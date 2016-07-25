Сбербанк снизил ставки по ипотечным и потребительским кредитам

Еще одна важная новость от Сбербанка касается потребительских кредитов для населения. С 18 июля по 30 сентября в банке снижены процентные ставки в среднем на 2 процентных пункта. Арсений Белоглазов рассказал, что для клиентов, получающих зарплату или пенсию в Сбербанке, минимальная ставка по кредиту с поручителем составляет сейчас от 13,9%, по потребительскому кредиту без обеспечения — от 14,9% годовых. Для остальных клиентов ставки будут начинаться от 20,9% и 21,9% соответственно. Данные условия действуют для кредитов на сумму от 400 тысяч рублей, срок кредитования от 3 месяцев до 5 лет.