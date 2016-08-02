Арбузный сезон: угоститься и не отравиться

Корреспондент интернет-портала NashGorod.ru поинтересовался в одном из уличных киосков «Фрукты-овощи», как все-таки правильно выбрать арбуз. Продавец подсказал несколько нюансов: например, многие слышали, что при выборе надо постучать по арбузу и по звуку определить, насколько он спелый. Это так, но почему-то люди считают, что спелый арбуз должен «звучать» приглушенно, а это не совсем верно. «Спелый арбуз — звонкий», — рассказал продавец. Еще один полезный совет: спелый арбуз может быть крупным, но при этом не тяжелым. «Хвостик» у арбуза должен быть сухой.