NashGorod.ru тестировала квас вслепую: мы не знали, какой квас и в какой последовательности пьем. Напитки оценивали субъективно, по шкале от 0 до 5, комментируя каждый из предложенных образцов. Итак, что же у нас получилось.
Квас «Царский бочонок»
Средняя оценка: 4,7
Забегая вперед скажем, что первый попробованный квас в итоге оказался лидером. Сотрудники редакции сочли его вкус классическим, насыщенным, а аромат — хлебным. Все отметили, что квас достаточно сладкий. «Понравится детям», — отмечает один из команды тестировщиков. Некоторым впечатление от кваса подпортило то, что он заметно газированный, однако на оценки это не слишком повлияло — общий балл получился высоким.
Квас «Русский дар»
Средняя оценка: 3,9
Этот квас сотрудники редакции сочли менее ароматным, чем был первый. Практически все отметили, что он также менее сладкий и менее газированный, а потому подойдет и для окрошки. По поводу вкусовых качеств напитка мнения тестирующих разошлись. Одни отметили «привкус бочки», оценили мягкость кваса и «приятное горьковатое послевкусие», другим напиток показался кисловатым и передержанным — «как будто бутылка уже постояла открытой».
Квас «Никола»
Средняя оценка: 3,9
Этот напиток сотрудники редакции сочли в целом приятным, но незапоминающимся. «Водянистый вкус, похож на первый квас, разбавленный водой», — высказал свое мнение один из наших квасных экспертов. Впрочем, два человека сочли, что именно «Никола» — классический квас. Они, удостоив напиток таких эпитетов как «бодрящий», «свежий» и «идеальный», поставили высший балл. Все эксперты отметили, что квас не слишком сладкий, а потому подойдет для окрошки.
Квас «Очаковский» (классический)
Средняя оценка: 3,3
До «слепого» тестирования некоторые из участников дегустации утверждали, что знают на вкус и любят квас «Очаковский», не перепутают его с другими. Как бы не так — не узнали. То ли партия была не самая удачная, то ли к пятой кружке участники уже подустали, но даже любители кваса данного бренда не поставили высоких оценок. Некоторые из сотрудников редакции вкус напитка назвали невнятным, странным и даже не самым приятным, а привкус затхлым. Впрочем, были и те, кому квас понравился — об этом свидетельствуют три поставленные четверки. «Освежающий, с насыщенным вкусом», «Хороший квас, но не идеал», «Легкий, не сильно сладкий, есть заметная кислинка», — отметили сотрудники редакции, оценившие квас на «хорошо».
Квас «Семейный секрет», компания «Очаково» («Бородинский»)
Средняя оценка: 2,6
Если до этого снимали пробу с классических образцов кваса, то теперь пришло время необычных. «Это не квас!», — сказали несколько сотрудников редакции, попробовав предложенный напиток. Все отметили травянисто-медовый запах, а привкус кваса многие сочли странным, непривычным — «то ли трав, то ли затхлости». Впрочем, нашлись и защитники напитка: «По-моему квас пахнет хлебом и оставляет хлебно-медовое послевкусие. Да, он на любителя, но я, видимо, как раз тот самый любитель», — отмечает один из квасных экспертов.
Квас «Царский бочонок» (деревенский, белый)
Средняя оценка: 3,3
«Вкусно, но больше похоже на газировку, чем на квас», — таково оказалось мнение большинства участников по поводу представленного образца. Пара человек отметило мягкий медовый или хлебный привкус, кому-то показалось, что напиток слегка «вяжет». Не остался без внимания неестественно желтый для кваса цвет напитка — «Похоже на анализы», «Нет, он позитивный — как солнышко!».
Квас «Семейный секрет», компания «Очаково» («Традиционный», белый)
Средняя оценка: 1,7
Оставленный напоследок образец вызвал самые бурные эмоции. Понюхав напиток в кружках, двое участников отказались его пробовать — мол, запах и внешний вид неприятные. Остальные рискнули и высказали противоречивые точки зрения. «Кислая гадость», «Бэ, на вид и вкус ужасен, запах как у сырого теста», — отметили одни. Другие вступились за квас: «Мне не понравился — кислый, странный, но у него интересное хлебное послевкусие, думаю, что любители найдутся», «Непривычно кислый, выделяется странным цветом, но не лишен своей «изюминки», «Как будто хлеб жидкий пьешь, должен хорошо утолять жажду». Тем не менее, оценки необычному квасу большинство экспертов поставили, мягко говоря, невысокие. Это последнее место в рейтинге попробованных нами напитков.
Данный материал не является рекламой или антирекламой, все представленные в тексте напитки были куплены на средства сотрудников редакции. В материале представлено исключительно субъективное мнение.