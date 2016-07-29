"Большой пикник": арахисовая паста, нетворкинг и "брак на час"

Так, на «Большом пикнике – 2016» можно было бесплатно сделать стрижку или оформить бороду, угоститься блюдами грузинской кухни от ресторана «Счастье», попробовать коровью и козью брынзу от сыроварни SarSar из Исетского района, сыграть в настольные (а скорее, «наземные») игры, поучаствовать в нетворкинг-сессиях, получить массаж шейно-воротниковой зоны.
В течение 3-4 часов гости фланировали от одной площадки к другой, делали снимки в нескольких фонозонах, смотрели на происходящее с высоты птичьего полета, поднявшись на вышке, пробовали себя в роли кузнеца, угощались бутербродами с арахисовой пастой и имбирным лимонадом.
В центре двора поблескивали на солнце серьги, чокеры, ободки и колечки – здесь проходила благотворительная гаражная распродажа бижутерии. До пикника тюменки приносили ненужные украшения координатарам, а на пикнике девушки могли выбрать себе украшение по весьма скромной цене – 100 рублей. Вырученные деньги пойдут на благотворительность, в богадельню.
Помогала познакомиться с новыми людьми на пикнике «Моя территория», которая организовала здесь нетворкинг-сессии. За 15 минут можно было узнать у 6 незнакомых людей об их любимых писателях, увлечениях и работе, а также обменяться контактами.
«Было очень круто познакомиться с большим потоком людей за столь короткое время. Этот день принес много красок и воспоминаний», - делится в Instagam пользователь foryoureyesfuck.
Кроме этого, на площадке пикника можно было зарегистрировать брак на час, как это делают в Лас-Вегасе. Были все атрибуты свадьбы – красивая арка, букет невесты (кстати, роскошный) и бутоньерка жениха, клятвы и поцелуи.
Гости, которые не поленились обойти все уголки во дворе дома Буркова, где проходил пикник – попадали на лекторий от интернет-газеты «Нефть». О счастье говорил преподаватель йоги и настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы. Кроме этого, интеллектуальный голод можно было утолить на литературном пленэре от Натальи Фоминцевой и книжного магазина «Никто не спит».
В целом, можно с уверенностью сказать, что четвертый “Большой пикник» удался. Это подтверждают и гости, которые хотят побольше таких мероприятий в нашем городе.