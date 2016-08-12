Что ожидать тюменцам от самого крупного ТРЦ в городе?

«Большой акцент в этом торгово-развлекательном центре сделан на внутреннем дизайне, — поясняет руководитель проекта Николай Петреченко. — У нас будет бассейн, пруд с рыбами и многое другое. Также будет много развлечений: батуты, кинотеатр, ресторан, боулинг. Все делается с расчетом, что если человек пришел сюда, то он может провести здесь целый день».