Квартиры в «Звездном городке» с первым взносом от 5%

СК «Снегири» совместно с банком «ВТБ 24» предлагает решение проблемы! Теперь купить квартиру в «Звездном городке» еще проще!
Чтобы купить квартиру в «Звездном городке» достаточно всего 5% собственных средств на первоначальный взнос и сертификат на материнский капитал! При этом возраст ребенка значения не имеет.
Например, при стоимости евротрешки 2 890 000 рублей, вам в качестве первоначального взноса нужно внести всего 144 500 р. плюс мы засчитаем сертификат на материнский капитал в размере 453 026 рублей, даже если ребенок у вас родился вчера.
И вот оно — счастье! Квартира в «Звездном городке» в ипотеку от банка «ВТБ 24» ваша.
Микрорайон «Звездный городок» располагается в Заречной части города. Первая очередь уже введена в эксплуатацию. Строительство второй идет полным ходом.
«Звездный городок» один из самых современных и комфортных комплексов города. Здесь есть все для безопасной и комфортной жизни:
— Все необходимые товары и услуги рядом с домом — от магазинов и ателье до детсада и медицинского центра;
— Пешеходный бульвар с детскими площадками, футбольным полем, уличными тренажерами и комплексным озеленением;
— Круглосуточная служба безопасности, которая 24 часа в сутки патрулирует дворы, подъезды и парковки, а также система видеонаблюдения;
— Высокое качество строительства и отделки домов, что экономит время, деньги и нервы при ремонте вашей квартиры;
— Ну и конечно, чистый воздух, тишина, уют и гармония с природой в непосредственной близости от центра города, всего в 15 минутах езды на автомобиле.
А еще огромным преимуществом покупки квартиры в «Звездном городке» является то, что в минуте ходьбы от дома скоро распахнет свои двери один из крупнейших торгово-развлекательных центров города — Сити Молл, площадью 81 000 кв.м. Представьте себе только, как поднимутся в стоимости квартиры после запуска объекта.
Сити Молл будет настоящей новинкой для горожан, ведь мы привыкли, что в существующих ТРЦ на первом месте магазины, а развлечения представлены выборочно и довольно слабо. В РТЦ «Сити Молл» развлекательный компонент будет представлен наравне с торговой галереей.
Успевайте!
Для того, чтобы купить квартиру в «Звездном городке», звоните (3452) 58 73 01 или оставьте заявку на сайте застройщика.
Застройщик ООО «Городок». Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу: г. Тюмень, ул. Т. Чаркова. Жилой дом ГП-5, ГП-6, ГП-7. Разрешение на строительство № 72-304-529-2015, выдано Администрацией г. Тюмени 30.12.2015 г., № RU 72304000-185-РС выдано Администрацией г. Тюмени 06.05.2015 г., № 72-304-403-2015 выдано Администрацией г. Тюмени 02.10.2015 Договор долевого участия. Ипотека предоставляется ПАО «ВТБ 24» при первоначальном взносе не менее 5% и предъявлении сертификата на материнский капитал, сроком до 30 лет по ставке 13,75% годовых. Максимальный возраст заемщика до достижения пенсионного возраста. Минимальная сумма кредита — 300 000 руб., максимальная сумма кредита — 3 000 000 руб. Дополнительные расходы на страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог, тарифы зависят от особенностей заемщика. Страхование объекта, жизни и здоровья заемщика является обязательным на весь срок кредита. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого или иного жилого помещения, удовлетворяющего требованиям банка. Банк «ВТБ 24» (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623. Проектная декларация опубликована на сайте: www.звездный72.рф Информация в материале не является публичной офертой. Предложение ограничено. Реклама.