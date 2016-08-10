«Веста»: 120 часов вдохновения для прекрасного пола

Это гадания на картах Таро и хиромантия, психология и телесно-ориентированная терапия, консультации по эротическим товарам и генетическое тестирование, чайные церемонии, фото- и инста-зоны, разные по атмосфере площадки: ты то сидишь в полутемном зале, то карабкаешься через пески до места занятий, то располагаешься на траве под шатром, то устраиваешься на удобном стуле в зале торжеств, залитым дневным светом — «Урарту» предоставил все свое пространство для фестиваля, а кроме этого дал скидки на аквапарк, бассейн и бесплатное караоке.