Сбербанк снизил ставки по ипотечным и потребительским кредитам

«Клиенты могут оформить ипотеку с господдержкой на покупку квартиры от наших ключевых партнеров-застройщиков по ставке 11,4%. Узнать подробнее о данной акции можно в офисах банка. Снижение процентных ставок сделает приобретение жилья более доступным для населения», — подчеркнул на встрече с представителями тюменских СМИ Арсений Белоглазов.
Снижение процентных ставок коснулось всех жилищных кредитов, в том числе по продуктам «Военная ипотека», «Ипотека на загородную недвижимость», «Ипотека на строительство дома» и другим. Теперь диапазон ставок по основным ипотечным продуктам составляет 12–14% годовых. Молодые семьи с тремя и более детьми могут рассчитывать на дополнительную скидку в размере 0,75%.
Еще одна важная новость от Сбербанка касается потребительских кредитов для населения. С 18 июля по 30 сентября в банке снижены процентные ставки в среднем на 2 процентных пункта. Арсений Белоглазов рассказал, что для клиентов, получающих зарплату или пенсию в Сбербанке, минимальная ставка по кредиту с поручителем составляет сейчас от 13,9%, по потребительскому кредиту без обеспечения — от 14,9% годовых. Для остальных клиентов ставки будут начинаться от 20,9% и 21,9% соответственно. Данные условия действуют для кредитов на сумму от 400 тысяч рублей, срок кредитования от 3 месяцев до 5 лет.
«В сезон отпусков потребительские кредиты особенно пользуются спросом. Получить консультацию и рассчитать доступный лимит можно в любом удобном для клиента офисе Сбербанка. Наши сотрудники помогут подобрать комфортные сроки и сумму ежемесячного платежа», — сообщил Арсений Белоглазов.