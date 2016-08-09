Не видеокамеры, а муляжи: за что платят жители новых микрорайонов?

Видеокамера или муляж?
Примеров, когда кадры с камеры видеонаблюдения могли помочь решить проблему человека, становится все больше. Однако в ряде случаев видеофиксация подводит. Так, в соцсети тюменец Василий пожаловался на то, что кто-то поцарапал его машину, а камера в это время висела как муляж.
«Ответьте, пожалуйста, мне на вопрос — за какую охрану я должен платить, если на протяжении месяца на парковке мне дважды повреждают автомобили, а видеонаблюдение, как выясняется, не подключено??? — возмущается Василий (орфография и пунктуация сохранена). — Напомню, что с 1.06.2016 г., вы обещали нам порядок и сохранность нашего имущества, автомобилей и прочего. 9.06.16 г., когда мне повредили серую машину, я смирился, оплатил ремонт из собственного кармана и забыл о произошедшем. Но вчерашний инцидент заставил меня глубоко задуматься о целесообразности предоставления услуг вашей службы безопасности!!!! Это уже ни в какие ворота… Я обратился с заявлением в правоохранительные органы, может быть, хоть это сдвинет с мертвой точки Ваш бардак. Считаю незаконным взымать с жильцов плату за услуги, которые вы не предоставляете, либо не предоставляете в полном объёме, либо услуги являющиеся несоответствующими заявленным».
Фото: vk.com/star_tmn
В комментарии ему ответили: «Если вы платите за услугу видео, которая установлена согласно проекту с УК/застройщиком, то все камеры, согласно проекту, должны работать, а если не работает хоть одна — пишите заявление на перерасчет платы за эту услугу с момента даты акта о не работающей камере. Каждый собственник может написать это заявление».
Жители против? Или УК?
В другом новом микрорайоне камеры установили частично. В подъездах видеофиксации как не было, так и нет.
«Я заходила в управляющую компанию, спросить, что насчет камер в лифтах, — рассказывает тюменка Екатерина в соцсети. — Мне ответили, что было собрание инициативной группы от каждого дома и все высказались против камер. Как же так? я знаю, что многие жильцы „за“ камеры! Я в марте писала письмо в УК с просьбой рассчитать примерную стоимость установки камер, но мне ответа так и не было. Если бы у меня был ответ, то можно было и жильцов организовывать. Когда я заходила в начале июня в управляющую компанию, мне сказали, что вопрос по камерам решен положительно, и они будут установлены в нашем доме, сначала в 3 подъезде, а потом и в остальных, но сейчас выясняется, что на собрании инициативной группы, было принято решение их не ставить».
В ответ многие соседи удивились тому, что никто из них про собрание жильцов не знал, и все с нетерпением ждут, когда установят камеры в лифтах.
Я заходила в управляющую компанию, спросить, что насчет камер в лифтах. — Мне ответили, что было собрание инициативной группы от каждого дома и все высказались против камер. Как же так? я знаю, что многие жильцы «за» камеры!
В управляющей компании микрорайона корреспонденту Nashgorod.ru пояснили, что камере в лифте — быть, но позже. Этот вопрос будет поднят повторно следующей весной, когда снимут обшивку лифта. Ну а пока жителям ничего другого не остается, как терпеть неаккуратных соседей, которые в лифтах мусорят, рисуют, используют в качестве туалета, в общем, ведут себя так, будто это не их имущество.
А надо ли?
Камеры — это, конечно, хорошо, но всегда ли они выручают? Так, еще в одном микрорайоне Тюмени видеофиксация налажена, устройства работают не первый год. Только в некоторых случаях подводит не техника, а люди.
«Несколько лет назад мне разбили лобовое стекло на автомобиле, — вспоминает житель областного центра Евгений. — Судя по всему, кто-то кинул в стоящую на придомовой парковке машину камнем. К счастью моя „Лада“ стояла под объективом камеры. Вздохнув, отправился в управляющую компанию, желая увидеть, кто же повредил мою машину. Мне сказали в управляющей компании, что просмотреть видео можно лишь в присутствии ответственного специалиста, которого, как на зло, никогда не было на месте. Застать нужного работника в офисе удалось лишь через неделю. К этому моменту события того дня уже были перезаписаны новыми кадрами. Найти виновника так и не удалось».