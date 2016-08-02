В активном поиске-2: как встретить любовь в интернете?

Где познакомиться с молодым человеком девушке 28–35 лет? На улице? Все бегут с наушниками, а тот, кто без них, посмотрит на вас как на умалишенную. В ночном клубе? В такие заведения большинство девушек этого возраста уже не ходит, да и завязать там действительно серьезное знакомство шансов мало. На работе? Большинство коллег либо женаты, либо не приемлют романы в коллективе, ведь в случае расставания избегать общения не удастся. Ну и так далее. Получается, вариантов мест знакомств не так уж и много.

Сюжет Тюмень