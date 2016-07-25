Тюмень будущего: каким видели город тюменцы на пороге 400-летия

Пожалуй, наиболее пристальное внимание проектировщики уделяли транспортной инфраструктуре: уже в 80-е годы ее развитие катастрофически отставало от темпов прироста населения и промышленного производства. Характерная особенность Тюмени, отчасти породившая эти проблемы, — протяженность города с запада на восток вдоль Туры и Транссибирской магистрали, из-за чего он преимущественно рос в юго-восточном направлении, особенно в начале 80-х.
Думаете, пробки на тюменских улицах — это современное приобретение? Как бы не так! Заторы на улицах областной столицы начались еще в 60-х годах.
Слова главного архитектора Тюмени Валерия Анисимова в статье «Молодость древнего города», «Тюменский комсомолец», 6 июля 1983 года: «Проблема, которую, пожалуй, каждый тюменец ощущает на себе и которую надо немедленно решать — транспортная. В 60-е годы она особенно обострилась: увеличилось время прохождения транспорта через город, возникали „пробки“. Главная улица Республики была перегружена. Единственным решением может быть дорога, которая позволила бы вывести из города часть транспортного потока — прежде всего тяжелые большегрузные транзитные автомобили — и соединила бы основные тракты».
Как видим, речь в материале идет ни о чем ином, как об объездной дороге, строительство которой началось лишь в 2002 году. Заключительный ее этап, Восточный обход Тюмени, строится и поныне.
В той же статье Валерий Анисимов рассуждает о необходимости дорог-дублеров Республики: таковыми в итоге стали улицы 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Октября и Осипенко, а связь между ними осуществлять должны улицы Камышинская и Челюскинцев. Таким образом, по замыслу проектировщиков должно было получиться кольцо, а часть общественного транспорта пойти через густонаселенные районы города.
На малое количество поперечных и дублирующих улиц указывал и преподаватель учебно-курсового комбината областного управления коммунального хозяйства Юрий Евдокимов в своей статье от 17 апреля 1981 года в «Тюменской правде». Тюмень он называет городом одной улицы — улицы Республики, которая в начале 80-х практически не имела дублеров. В материале автор объясняет, что поперечными магистралями должны стать Мориса Тореза и Профсоюзная, которые планировалось соединить вместе, с путепроводом и мостом через Туру над улицей Гаспаровской.
Прошло уже более 30 лет, а проблема дублирующих улиц в Тюмени решается до сих пор. Сейчас, к примеру, в процессе развязка на Запольной — Первомайской — Грибоедова. А любой коренной тюменец назовет еще с десяток направлений, которым не хватает дублеров. К примеру, до сих пор нет адекватной альтернативы Тобольскому тракту и улице Дружбы, соединяющей район Мыса с улицами Щербакова и Алебашевской — Профсоюзной.
Однако не только в развязках были главные транспортные проблемы Тюмени. Вот номер «Тюменской правды» от 17 июля 1982 года.
На третьей полосе газета пишет о том, что в городе количество троллейбусов за три года сократилось с 86 до 70 машин. Из-за бюрократических проволочек затянулась разработка проектной документации на реконструкцию депо, тюменцы набиваются в общественный транспорт, как сельдь в бочку, и теряют пуговицы в толчее.
По соседству все тот же Валерий Анисимов рассказывает о планах строительства в городе трамвайной линии. В 80-е годы в Тюмени всерьез обсуждалось строительство как минимум двух трамвайных линий. Этот вид транспорта предполагалось развивать поэтапно: первую ветку предполагалось проложить из заречных микрорайонов по улице Профсоюзной до самого Червишевского тракта. Вторая должна была пролегать через Осипенко и 50 лет Октября до моторного завода. Однако в том же материале главный архитектор города сетует на то, что коммунальное управление города так и не проявило интереса к тюменскому трамваю. Да и в целом, даже по меркам 80-х годов, строительство трамвайной линии было удовольствием недешевым: первые 16 километров обошлись бы в 20 миллионов рублей. Без помощи крупных организаций, в том числе нефтегазового комплекса, в строительстве было не обойтись.
В том же материале «Молодость древнего города» Валерий Анисимов упоминает и о ныне успешно осуществленных проектах: строительстве моста через Туру по улице Профсоюзной и улице Мельникайте: «Будут построены магистрали с севера на юг, которые пройдут через центр на периферию. Одним из таких диаметров станет улица Мельникайте, другим — улица Профсоюзная, в створе которой уже началось строительство моста через Туру — он свяжет с городом развивающийся Заречный район».
Оба объекта, как мы видим, и поныне являются главными транспортными артериями, соединяющими Зареку с центром. Построить мост через Профсоюзную, правда, удалось лишь к 1991 году, да и то только первую очередь. Полностью объект открыли и вовсе к 1999-ому.
