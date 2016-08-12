Что ожидать тюменцам от самого крупного ТРЦ в городе?

В Тюмени на Мысу продолжается строительство самого большого в городе по арендным площадям и второго по общей площади торгово-развлекательного центра «Сити Молл». Открытие объекта запланировано на ноябрь 2016 года.
Сейчас в ТРЦ проходит внутренняя чистовая отделка, устанавливают эскалаторы, укладывается плитка, закончены инженерные системы. Первые арендаторы сюда приедут на следующей неделе, чтобы завершить ремонтные работы и начать подготовку к продажам.
На первом этаже будет расположен необычный фонтан. Впрочем, все оформление интерьера в новом ТРЦ будет заметно отличаться от привычного для тюменцев. Так же здесь будет работать летняя большая терраса со смотровой площадкой. Это, несомненно, станет «изюминкой» объекта.
Так же здесь будет работать летняя большая терраса со смотровой площадкой. Это, несомненно, станет «изюминкой» объекта.
«Большой акцент в этом торгово-развлекательном центре сделан на внутреннем дизайне, — поясняет руководитель проекта Николай Петреченко. — У нас будет бассейн, пруд с рыбами и многое другое. Также будет много развлечений: батуты, кинотеатр, ресторан, боулинг. Все делается с расчетом, что если человек пришел сюда, то он может провести здесь целый день».
Также в ТРЦ будет работать гипермаркет «Ашан Сити». Он займет 8000 кв. м площади. По словам проектировщиков, здесь тоже работы идут полным ходом: оборудование уже заказано. К концу августа должны прийти стеллажи, начнут завозить первый товар.
Как отмечает Николай Петреченко, здесь уже работает система видеонаблюдения.
«Мы наблюдаем за работой подрядчиков, — объясняет руководитель проекта. — Мы видим, кто как работает. Оборудование дорогостоящее, поэтому если кто-то что-то испортил, мы смотрим и сразу пресекаем такие вещи».