Тюмень будущего: каким видели город тюменцы на пороге 400-летия

Многие проекты Тюмени прошлого так и остались на бумаге, однако, многие до сих пор служат верой и правдой городу: Мост Влюбленных, стадион «Геолог», ТЭЦ-2, ДК «Строитель», нынешний Тюменский технопарк, в прошлом ДК «Геолог», и множество других значимых для тюменцев достопримечательностей. Наконец, именно в 80-е годы транспортная инфраструктура города начала приобретать привычные горожанам очертания. И никто в те годы не подозревал, что Горсад в центре изменится до неузнаваемости, а кинотеатр «Юбилейный», введенный в строй за два года до 11-ой пятилетки, станет «Арт-Паласом», а потом и вовсе будет снесен. Кто знает, может он и поныне украшал центр Тюмени, если бы Советский Союз с его пятилетними планами не канул в лету…