Более старое сооружение по Челюскинцев уже к 1981 году потребовало серьезной реконструкции, которая продолжалась вплоть до 1994 года. Так что единственным полноценным мостом в городе долгое время оставался лишь Совмещенный мост по улице Мельникайте. Получается, что только к XXI веку все три моста начали функционировать на полную мощность. Не так давно к ним добавилась развязка и мост на Лесобазе, а также мост-дублер по улице Челюскинцев.
О проблеме мостов через Туру в начале 80-х вообще довольно часто писали, а развитию жилой застройки в пойме реки на левобережье, где ныне располагаются Заречные микрорайоны, уделялось особое внимание. Пешеходного моста в районе нынешней набережной в то время еще не существовало — вместо него два берега соединял старый деревянный мост, рухнувший в 82-ом.
Подробно о новом Генплане «Тюменской правде» рассказал главный архитектор проекта Геннадий Бобович. Материал под названием «Взгляд в завтрашний день (о новом генплане до 2010 года разработки Ленгипрогор)» вышел в газете 9 апреля 1982 года. Собственно говоря, ленинградский специалист в это материале не скрывал, что новый генплан — всего лишь продолжение старого от 1969 года. К началу 80-х он уже несколько раз корректировался и в целом не отвечал требованиям развития города.
По планам архитекторов один из автомобильных мостов должен был располагаться в районе Свято-Троицкого монастыря, а еще один — там, где мы его сегодня и наблюдаем — в створе улицы Челюскинцев, рядом со старым 60-х годов постройки.
Проектировщикам из Ленгипрогора виделось несколько предпочтительных вариантов развития жилой застройки. Однако во всех присутствовала инвариантная территория, которая должна была застраиваться в любом случае — пойма Туры в заречной части города.
Первый вариант предлагал сосредоточиться на развитии левобережья, где ныне и находятся Заречные микрорайоны. Это позволяло разместить застройку более компактно, однако, было сопряжено с большим количеством инженерных трудностей: намывом песка и строительством насыпей, поскольку вся левобережная часть располагается в пойме Туры.
Еще одно направление — юго-восточное (микрорайон Восточный) на основе старого Генплана 1969 года. Характерная особенность в наличии огромного количества свободных земель, однако, все они в те годы принадлежали колхозам. Так что их было необходимо изымать из сельхозоборота.
Третий вариант предполагал развитие на юго-восточном направлении левого берега Туры и совхоза имени Калинина, восточнее поселка Тарманы.
Наконец, четвертый вариант касался массового сноса маломерного жилья в исторической части города с поэтапным переселением жильцов. Впрочем, уже тогда ленинградцы полагали, что в перспективе избавиться от всей малоэтажной застройки в городе нереально.
Оригинальное решение предлагали разработчики проекта для заречной части в районе нынешнего моста Влюбленных и бывшего ДОК «Красный Октябрь»: намыв площади для стройплощадки за счет грунта полуострова, который образует в этом месте Тура. Полуостров со временем полностью будет перенесен на застраивающуюся территорию, а на его месте возникнет большой водоем. Параллельно Туре по старому руслу будет проложен канал, который соединит в пойме старицы и озера, и в результате получится что-то вроде огромного острова в центре города.
К слову сказать, Генплан в целях улучшения экологической обстановки и снижения транспортной нагрузки уже в те годы предполагал перенос всех производств за черту города.
Почему от создания острова в черте Тюмени отказались, доподлинно не известно. Вероятно, из-за того, что в 1979 году город пережил сильное наводнение как раз с затоплением частного сектора. После него, кстати, были отсыпаны все основные улицы в Заречной части: Щербакова, 2-я Луговая, появились дамбы и насыпи.
Однако многоэтажные дома Заречных микрорайонов начали возводиться именно в 80-е годы. Их мы сейчас наблюдаем по улицам Щербакова, Газовиков, Муравленко. Первые девятиэтажки появились на улице Ватутина. Общий объем жилья, предполагаемого к вводу, — 2,5 миллиона квадратных метров.
В проект было заложено и главное украшение Тюмени — городская набережная на правом берегу Туры. Она все-таки появилась, но уже в наше время.
Пару слов о тюменской архитектуре. В статье «Город будущего. Репортаж из творческих мастерских института Тюменьгражданпроект» от 11 декабря 1983 года рассказывается в числе прочего о некоторых интересных решениях, которые должны были украсить город, но так и остались на бумаге.
К примеру, ЗАГС в представлениях тюменских архитекторов должен был переехать в Заречный микрорайон. По замыслу проектировщиков величественное здание из стекла и бетона должно было быть похоже на гигантский кристалл, растущий из земли.
Пышный Дворец бракосочетания по проекту Александра Сонина в Тюмени, как мы знаем, все-таки появился, но совершенно в другом месте, а усмотреть в его формах кристалл можно разве что при сильной близорукости.
В том же репортаже упоминается и здание информационно-вычислительного центра, которое должно было появиться на перекрестке улиц Республики и Профсоюзной, а также о создании новой спортивной площадки в районе стадиона «Центральный» (ныне СОК «Центральный» на Цветном бульваре). О чем еще мечтали тюменские архитекторы? Об особой «тюменской» серии многоквартирых жилых домов, о разнообразии отделки тюменского жилья. В Тюмени в те годы все застраивалось высотками по проектам 121-й серии, домами киевской, ленинградской планировки и других. Собственной «тюменской» серии разработано не было.
