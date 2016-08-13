Авиашоу в Плеханово: прикосновение к небу

Ажиотаж. Наверное, это слово как нельзя лучше подойдет, чтобы описать то, что происходило на подходах к Плеханово. Обочины Интернациональной и прилегающих улиц оккупировали сотни автомобилей, а по тротуарам шли длинные вереницы пешеходов. Еще бы, ведь такое событие происходит не каждый день и даже не раз в год. Человеку свойственно стремиться к небу. Наверное, именно поэтому авиация настолько завораживает многих из нас, что зачастую отказаться от предложения дотронуться до крыла просто невозможно.
Итак, без пятнадцати одиннадцать утра. Несколько минут в очереди на досмотр, и я на летном поле в окружении летающих машин и таких же увлеченных людей с горящими глазами. У торца полосы выступают авиамоделисты — их крылатые «питомцы» визжа моторами кружат над площадкой, делая виражи и даже выполняя фигуры высшего пилотажа. Заканчивается выступление запуском модели ракеты.
Несколько минут спустя на сцену поднимаются звезды Диполь-ФМ Роман Ильич и Евгений Декаба — ведущие мероприятия. Старт авиашоу дает генеральный директор UTair Андрей Мартиросов, а затем начинается музыкальная программа — звучат песни про небо и самолеты.
Видео: Сергей Шарапов
В середине перрона стоит необычный биплан, похожий с виду на Ан-2, но отличающийся от известного «кукурузника» передней частью — она более вытянута, а на винте установлен обтекатель. «Ан-3?», — проносится в голове. Подхожу ближе. Оказывается, что это уникальная машина — выражаясь языком летчиков, единственный экземпляр воздушного судна. В отличие от серийной «аннушки», здесь установлен импортный газотурбинный двигатель Garrett TPE331, способный работать на обычном авиакеросине, а не на специальном бензине, в котором нуждается Ан-2. Редкий самолет, кстати, имеющий собственное имя «Василич», привлекает внимание — гости охотно фотографируются на фоне «редкой птички», внимательно разглядывают оперение и фюзеляж, дети облюбовали крылья и радостно скачут по плоскостям. На мгновение нахмуриваюсь — припоминаю, что на таких самолетах очень тонкая обшивка крыла. Выдержит ли?..
Еще больший интерес зрителей вызывает огромный вертолет, размером в средний пассажирский лайнер — Ми-26. Этот летающий монстр под номером RA-06009 — постоянный гость авиапраздников UTair. Ровно два года назад, когда авиакомпания приглашала тюменцев на прошлое шоу, воздушный гигант стоял на этом же месте. Тем не менее, посетители с таким же восторгом подходят к винтокрылой машине. Вертолет стоит, гостеприимно распахнув двери и рампы. Внутри открыта дверь кабины, что сразу привлекает юных посетителей — мальчишки усаживаются на пилотские места, и гордо выглядывают из форточек. Многие из них сегодня впервые в жизни видят пилотажные ручки, педали, а также окружающие их со всех сторон приборы и тумблеры…
Тем временем начинаются показательные полеты. Одним из первых на полосу выходит самолет-амфибия СК-12 «Орион» под управлением опытнейшего летчика Владимира Палея. «Летающая лодка» взмывает в небо, выполняет разворот и несколько раз на низкой высоте проходит над зрителями, гудя моторами и закладывая виражи. Кстати, не многие знают, что эти гидропланы разработаны тюменским конструктором Сергеем Карповым (отсюда и название СК) и производятся в нашем городе.
Следом за «Орионом» в небо поднимаются другие легкие самолеты. От земли отрывается Cessna-185 и еще один гидроплан, а я на несколько минут отвлекаюсь от событий над летным полем, чтобы пообщаться с Владимиром Палеем — с ним мы не виделись несколько лет. Владимира я нахожу у того самолета, который я сперва принял за Ан-3. Оказалось, мои опасения по поводу сохранности были не случайными, хотя и сбылись несколько иначе — обшивка крыла уцелела, но любопытные зрители несколько раз провернули винт руками, что на этих двигателях делать нельзя — это чревато серьезными неисправностями. Владимир убеждает зрителей не трогать лопасти и не становиться на крылья, после чего организаторы ограждают машину лентой. Несколько минут разговариваем на авиационные темы, шутим. Диалог прерывает шум винтов Ми-8 — в небе над Плеханово появляется вертолет.
Как оказалось, началось выступление спасателей, про которое рассказывала авиакомпания UTair в анонсе. Зрителям предстояло увидеть, как осуществляется транспортировка раненых при помощи авиатранспорта. Погрузку условного пострадавшего в воздушное судно производили без посадки — спасателям предстояло спуститься из салона по канату, а потом отправить наверх носилки для эвакуации. Вертолет завис на высоте нескольких десятков метров над полем… Со своей задачей выступающие справились в считанные минуты.
Шоу продолжалось. Гости мероприятия смогли посмотреть показательные полеты вертолетов Robinson R-44 и AS350 «Ecureuil», несколько парашютных выступлений, массовый запуск авиамоделей с лентами и старт моделей ракет. Стоит заметить, одна из них так и не поднялась в воздух, а другая сделала странный пирует в небе и едва не упала на зрителей. Впрочем, никто не пострадал, а омрачить атмосферу праздника мимолетный инцидент не смог.
После первой части праздника гостей ждала викторина от авиакомпании, где все желающие могли блеснуть познаниями в области летного дела и получить приз от UTair. Завершилось мероприятие экскурсионными полетами над городом — тюменцы могли посмотреть на города с высоты из иллюминаторов Ан-2 и Ми-8.
Отметим, в этом году в шоу не принимала участие тяжелая авиация — в небе не было Boeing’ов и ATR’ов. Тем не менее, праздник от UTair никого не оставил равнодушным, и зарядил всех, кто оказался в этот день на аэродроме, позитивом и отличным настроением.