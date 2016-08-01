«Сны улиц» в Комсомольском: как это было

Три часа дня. Мы только что приехали в Комсомольский на 39 автобусе, который из-за пробок нам пришлось ждать дольше обычного. Очень много людей и почти все с маленькими детьми. Как раз время открытия детских площадок. Расписание выступлений и расположение точек в парке мы узнаем из брошюры, которую мне дает непонятный красочный персонаж. Он подходит ко мне в больших очках, в руках держит лупу, пристально рассматривает мою одежду и незаметно для меня вторгается в личное пространство, от чего становится слегка некомфортно, дает брошюру и убегает.