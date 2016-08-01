Тюменцы заказывают в Технопарке уникальные вешалки и детали для электрошокера

Открытие Центра прототипирования состоялось в марте прошлого года. Он располагает рядом станков и оборудования для 3D-печати, в том числе и уникальным лазерным SLA-принтером промышленного назначения, который способен создавать детали высокой точности.
Впрочем, последнее оборудование Центр получил лишь несколько дней назад. Цеха вакуумного литья, где производятся мелкосерийные партии продукции, и механической обработки открывались в течение всего 2015 года по мере того, как приобреталось новое оборудование. Последним поступил лазерный станок, который пока еще проходит пусконаладку, рассказал руководитель Центра Роман Чуйко во время обзорной экскурсии. Практически все оборудование в Центре — китайского производства.
«На самом деле это все технологии сегодняшнего дня. Они вполне привычны и широко применяются уже несколько лет как минимум, — рассказал Чуйко. — Просто мало кто знает, что большой объем изделий можно делать при помощи таких станков, в том числе обычных, бытового назначения. И ограничивается это только фантазией наших заказчиков. Вообще мы очень надеемся, что аддитивные технологии пойдут в массы. Сейчас все идет к тому, что такое производство не расширяется, а наоборот становится все более компактным. Простые настольные 3D-принтеры, например, уже стоят во многих домах. Сейчас речь идет о том, чтобы предметы, которые они изготавливают становились все более качественными».
Такой «струйный» 3D-принтер (FDM-принтер), который печатает с последовательным нанесением слоев расплавленного пластика, есть и в Центре прототипирования. Предметы, которые из него выходят, получаются не слишком прочными и не могут применяться в качестве деталей рабочего прототипа. К тому же они имеют наощупь характерную ребристую фактуру, от которой очень тяжело избавиться при последующей обработке. Поэтому такой принтер в Центре прототипирования используется только для подготовки макетов будущего проекта.
Ничего удивительного нет в том, что аддитивными технологиями заинтересовались и частные лица: подобные услуги сейчас очень востребованы. В Центр прототипирования регулярно обращаются творческие тюменцы, которые хотят получить какую-то уникальную вещь по собственному проекту: необычные предметы интерьера, подарки к каким-либо праздникам, декорации и так далее.
«Спектр заказов у нас делится на две категории: есть люди, которые приходят к нам с какими-то своими идеями и проектами, есть те, которым нужно заменить какой-то утерянный или сломанный предмет. Недавно обращалась женщина, которой нужна была шестеренка для мясорубки. Другой жительнице города понадобилась новая деталь для электрошокера, взамен утерянной. На самом деле очень много граждан сейчас обращается, потому что некоторые вещи довольно дорого стоят, заказывать детали для них просто нецелесообразно», — пояснил Роман Чуйко.
Тем не менее подавляющее большинство заказов поступает не от горожан, а от промышленных предприятий Тюмени и других городов — на них, помимо резидентов Технопарка, изначально и ориентировался Центр. В последнее время сильную заинтересованность проявляют университеты и научно-исследовательские институты. Однако одновременно с этим большой объем заказов начал поступать от небольшого частного бизнеса, причем из самых разных сфер производства: начиная от рекламы, дизайна интерьеров и заканчивая медициной и строительством. Почти все, что мы увидели во время обзорной экскурсии, — это именно заказы частных фирм или горожан. К примеру, был вырезанный из ДСП-плиты лабиринт, который заказала одна из компаний-разработчиков квестов.
В Тюмени уже есть немало компаний, которые оказывают услуги подобного рода, однако, Центр прототипирования остается самым конкурентоспособным в этом отношении, утверждает Роман Чуйко. Для резидентов Технопарка необходимые детали обходятся практически по себестоимости. Для сторонних заказчиков сантиметр печати на 3D- принтере обойдется в 25 рублей (в среднем по рынку она достигает 40 рублей). А вот использование фрезеровочного станка и лазерной резки значительно дороже, хотя также сильно зависит от сложности заказа и материала изделия. К примеру, верительная грамота, которую Центр прототипирования преподнес к Дню города, обошлась бы заказчику в круглую сумму. Час работы станка по официальному прайсу стоит 700 рублей.
К настоящему моменту Центр полностью укомплектован оборудованием, закупать нового не планируется. Тем не менее, признался Чуйко, в перспективе хотелось бы приобрести 3D-принтер по металлу. Несмотря на большую дороговизну такого устройства, оно позволит вывести Центр прототипирования на качественно иной уровень работы. Вполне возможно, к следующему юбилею Тюмени можно было бы воплотить какую-нибудь композицию из порошкового титана или каких-нибудь сплавов.