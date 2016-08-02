Арбузный сезон: угоститься и не отравиться

Наступил август, значит можно смело идти в магазин за настоящим арбузами, а не за теми скороспелыми, которые обычно появляются в продаже в начале лета.
Сегодня в Тюмени продавать арбузы и дыни вдоль автодорог запрещено. Бахчевые впитывают вредные вещества из выхлопных газов автомобилей, напомнила накануне руководитель областного Роспотребнадзора. «Если раньше практически повсеместно арбузами торговали „с земли“, то сейчас такого почти нет. Хотя на дорогах все равно замечена несанкционированная торговля», — отметила Галина Шарухо.
Главный государственный санитарный врач по Тюменской области рассказала, что арбуз — очень полезный продукт, содержащий много витаминов. «Употреблять арбузы и дыни в пищу надо обязательно, и сейчас для них — самый сезон. Но покупать бахчевые надо только в установленных местах, чтобы этот продукт принес только пользу. Никогда не берите арбузы „с земли“ и не покупайте их в разрезанном виде», — предупредила тюменцев Галина Шарухо.
Дома перед разрезанием арбуз, как и любые фрукты и овощи, надо обязательно помыть с мылом: пыль и микроорганизмы с кожуры попадут в мякоть, а закончиться это может инфекцией. Уже разрезанный арбуз можно хранить только в холодильнике два дня. Целый может сохраняться две недели.
Кстати, напоминает Роспотребнадзор и о правилах продажи арбузов. Место торговли должно находиться под навесом, арбузы под тентом на стеллажах, а в конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Запрещено вырезать кусочек «на пробу» — в этом месте быстро начинают размножаться микроорганизмы. Конечно, в торговой точке должны быть документы, подтверждающие безопасность товара, а у продавца — личная медицинская книжка.
Корреспондент интернет-портала NashGorod.ru поинтересовался в одном из уличных киосков «Фрукты-овощи», как все-таки правильно выбрать арбуз. Продавец подсказал несколько нюансов: например, многие слышали, что при выборе надо постучать по арбузу и по звуку определить, насколько он спелый. Это так, но почему-то люди считают, что спелый арбуз должен «звучать» приглушенно, а это не совсем верно. «Спелый арбуз — звонкий», — рассказал продавец. Еще один полезный совет: спелый арбуз может быть крупным, но при этом не тяжелым. «Хвостик» у арбуза должен быть сухой.
У хорошего арбуза целостный покров, а цвет корки яркий и контрастный. Светлое пятно на боку — не признак брака. Напротив, оно должно быть максимально желтым, даже оранжевым. К тому же спелый арбуз покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый.
Роспотребнадзор напоминает: если после разреза обнаружится, что купленный арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае есть его нельзя — можно получить пищевое отравление. Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, но следует обратить внимание на следующие моменты. Цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.
Цены на полосатые вкусности сегодня различаются. Так, в «Магните» арбузы родом из Краснодарского края продаются по 16 рублей 50 копеек за килограмм. В киоске, где журналист NashGorod.ru побывал ранее, арбузы приехали из Казахстана. Здесь они — по 20 рублей за килограмм. Отмечу — основные правила продажи здесь соблюдаются: разрезанных плодов нет, все уложены на стеллаж под тентом.