«Сны улиц» в Комсомольском: как это было

«Пробки на дорогах, очереди в магазинах, столпотворения на улицах. Сегодня город ожил. 430-летие — день рождения нашей родной Тюмени. Во всех точках города с самого утра идет празднование: на набережной, Цветном бульваре, площади Борцов революции. Везде своя программа для детей и взрослых — фестивали, ярмарки, мастер-классы. А сквер Комсомольский на один день превратился в театр. „Сны улиц“ это международный фестиваль уличных театров, который проходит в Тюмени уже 11 раз.
Три часа дня. Мы только что приехали в Комсомольский на 39 автобусе, который из-за пробок нам пришлось ждать дольше обычного. Очень много людей и почти все с маленькими детьми. Как раз время открытия детских площадок. Расписание выступлений и расположение точек в парке мы узнаем из брошюры, которую мне дает непонятный красочный персонаж. Он подходит ко мне в больших очках, в руках держит лупу, пристально рассматривает мою одежду и незаметно для меня вторгается в личное пространство, от чего становится слегка некомфортно, дает брошюру и убегает.
Мы решаем двигаться в сторону фонтана. Замечаем большую очередь. Это раздают бесплатную воду для желающих. И хотя на улице не жарко, люди жадно тянут руки и пытаются успеть получить бутылку.
Очень много звуков смешанных между собой, и вот все яснее мы слышим ритмы, звук барабанов. На траве под деревьями устроились ребята из студии „Полиритмия“. Присоединившись к мастер-классу, мы узнаем, что в Тюмени можно посещать уроки обучения игры на дарбуке и джембе, самых популярных восточных и африканских барабанах. Как ни странно, основная аудитория музыкантов — дети, они старательно пытаются попадать в такт, взрослые же лишь застенчиво снимают происходящее на телефоны.
Следующее мое удивление — площадка с „Живой статуей“. Человек, облеченный в золотую мантию и маску, выглядит, как кукла, а со стороны кажется, будто он висит в воздухе. Люди счастливые подходят и фотографируются с ним.
У фонтана парка Комсомольского стоит немаленькая толпа. Дети кидаются чем-то воздушным и белым. Подойдя ближе, я понимаю, что это пена. И весь фонтан оказывается полон белых, переливающихся на солнце пузырьков. Видимо, кому-то захотелось подшутить и внести свою лепту в праздник.
Бредя по парку дальше, я сталкиваюсь с замечательным зрелищем. Молодой парень и юный школьник исполняют танец роботов. И если у того, что старше, все получается идеально, у мальчугана движения кажутся немного неуклюжими и нелепыми, но сколько старания в его глазах! Это мастер-класс иллюзорных танцев от камерного театра „Солнце Сибири“. Приятно видеть, что подрастающее поколение способно и талантливо.
Детей становится больше. Они прыгают на батутах, постигают искусство кручения воздушных шаров. Кто-то на велосипеде пытается протолкнуться через людей. Тут же развлекают младшую публику аниматоры, завлекая их играми.
Время близится к 5, и мы идем к главной сцене, где скоро начнутся представления участников фестиваля. Первыми начинает развлекать зрителей театр Pas par tout, приехавший из Германии, с номером „Куриные истории“. Круг около сцены образуется очень маленький, и смотреть выступление достаточно сложно. Дети сидят прямо на асфальте в самом центре. Можно прийти в восторг от одних только костюмов. Огромные полутораметровые курицы, играющие на музыкальных инструментах, — весьма необычное зрелище.
Сразу после театра из Германии на сцену выходит тюменский театр „Мимикрия“ со спектаклем „Люди и Боги“. Спектакль по мотивам мифов Древней Греции трогает душу. Актеры, облаченные в белые и воздушные костюмы, ходят на ходулях так же ловко, как на собственных ногах. Зрители замирают и со вниманием пытаются понять, что происходит на сцене.
Количество людей в парке с каждым часом увеличивается. Все фотографируются, что-то едят, играют. Все рады. Праздник удался».