«Веста»: 120 часов вдохновения для прекрасного пола

Освежающий ветерок в городскую жару, ослепительные улыбки и тонкие запястья, длинные юбки, вопросы, вдохновение и мастер-классы, медитации и гадания, — все это наполняло комплекс «Урарту» на прошлых выходных. Здесь проходил женский фестиваль «Веста».
Что такое «Веста»? Это, прежде всего, мастер-классы для женщин от ярких и харизматичных тренеров. Темы выбраны актуальные для всех — отношения мужчины и женщины, воспитание детей, как оставаться желанной и «прокачивать» женскую энергию, гимнастика для лица, тайский массаж, стиль и психология имиджа, поддержание здоровья детей и многое другое.
Занятия проходили одновременно на 10 площадках, поэтому выбрать было нелегко, особенно когда выступали по три «хэдлайнера» одновременно. Так получилось с мастер-классами от Арины Медведевой «Обряды женских посвящений и возрастные переходы в традиции славян», Алисы Шнайдер «Дыхание деньгами» и Оксаны Страх «Современные методы реабилитации».
Кроме того, «Веста» — это фееричные открытия и закрытия с живой музыкой, харизматичными ведущими, танцевальными и музыкальными номерами.
Это ярмарка, на которой можно найти и сладости ручной работы, и аромамасла «Аура-сома», и индийскую одежду, и стеклянные панно и вазы, созданные в Тюмени, и даже кабачки (в этом году урожай).
Это гадания на картах Таро и хиромантия, психология и телесно-ориентированная терапия, консультации по эротическим товарам и генетическое тестирование, чайные церемонии, фото- и инста-зоны, разные по атмосфере площадки: ты то сидишь в полутемном зале, то карабкаешься через пески до места занятий, то располагаешься на траве под шатром, то устраиваешься на удобном стуле в зале торжеств, залитым дневным светом — «Урарту» предоставил все свое пространство для фестиваля, а кроме этого дал скидки на аквапарк, бассейн и бесплатное караоке.
Было чем заняться и детям — с ними играли на свежем воздухе и в настольные игры, обучали единоборствам. Мальчикам безумно понравилось собирать автомат на площадке от лагеря «Патриот».
Организатор фестиваля Гульнара Прадедова отметила, что фестиваль прошел на ура, всем гостям безумно понравилось. По ее словам, одна из женщин, которая из-за семейных неурядиц сначала хотела вернуть деньги за билет, потом сказала, что пересмотрела свое отношение к мужу и частично взяла на себя ответственность за проблемы в семье: «Я его замотала, а должна поддерживать».
Другая гостья, чиновница, посетовала, что у нее не было таких знаний 20 лет назад — «Тогда бы гораздо меньше соплей на кулак намотала». Одна бизнес-леди отметила, что после первого дня ее «железные яйца» стали растворяться, другая неожиданно для себя написала стихи.
Озвучила Гульнара и планы на следующий год: сделать фестиваль более камерным, на 200–300 человек, с более дорогими билетами. «Для Тюмени фестиваль такого формата преждевременен», — поняла организатор.
«Веста» подарила тюменкам и гостьям из других городов 120 часов (60 мастер-классов по 2 часа) опыта, знаний и вдохновения. Спасибо за три незабываемых дня!