Как привлечь в дом деньги?

«Какие у нас источники воды? Мойка на кухне, раковина в ванной, ванна, — поясняет Юлия. — Все, что рядом с источником воды, должно быть идеально чисто: под мойкой -никаких мусорных ведер, под раковиной — никаких грязных тряпок, под ванной — никакого хлама. Если это не вычистить, то улучшений не будет, потому что в помещении есть грязная энергия. Плюс — всегда необходимо закрывать крышку унитаза, тогда энергия не будет „утекать“ безвозвратно».