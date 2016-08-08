Угрозы и вандализм: закон о коллекторах не работает?

Несмотря на принятый месяц назад закон о коллекторской деятельности, «охотники за долгами» продолжают применять в своей работе сомнительные методы. Сразу о двух случаях беспредела профессиональных кредиторов рассказали тюменцы на минувшей неделе.
В субботу, 6 августа, в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии подъезда одной из городских многоэтажек. Как пояснила автор кадров Елена Шишигина, неизвестные вандалы изрисовали стены лестничной площадки надписями, напоминающими одному из жильцов о задолженности. «Почему должны страдать остальные жильцы?», — прокомментировала свое сообщение Елена. По словам горожанки, человек, которому были адресованы «записки на стенах» в этом подъезде не живет. Жильцы дома уже подали заявление в полицию и готовят обращение в прокуратуру.
Схожий инцидент произошел в выходные еще в одном доме. Как рассказала пользователь соцсети Ирина Останина, надписи черной краской появились в пансионате по улице 30 лет Победы.
Об еще одном случае произвола рассказала редакции NashGorod.ru тюменка Светлана. По словам девушки, некоторое время назад она взяла займы в нескольких кредитных организациях, однако рассчитываться по долгам своевременно не смогла — подвело здоровье и семейные обстоятельства. Как дисциплинированный должник, она немедленно сообщила о своих трудностях сотрудникам банков и согласовала планы по возврату задолженности. Тем не менее, несколько дней назад ей начали поступать агрессивные звонки от неизвестных лиц.
Стоит отметить, что в банках отрицают факт продажи долга тюменки и уверяют, что не передавали данные третьим лицам.
Как писал NashGorod.ru ранее, в этом году в Тюмени произошло несколько громких инцидентов с участием коллекторов, которые не гнушались незаконными методами работы в погоне за прибылью. В марте под удар «охотников за долгами» попала тюменская школа № 88. Неизвестные без перерыва звонили в приемную учебного заведения, угрожали работникам, расправой и вымогали деньги. Месяц спустя похожая ситуация произошла в центре по борьбе со СПИД. Пациенты не могли получить информацию, связаться с врачами, записаться на прием. По обоим прецедентам в последствии возбудили уголовные дела.
Жирную точку в темных историях о коллекторских делах должен был поставить закон, регулирующий этот вид деятельности, подписанный президентом РФ в начале июля. Новый нормативный акт ограничивал количество звонков должнику, запрещал вводить дебитора в заблуждение, а также оказывать давление и прибегать к порче имущества.
Вместе с тем, полностью решить проблему не удалось. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени, заявления жителей областного центра с жалобами на незаконные действия коллекторов продолжают поступать. Изменится ли ситуация в ближайшей перспективе, и удастся ли поставить работу «долговых вышибал» на рельсы закона — покажет время.