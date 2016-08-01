Жители новых микрорайонов жалуются на качество воды

В тюменском Водоканале пояснили, что в новых микрорайонах такие жалобы зачастую связаны с проблемами на внутридомовых сетях, вопрос с которыми необходимо решать через свою управляющую компанию. Существует множество причин того, что вода из крана начинает идти не прозрачная и чистая, а ржавая, грязная, с неприятным запахом, часто ненадлежащей температуры. Естественно, что коммуникации подвергаются износу. Часто именно это и влияет на качество воды из крана. Однако какой износ может быть у новых труб?