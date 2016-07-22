Над набережной в День города пролетят спортсмены в вингсьютах

Самым ярким зрелищем «Экстрим экспо» обещает стать пролет троих спортсменов в вингсьютах. Прыгать они будут с самолета на высоте полторы тысячи метров и постепенно снижаясь приземлятся прямо на Набережной. «Наверное, все видели впечатляющий ролик из Дубаи, где спортсмены прыгали с самого высокого здания и летели, оставляя за собой шлейф разноцветного дыма. Мы подумали: а чем мы хуже? Будет такой своеобразный подарок городу в день его рождения. Прыгать наши участники будут с высоты полторы тысячи метров, а наблюдать мы их сможем уже на высоте 500 метров, — рассказал Иван Шмонин. — Прыжки в вингсьютах довольно редкое явление в нашей стране. Особенно радует, что прыгать будут двое тюменских спортсменов — Виктор Козлов и Максим Тищенко, а также известный бейсджампер Ратмир Нагимьянов из Екатеринбурга. На Ютубе можно найти его многочисленные ролики с облетом скал в его исполнении».