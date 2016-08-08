Откровения мошенника: я обманул около ста девушек

31-летний мужчина объяснил свое желание высказаться тем, что его мучает совесть. Он хочет осветить это в СМИ, чтобы меньше людей попадались на удочку мошенников и думали, прежде чем переводить деньги незнакомцам.
«Я искал в различных пабликах „ВКонтакте“ объявления девушек о потерях вещей или кражах, общался с потенциальной жертвой, входил в доверие. Затем предлагал ей такую же вещь со скидкой. Деньги переводили на qiwi-кошелек, и я исчезал. Всего я заработал около 250 тысяч рублей.
Моими жертвами были девушки из разных городов, в том числе из Тюмени. Сам я не отсюда. За три года я обманул около ста человек, из вашего города жертвами стали пять девушек.
Не знаю, буду ли заниматься этим дальше — это затягивает, как наркотик. Легкие деньги, соблазн их получить большой — халява ведь. Узнал о таком способе, листая интернет. Там много всякой дребедени, советов и так далее. Видел на разных форумах много схем, решил попробовать эту.
У меня нет скриншотов, чтобы показать, как именно строился диалог с жертвами: я же общался и удалял их сразу и переписку тоже, да и они меня в черный список кидали».
В заключение Антон попросил опубликовать обращение: «Хочу извиниться перед всеми девушками, которые пострадали от моих действий. Не будьте такими доверчивыми в будущем и не доверяйте всем подряд, особенно в интернете. Мне вас откровенно всех жаль. Да, я признаю, что я был ни прав».