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Откровения мошенника: я обманул около ста девушек

8 августа 2016, 16:38
В редакцию NashGorod.ru через интернет обратился молодой человек, представившийся Антоном Караваевым, который попросил распространить информацию о том, как он обманывал людей и зарабатывал на этом.

31-летний мужчина объяснил свое желание высказаться тем, что его мучает совесть. Он хочет осветить это в СМИ, чтобы меньше людей попадались на удочку мошенников и думали, прежде чем переводить деньги незнакомцам.

«Я искал в различных пабликах „ВКонтакте“ объявления девушек о потерях вещей или кражах, общался с потенциальной жертвой, входил в доверие. Затем предлагал ей такую же вещь со скидкой. Деньги переводили на qiwi-кошелек, и я исчезал. Всего я заработал около 250 тысяч рублей.

Моими жертвами были девушки из разных городов, в том числе из Тюмени. Сам я не отсюда. За три года я обманул около ста человек, из вашего города жертвами стали пять девушек.

Не знаю, буду ли заниматься этим дальше — это затягивает, как наркотик. Легкие деньги, соблазн их получить большой — халява ведь. Узнал о таком способе, листая интернет. Там много всякой дребедени, советов и так далее. Видел на разных форумах много схем, решил попробовать эту.

У меня нет скриншотов, чтобы показать, как именно строился диалог с жертвами: я же общался и удалял их сразу и переписку тоже, да и они меня в черный список кидали».

В заключение Антон попросил опубликовать обращение: «Хочу извиниться перед всеми девушками, которые пострадали от моих действий. Не будьте такими доверчивыми в будущем и не доверяйте всем подряд, особенно в интернете. Мне вас откровенно всех жаль. Да, я признаю, что я был ни прав».

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