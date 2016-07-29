Неравнодушный тюменец помог потерявшемуся пенсионеру вернуться домой

Напомним, информация о безвестном исчезновении пенсионера появилась накануне. Борис Баженов ушел с дачи в сообществе «Лесная сказка», что на 18 километре Велижанского тракта, в начале недели и никак не возвращался домой. Ситуация осложнялась тем, что мужчина страдает провалами в памяти, а поскольку сам он — человек интеллигентный и скромный, может постесняться обратиться за помощью к прохожим. Родственники подали заявление в полицию и обратились за помощью к пользователям социальных сетей.
Сегодня, 29 июля, в редакцию интернет-портала NashGorod.ru позвонила дочь Бориса Баженова Наталья. Она рассказала, что ее отец нашелся благодаря неравнодушному тюменцу Антону Алексеевичу Булко. Прочитавший в СМИ о пропавшем дедушке горожанин остановил свой автомобиль, увидев на перекрестке улиц Харьковской и М. Горького похожего по описанию человека.
«Отец был в дачной одежде, грязный, небритый, однако Антон Алексеевич подошел к нему, не побоялся посадить в машину, потом позвонил мне, и мы договорились о встрече. Антон Алексеевич довез отца до Заречного микрорайона, передал нам. Мир не без добрый людей! Хочу выразить огромную благодарность Антону Алексеевичу за его неравнодушие!», — сказала Наталья.
Тюменка отметила, что ее отец уехал в город на автобусе, а потом, видимо, здоровье пенсионера ухудшилось, и случился провал в памяти. Судя по всему, он пошел к своему старому дому, но соседи, видимо, не узнали дедушку, приняли его за бомжа и не пустили в подъезд. Пожилой мужчина, которому 27 июля исполнилось 70 лет, несколько дней скитался по улицам, ничего не пил и не ел. Когда его заметил Антон Булко, пенсионер уже еле шел. Сейчас родственники занимаются восстановлением здоровья дедушки.
Наталья также выразила благодарность волонтерам, в частности, из отряда «Белая сова», председателю садового общества «Лесная сказка» Ирине Владиславовне, полицейским из Нижнетавдинского района Александру и Владимиру, в также сотрудникам СМИ и всем неравнодушным тюменцам, которые оказывали помощь в поисках пенсионера.