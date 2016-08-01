Жители новых микрорайонов жалуются на качество воды

Вот такое фото разместила в соцсети жительница ЖК «Преображенский» Олеся Барбакова:
«В ЖК говорят, что это временно, однако мы живем уже 6 месяцев в микрорайоне, и на протяжении всего времени такая вода. Местами течёт нормальная, не мутная, но если набирать ванну, то всегда осадок и плохой запах», — пишет тюменка.
На форуме жильцов выяснилось, что грязная вода есть не во всех домах микрорайона. В некоторых течет настолько чистая, что можно даже пить.
Жители «Европейского» тоже не довольны чистотой и запахом жидкости, текущей из крана.
«Грязная, цвета крепкого чая вода идет из кранов каждый раз после отключений. На стенках ванны остается коричневый налет, который, к счастью, смывается… При этом счетчики, установленные застройщиком, естественно, не имеют никаких датчиков качества, то есть жильцы вынуждены платить за непригодную ни для питья, ни для технических целей воду, как за чистую, соответствующую ГОСТам», — жалуется тюменец Евгений.
В тюменском Водоканале пояснили, что в новых микрорайонах такие жалобы зачастую связаны с проблемами на внутридомовых сетях, вопрос с которыми необходимо решать через свою управляющую компанию. Существует множество причин того, что вода из крана начинает идти не прозрачная и чистая, а ржавая, грязная, с неприятным запахом, часто ненадлежащей температуры. Естественно, что коммуникации подвергаются износу. Часто именно это и влияет на качество воды из крана. Однако какой износ может быть у новых труб?
Естественно, что коммуникации подвергаются износу. Часто именно это и влияет на качество воды из крана. Однако какой износ может быть у новых труб?
«Специалисты нашей лаборатории оперативно реагируют на любые заявки, связанные с качеством воды, — объяснил руководитель тюменского Водоканала Иван Камельских. — Как показывает практика, в большинстве случаев проблема кроется во внутридомовых сетях новых домов, где порою требуется провести элементарную промывку. Для этого необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Если абонент обращается к нам, мы проводим анализ воды как из-под крана так и на границе ответственности водоканала и управляющей компании, и если пробы воды внутри дома имеют отклонения, перенаправляем данную заявку в УК, которая и должна провести промывку внутридомовых сетей, находящихся на их обслуживании».
Также в водоканале нам пояснили, что водопроводные сети микрорайонов «Европейский» и «Ямальский» переданы на обслуживание предприятию лишь частично, а водопроводные сети «Преображенского» еще не передавались. Единичные жалобы на качество воды в данных районах еще раз подтверждают тот факт, что причину отклонений качества воды надо искать, прежде всего, на внутридомовых сетях. А здесь необходимо для начала сделать заявку в свою управляющую компанию.
Впрочем, неважно, какая вода у вас — грязная, холодная или с запахом — вы имеете право требовать надлежащего качества любой водопроводной воды. Поэтому при отсутствии соответствующих действий со стороны управляющей компании, вы имеете право подать жалобу в суд. При этом вам нужно собрать следующие документы:
— Договор на выполнение соответствующих услуг, заключённый между вами и организацией. Также следует принести оригиналы либо нотариально заверенные копии актов, если таковые имеются.
— Если вы заказывали анализ водной среды, то результаты анализов также необходимо принести в суд. Что вы можете требовать в суде:
— Надлежащего качество услуг водоснабжения.
— Перерасчёта за некачественные услуги.
— Возмещения расходов на покупку фильтра.
— Компенсации морального ущерба.
— Также вы имеете права требовать возмещения расходов на покупку бутилированной питьевой воды и за порчу имущества, если такой факт был.