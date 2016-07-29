Неравнодушный тюменец помог потерявшемуся пенсионеру вернуться домой

Тюменка отметила, что ее отец уехал в город на автобусе, а потом, видимо, здоровье пенсионера ухудшилось, и случился провал в памяти. Судя по всему, он пошел к своему старому дому, но соседи, видимо, не узнали дедушку, приняли его за бомжа и не пустили в подъезд. Пожилой мужчина, которому 27 июля исполнилось 70 лет, несколько дней скитался по улицам, ничего не пил и не ел. Когда его заметил Антон Булко, пенсионер уже еле шел. Сейчас родственники занимаются восстановлением здоровья дедушки.