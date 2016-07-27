Квартиры в «Звездном городке» с первым взносом от 5%

Застройщик ООО «Городок». Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу: г. Тюмень, ул. Т. Чаркова. Жилой дом ГП-5, ГП-6, ГП-7. Разрешение на строительство № 72-304-529-2015, выдано Администрацией г. Тюмени 30.12.2015 г., № RU 72304000-185-РС выдано Администрацией г. Тюмени 06.05.2015 г., № 72-304-403-2015 выдано Администрацией г. Тюмени 02.10.2015 Договор долевого участия. Ипотека предоставляется ПАО «ВТБ 24» при первоначальном взносе не менее 5% и предъявлении сертификата на материнский капитал, сроком до 30 лет по ставке 13,75% годовых. Максимальный возраст заемщика до достижения пенсионного возраста. Минимальная сумма кредита — 300 000 руб., максимальная сумма кредита — 3 000 000 руб. Дополнительные расходы на страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог, тарифы зависят от особенностей заемщика. Страхование объекта, жизни и здоровья заемщика является обязательным на весь срок кредита. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого или иного жилого помещения, удовлетворяющего требованиям банка. Банк «ВТБ 24» (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623. Проектная декларация опубликована на сайте: www.звездный72.рф Информация в материале не является публичной офертой. Предложение ограничено. Реклама.