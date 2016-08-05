Зависит ли количество денег у человека от порядка в доме? Оказывается, зависит. Это доказывает древнее искусство гармонизации жилого пространства — Васту Шастра. Эта наука объясняет, каким образом привлечь в свое жилье максимальное количество положительной энергии и защитить его от негативного влияния.
Анализируя планировку конкретного жилья, можно понять проблемы в жизни человека — владельца жилья.
Наука Васту очень практична, на простом языке она рассказывает о выборе земельного участка под застройку, о планировании идеального дома и расположении в нем всех помещений, о гармонизации квартиры или офиса.
Васту-консультант Юлия Листак-Землянова рассказывает, чем правильнее построено помещение (ориентировано по сторонам света, открыты сектора, которые должны впускать энергию и т.д.), тем больше гармонии у человека будет во всех сферах жизни.
«Понятно, что мы живем не пять тысяч лет назад, когда зародилась эта наука. Современные городские квартиры просто не могут быть идеальными, это обусловлено некими архитектурными требованиями, нормативами и стандартами, принятыми в современном строительстве, особенно в городской застройке. С этим приходится смириться и работать с тем, что есть», — поясняет Юлия.
Если квартира расположена неправильно с точки зрения васту, то нужны корректировки в помещении.
Все, что рядом с источником воды, должно быть идеально чисто: под мойкой -никаких мусорных ведер, под раковиной — никаких грязных тряпок, под ванной — никакого хлама.
Итак, как привлечь в дом деньги? С точки зрения Васту за приток денежного изобилия в дом отвечает северное направление — ведь это направление господа Куберы, божества, отвечающего за богатство. Очистите это направление от всякого мусора и завалов ненужного хлама.
«Деньги — это не то, что зарабатываете именно вы, речь идет о доходе всех членов семьи, проживающих вместе с вами, — поясняет васту-консультант. — Они могут приходить от мужа, от родителей и так далее».
Но для того, чтобы дома навсегда «поселилось» финансовое благополучие, нужно привлекать не деньги, а изобилие.
«Изобилие — это, в первую очередь, энергия, — говорит Юлия Листак-Землянова — Если ее нет, то у нас нет сил, нет вдохновения, нет желания что-то делать, соответственно, мы и не зарабатываем».
Васту-консультанты делят энергию на внутреннюю и внешнюю. За внутреннюю энергию «отвечает» центр квартиры и все, что течет. В частности, вода.
«Какие у нас источники воды? Мойка на кухне, раковина в ванной, ванна, — поясняет Юлия. — Все, что рядом с источником воды, должно быть идеально чисто: под мойкой -никаких мусорных ведер, под раковиной — никаких грязных тряпок, под ванной — никакого хлама. Если это не вычистить, то улучшений не будет, потому что в помещении есть грязная энергия. Плюс — всегда необходимо закрывать крышку унитаза, тогда энергия не будет „утекать“ безвозвратно».
Васту-консультант советует максимально освободить центр квартиры и «облегчить» цвета: положить светлый коврик, передвинуть из центра комнаты мебель и т.д.
Внешняя энергия входит в дом с северо-востока и с севера жилища. Если в этой части есть окна — это идеально. Если их нет, то можно повесить картины с перспективой, убрать «утяжеляющие» интерьер вещи, как то: тяжелые горшки, мебель и т.д.
«Хорошо привлекает изобилие украшенная входная дверь, — дополняет Юлия. — Считается, что дверь — это еще один источник поступления энергии в дом. Соответственно, чем красивее она у вас, тем более вероятно, что последуют положительные изменения».
Не стоит забывать про прихожую. Там не должно быть вещей, которые вы в этом сезоне вы не носите — только то, что надеваете сейчас. В шкафу тоже должен быть идеальный порядок.
«Если к вам приходят деньги, но долго не задерживаются, это значит, что у вас открыт сектор, который отвечает за накопления — это юг и юго-запад, — дополняет Юлия. — Его надо закрывать. Для этого мы их максимально „утяжеляем“: статуэтками, фигурками, мебелью и т.д.».
Напоследок еще несколько советов по привлечению денег:
— Изобилие привлекают цветы. Это не трава в горшке, а именно цветы. Красные цветущие особенно хорошо привлекают деньги.
— Фрукты. Если они у вас всегда будут стоять в этом секторе, это будет не только полезно, но и привлечет энергию изобилия.
— На севере рекомендуют хранить драгоценности, деньги, все ценное. Здесь они будут «преумножаться».