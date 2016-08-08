Откровения мошенника: я обманул около ста девушек

В заключение Антон попросил опубликовать обращение: «Хочу извиниться перед всеми девушками, которые пострадали от моих действий. Не будьте такими доверчивыми в будущем и не доверяйте всем подряд, особенно в интернете. Мне вас откровенно всех жаль. Да, я признаю, что я был ни прав».