В активном поиске-2: как встретить любовь в интернете?

Где познакомиться с молодым человеком девушке 28–35 лет? На улице? Все бегут с наушниками, а тот, кто без них, посмотрит на вас как на умалишенную. В ночном клубе? В такие заведения большинство девушек этого возраста уже не ходит, да и завязать там действительно серьезное знакомство шансов мало. На работе? Большинство коллег либо женаты, либо не приемлют романы в коллективе, ведь в случае расставания избегать общения не удастся. Получается, вариантов мест знакомств не так уж и много.
Пожалуй, самый популярный сегодня способ знакомств — это по интернету. Насколько он действенный? Проверим.
Для начала будем знакомы: мне 30 лет, я средней внешности, образование высшее, работаю журналистом, живу одна, автомобиля не имею. В этом списке вроде бы ничего не смущает, однако почему-то, несмотря на активный поиск, «принц» мне так и не встретился. Прошлый эксперимент показал, что вероятность найти вторую половинку через третьих лиц не выше, чем с помощью других способов. Вобщем, после нескольких месяцев свиданий с разными мужчинами, я поняла — поиски успехом не увенчаются.
Но я сдаваться не стала. Выбрала сайт знакомств (а их сегодня очень много) и заполнила анкету.
В первые же несколько минут мне начали писать молодые люди с дежурным вопросом: «Как дела?». Конечно же, хотелось бы, чтоб в этом потоке сообщений сразу нашелся «мой» человек. Но так не бывает, ведь даже самые удачные фотографии не гарантируют что знакомство произойдет молниеносно. Я начинаю фильтровать: чересчур навязчивые, пишущие, как правило, примерно такие сообщения: «Привет, секси! ты такая аппетитная! приезжай ко мне сейчас» оправляются в черный список, женатые игнорируются, сообщения от девушек даже не открываются. Отсеиваются и те, кто стремится показать себя во всей красе.
Рассматриваются те мужчины, у которых жизненные цели похожи с моими, фотографии приличные, и те, с кем «клеится» дальнейшая беседа. Профессия и наличие высшего образования значения не имеют, поскольку родственная душа может найтись в совершенно любой сфере деятельности.
В первый вечер я пообщалась с не менее десятка мужчин. Встретиться решила лишь с одним — Сергей, 35 лет, трудится в сфере IT-технологий.
Сразу отмечу, что поскольку мои свидания носили экспериментальный характер, я, чтобы не тратить много времени на встречи, определяла себе час-полтора. Если общих тем для разговора мало (или того хуже, мы за этот час успеваем друг друга начать раздражать), то я придумываю предлог и быстро ухожу. Однако в случае с Сергеем прибегать к этой мере не пришлось.
Встреча прошла стандартно: погуляли на улице, посидели в кафе. Поговорить нам было о чем. Все хорошо, однако в разговоре он уж очень часто говорил о бывшей девушке, жаловался на нее и даже показал дом, в котором она живет. Мне было очень некомфортно… В общем, Сергей оказался не готов к новым отношениям.
Сразу отмечу, что поскольку мои свидания носили экспериментальный характер, я, чтобы не тратить много времени на встречи, определяла себе час-полтора. Если общих тем для разговора мало (или того хуже, мы за этот час успеваем друг друга начать раздражать), то я придумываю предлог и быстро ухожу.
Затем был Алексей 32 лет. По переписке — легкий на подъем молодой человек, спортсмен, увлекающийся абсолютно разными музыкальными жанрами… При встрече меня постигло страшное разочарование — он был серьезен, скован, и ни разу за время нашей встречи не улыбнулся. Я себя чувствовала юмористом, отрабатывающим концертную программу. Тяжело было общаться. Думаю, не стоит говорить, что наши отношения не получили развития.
Потом было еще несколько встреч: серьезные и с чувством юмора, трудоголики и лентяи, холостяки и разведеные… Писали и те, для кого расстояния не преграда: из Челябинска, Екатеринбурга, Кургана… Но поскольку у меня цель — завязать личное знакомство, наше общение по переписке проходило как-то слишком вяло.
Вскоре я выбрала еще одного мужчину: Виталий, 33 года, инженер, увлекается спортом. Переписываться с ним мне не очень понравилось — не было ощущения легкости в общении. Однако рано делать выводы, пока не было встречи.
Я оказалась права — далеко не всегда человек может полностью раскрыться по переписке. С Виталием мы весь вечер гуляли. Лето, вечер, Цветной бульвар — романтика. Возможно, у нас могло бы что-то получиться. Но для планов еще слишком рано. Поживем-увидим.
Я оказалась права — далеко не всегда человек может полностью раскрыться по переписке.
Итак, в общей сложности я сходила почти на десяток свиданий и сделала вывод: несмотря на общепринятое мнение, познакомиться в интернете с достойными людьми можно, можно завязать дружеские знакомства и прочные семейные связи. Была бы цель. Я, в свою очередь, продолжу свой эксперимент, но в этот раз не для того, чтобы об этом написать, а чтобы действительно раз и навсегда сделать свой выбор.