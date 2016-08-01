Тюменцы заказывают в Технопарке уникальные вешалки и детали для электрошокера

«На самом деле это все технологии сегодняшнего дня. Они вполне привычны и широко применяются уже несколько лет как минимум, — рассказал Чуйко. — Просто мало кто знает, что большой объем изделий можно делать при помощи таких станков, в том числе обычных, бытового назначения. И ограничивается это только фантазией наших заказчиков. Вообще мы очень надеемся, что аддитивные технологии пойдут в массы. Сейчас все идет к тому, что такое производство не расширяется, а наоборот становится все более компактным. Простые настольные 3D-принтеры, например, уже стоят во многих домах. Сейчас речь идет о том, чтобы предметы, которые они изготавливают становились все более качественными».