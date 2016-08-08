Угрозы и вандализм: закон о коллекторах не работает?

Как писал NashGorod.ru ранее, в этом году в Тюмени произошло несколько громких инцидентов с участием коллекторов, которые не гнушались незаконными методами работы в погоне за прибылью. В марте под удар «охотников за долгами» попала тюменская школа № 88. Неизвестные без перерыва звонили в приемную учебного заведения, угрожали работникам, расправой и вымогали деньги. Месяц спустя похожая ситуация произошла в центре по борьбе со СПИД. Пациенты не могли получить информацию, связаться с врачами, записаться на прием. По обоим прецедентам в последствии возбудили уголовные дела.