Специалисты в то время частенько пеняли на чрезмерную простоту и утилитарность городской застройки.
Главный архитектор проектов Тюменьгражданпроекта Михаил Зварыгин писал в статье от 8 января 1983 года: «Иногда погоня за показной „экономичностью“ и „простотой“ приводит к самым неожиданным результатам. К примеру, уже не раз и не два говорилось о том, что сибирская лоджия городского дома по своему назначению во многом схожа с верандой сельского жителя. Этим, пожалуй, можно объяснить активную самодеятельность тюменцев по застеклению лоджий, которое, конечно же, не украшает облик улиц и микрорайонов… На мой взгляд надо возводить дома с застекленными лоджиями и даже балконами по проектам, которые кстати уже разработаны и ждут применения». Также архитектор предлагал активнее вносить разнообразие в цветовую гамму тюменских зданий благодаря рисункам на домах и активному применению глазурированной плитки.
Благоустройство Тюмени в те годы волновало жителей не меньше, чем в нынешнее. К Дню города 15 июля 1983 года в «Тюменской правде» за три года до знаменательной даты 400-летия вышло обширное интервью с тогдашним председателем горисполкома Евгением Залесовым, где он рассуждает о таких проблемах как развитие объектов соцкультбыта и комплексная застройка Тюмени (по плану пятилетки предполагалось сдать не менее 1,7 млн. квадратных метров жилья), о транспортной инфраструктуре города, о строительстве ТЭЦ-2 (была сдана в эксплуатацию в 1985 году).
Упоминает градоначальник и многострадальную тюменскую ливневку (именно в 80-е годы улица Республики вместе с реконструкцией обзавелась собственной ливневой канализацией), а также проблему мусора на тюменских улицах. К слову, для уборки в те годы была закуплена импортная подметальная техника из ГДР.
Сохранность исторической застройки в те годы тоже была сложной проблемой.
Ленинградские специалисты предлагали застроить весь центр современными зданиями, а старые снести или частично переместить на другое место, сделав исторический центр еще более компактным. Тюменцы напротив предлагали оставить исторический центр в неприкосновенности.
Валерий Анисимов в уже упомянутой статье «Тюменского комсомольца» высказывался за компромиссный вариант. «Очевидно, прежде всего необходимо сохранить старый масштаб домов и улиц, приблизить стилевое и композиционное решение новых зданий к канонам прошедшей эпохи. В этом случае можно строить современные комфортабельные здания, более того, по возможности благоустраивать старые», — писал он, уточняя, что некоторые архитектурные памятники сохранить не удастся.
Как видим, сохранение памятников архитектуры в городе до сих пор идет с переменным успехом: что-то утрачено безвозвратно, что-то город реконструирует и даже перестраивает заново. Наработки тюменских архитекторов по перестройке исторических зданий теперь можно наблюдать в центре Тюмени. Пример — здание Информационно-библиотечного центра ТюмГУ. Историческое здание (бывший дом купца Брюханова) было снесено в конце 90-х, а на его месте появилась почти точная его копия.
Чему совсем не повезло во время бурной застройки Тюмени, так это окрестным лесам. В 80-е годы власти планировали оставить в неприкосновенности не менее 69 гектар березовых рощ от окраины Тюмени до деревни Патрушево, зеленые массивы между селами Червишево и Большие Акияры, боры возле Успенского детского дома, вблизи Каменки и Кулиги. Об это в заметке «Зеленое ожерелье Тюмени» от 27 ноября 1983 года в «Тюменской правде» рассказывает главный лесничий Тюменского межсовхозного лесхоза А.В. Неустроев. Все перечисленные леса должны были стать естественным памятниками природы, запрещенными к вырубке. К нашим дням зеленое ожерелье сильно поистрепалось: никакой березовой рощи от окраин Тюмени до Патрушево не сохранилось — там теперь номерные Тюменские микрорайоны и крупные транспортные развязки.
Многие проекты Тюмени прошлого так и остались на бумаге, однако, многие до сих пор служат верой и правдой городу: Мост Влюбленных, стадион «Геолог», ТЭЦ-2, ДК «Строитель», нынешний Тюменский технопарк, в прошлом ДК «Геолог», и множество других значимых для тюменцев достопримечательностей. Наконец, именно в 80-е годы транспортная инфраструктура города начала приобретать привычные горожанам очертания. И никто в те годы не подозревал, что Горсад в центре изменится до неузнаваемости, а кинотеатр «Юбилейный», введенный в строй за два года до 11-ой пятилетки, станет «Арт-Паласом», а потом и вовсе будет снесен. Кто знает, может он и поныне украшал центр Тюмени, если бы Советский Союз с его пятилетними планами не канул в лету…
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