Авиашоу в Плеханово: прикосновение к небу

Следом за «Орионом» в небо поднимаются другие легкие самолеты. От земли отрывается Cessna-185 и еще один гидроплан, а я на несколько минут отвлекаюсь от событий над летным полем, чтобы пообщаться с Владимиром Палеем — с ним мы не виделись несколько лет. Владимира я нахожу у того самолета, который я сперва принял за Ан-3. Оказалось, мои опасения по поводу сохранности были не случайными, хотя и сбылись несколько иначе — обшивка крыла уцелела, но любопытные зрители несколько раз провернули винт руками, что на этих двигателях делать нельзя — это чревато серьезными неисправностями. Владимир убеждает зрителей не трогать лопасти и не становиться на крылья, после чего организаторы ограждают машину лентой. Несколько минут разговариваем на авиационные темы, шутим. Диалог прерывает шум винтов Ми-8 — в небе над Плеханово появляется вертолет.