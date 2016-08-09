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Не видеокамеры, а муляжи: за что платят жители новых микрорайонов?

9 августа 2016, 17:09
При покупке квартиры в новых микрорайонах Тюмени, многие слышат: «Закрытая территория, на которой предусмотрено видеонаблюдение». Зачастую такие обещания становятся решающими при выборе объекта недвижимости. Однако, как выясняется после заселения, обещанные камеры либо работают не все, либо вообще не подключены.
Сюжет
Тюмень

Видеокамера или муляж?

Примеров, когда кадры с камеры видеонаблюдения могли помочь решить проблему человека, становится все больше. Однако в ряде случаев видеофиксация подводит. Так, в соцсети тюменец Василий пожаловался на то, что кто-то поцарапал его машину, а камера в это время висела как муляж.

«Ответьте, пожалуйста, мне на вопрос — за какую охрану я должен платить, если на протяжении месяца на парковке мне дважды повреждают автомобили, а видеонаблюдение, как выясняется, не подключено??? — возмущается Василий (орфография и пунктуация сохранена). — Напомню, что с 1.06.2016 г., вы обещали нам порядок и сохранность нашего имущества, автомобилей и прочего. 9.06.16 г., когда мне повредили серую машину, я смирился, оплатил ремонт из собственного кармана и забыл о произошедшем. Но вчерашний инцидент заставил меня глубоко задуматься о целесообразности предоставления услуг вашей службы безопасности!!!! Это уже ни в какие ворота… Я обратился с заявлением в правоохранительные органы, может быть, хоть это сдвинет с мертвой точки Ваш бардак. Считаю незаконным взымать с жильцов плату за услуги, которые вы не предоставляете, либо не предоставляете в полном объёме, либо услуги являющиеся несоответствующими заявленным».

Фото: vk.com/star_tmn

В комментарии ему ответили: «Если вы платите за услугу видео, которая установлена согласно проекту с УК/застройщиком, то все камеры, согласно проекту, должны работать, а если не работает хоть одна — пишите заявление на перерасчет платы за эту услугу с момента даты акта о не работающей камере. Каждый собственник может написать это заявление».

Жители против? Или УК?

В другом новом микрорайоне камеры установили частично. В подъездах видеофиксации как не было, так и нет.

«Я заходила в управляющую компанию, спросить, что насчет камер в лифтах, — рассказывает тюменка Екатерина в соцсети. — Мне ответили, что было собрание инициативной группы от каждого дома и все высказались против камер. Как же так? я знаю, что многие жильцы „за“ камеры! Я в марте писала письмо в УК с просьбой рассчитать примерную стоимость установки камер, но мне ответа так и не было. Если бы у меня был ответ, то можно было и жильцов организовывать. Когда я заходила в начале июня в управляющую компанию, мне сказали, что вопрос по камерам решен положительно, и они будут установлены в нашем доме, сначала в 3 подъезде, а потом и в остальных, но сейчас выясняется, что на собрании инициативной группы, было принято решение их не ставить».

В ответ многие соседи удивились тому, что никто из них про собрание жильцов не знал, и все с нетерпением ждут, когда установят камеры в лифтах.

Я заходила в управляющую компанию, спросить, что насчет камер в лифтах. — Мне ответили, что было собрание инициативной группы от каждого дома и все высказались против камер. Как же так? я знаю, что многие жильцы «за» камеры!

В управляющей компании микрорайона корреспонденту Nashgorod.ru пояснили, что камере в лифте — быть, но позже. Этот вопрос будет поднят повторно следующей весной, когда снимут обшивку лифта. Ну а пока жителям ничего другого не остается, как терпеть неаккуратных соседей, которые в лифтах мусорят, рисуют, используют в качестве туалета, в общем, ведут себя так, будто это не их имущество.

А надо ли?

Камеры — это, конечно, хорошо, но всегда ли они выручают? Так, еще в одном микрорайоне Тюмени видеофиксация налажена, устройства работают не первый год. Только в некоторых случаях подводит не техника, а люди.

«Несколько лет назад мне разбили лобовое стекло на автомобиле, — вспоминает житель областного центра Евгений. — Судя по всему, кто-то кинул в стоящую на придомовой парковке машину камнем. К счастью моя „Лада“ стояла под объективом камеры. Вздохнув, отправился в управляющую компанию, желая увидеть, кто же повредил мою машину. Мне сказали в управляющей компании, что просмотреть видео можно лишь в присутствии ответственного специалиста, которого, как на зло, никогда не было на месте. Застать нужного работника в офисе удалось лишь через неделю. К этому моменту события того дня уже были перезаписаны новыми кадрами. Найти виновника так и не удалось».

#Новости#Управляющие компании#Видеокамеры#Тюмень#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Марина#Общество
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