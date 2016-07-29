"Большой пикник": арахисовая паста, нетворкинг и "брак на час"

Гости, которые не поленились обойти все уголки во дворе дома Буркова, где проходил пикник – попадали на лекторий от интернет-газеты «Нефть». О счастье говорил преподаватель йоги и настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы. Кроме этого, интеллектуальный голод можно было утолить на литературном пленэре от Натальи Фоминцевой и книжного магазина «Никто не спит».