Не видеокамеры, а муляжи: за что платят жители новых микрорайонов?

«Я заходила в управляющую компанию, спросить, что насчет камер в лифтах, — рассказывает тюменка Екатерина в соцсети. — Мне ответили, что было собрание инициативной группы от каждого дома и все высказались против камер. Как же так? я знаю, что многие жильцы „за“ камеры! Я в марте писала письмо в УК с просьбой рассчитать примерную стоимость установки камер, но мне ответа так и не было. Если бы у меня был ответ, то можно было и жильцов организовывать. Когда я заходила в начале июня в управляющую компанию, мне сказали, что вопрос по камерам решен положительно, и они будут установлены в нашем доме, сначала в 3 подъезде, а потом и в остальных, но сейчас выясняется, что на собрании инициативной группы, было принято решение их не ставить».