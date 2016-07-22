Над набережной в День города пролетят спортсмены в вингсьютах

Не так давно в Тюмени был создан Союз экстремальных видов спорта, под эгидой которого и проводится первый «Экстрим экспо». «Идея в том, чтобы представить горожанам все виды экстремального спорта в одном месте и показать зрелище. Это своего рода выставка экстремального спорта, — рассказал руководитель общественного объединения Иван Шмонин. — Многие из них, такие как BMX, скалолазание, паркур, уже хорошо всем знакомы и достаточно развиты. Другие еще пока не очень известны».
Напомним, на Набережной в общей сложности 13 различных направлений экстремального спорта, включая соревнования эндуро-мотоциклистов, страйкболистов, скалолазов и даже сноуборд, для которого специально будет заготовлено свыше 20 кубометров снега.
Самым ярким зрелищем «Экстрим экспо» обещает стать пролет троих спортсменов в вингсьютах. Прыгать они будут с самолета на высоте полторы тысячи метров и постепенно снижаясь приземлятся прямо на Набережной. «Наверное, все видели впечатляющий ролик из Дубаи, где спортсмены прыгали с самого высокого здания и летели, оставляя за собой шлейф разноцветного дыма. Мы подумали: а чем мы хуже? Будет такой своеобразный подарок городу в день его рождения. Прыгать наши участники будут с высоты полторы тысячи метров, а наблюдать мы их сможем уже на высоте 500 метров, — рассказал Иван Шмонин. — Прыжки в вингсьютах довольно редкое явление в нашей стране. Особенно радует, что прыгать будут двое тюменских спортсменов — Виктор Козлов и Максим Тищенко, а также известный бейсджампер Ратмир Нагимьянов из Екатеринбурга. На Ютубе можно найти его многочисленные ролики с облетом скал в его исполнении».
Не менее впечатляющими обещают стать выступления тюменских трейсеров. Специально для показательных прыжков они построят себе несколько искусственных препятствий в виде обычных строительных конструкций из поддонов, фанеры и других подручных материалов. Возглавлять действие будет «тюменский человек-паук» Сергей Девляшов. Участники обещают устроить показательные выступления, а также устроят мастер-класс по преодолению препятствий для всех желающих. «Будет обычная открытая тренировка с участием наших сильнейших атлетов. У многих есть тренерский опыт в этом направлении. Я сам пару лет назад проводил крупные семинары и показательные выступления, где собиралось по 50 человек. Так что сможем выучить желающих каким-то базовым элементам. Они на самом деле не настолько сложны, как могло бы показаться», — рассказал Сергей.
Кроме того, если власти города разрешат, тюменец планирует взобраться по вантам на Мост влюбленных. «Это будет мой первый опыт выступления на публике в Тюмени, — признался Сергей. — Как правило, все подъемы у нас происходят либо поздно вечером, либо рано утром, пока никого нет. А то жители у нас беспокоятся, сразу начинают вызывать экстренные службы. В Москве как-то всем пофиг».
Еще один объект на территории фестиваля будет посвящен соревнованиям в классе BMX (заезды на велосипедах). Ожидается участие райдеров из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга. Также организаторы планируют пригласить именитых москвичей, выступающих на международном уровне. Здесь также все препятствия будут подготовлены силами самих спортсменов, рассказал куратор направления и тюменский спортсмен-экстремал Александр Русанов. «Мы сейчас подготавливаем конструкцию по нашему индивидуальному проекту, который разрабатывал я лично, исходя из опыта катания по таким препятствиям. Он будет не как площадка в „Пионере“, а, так скажем, более приближен к уличным условиям: будут имитации парапетов, бордюров и так далее», — рассказал Александр.
После фестиваля все конструкции будут разобраны и перенесены на отдельную площадку. Таким образом в Тюмени появится еще один скейт-парк. В настоящее время место согласовывается, но уже известно, что оно будет располагаться в заречных микрорайонах, вблизи ТРЦ Панама.
По соседству ожидаются показательные выступления в велотриале — это достаточно давнее направление экстремального спорта, подразумевающее преодоление уличных препятствий на велосипеде: бордюров, ступенек и так далее. В Тюмени, впрочем, это направление не очень хорошо представлено — катаются всего пять человек, рассказал куратор движения Роман Барченков. Они и будут демонстрировать свои трюки на фестивале.
Еще одним эффектным выступлением обещает стать выступление тюменских вейкбордистов, которые прокатятся по Туре за гидроциклом, попутно выполняя трюки на плавучих препятствиях (рампах, трамплинах и т.д.). Вейкбордингом занимаются не только при помощи катеров и гидроциклов, но и с помощью специально натянутых тросов и электролебедки. В Тюмени покататься на доске можно на озере Липовом и базе отдыха Верхний Бор.
Летом катание по волнам является летней заменой сноуборду и как говорят сами спортсмены, начинающим лучше знакомиться с доской именно летом — меньше шансов получить травмы и что-либо отбить. Кроме того, десять минут катания на вейкборде заменяет полноценную тренировку в спортзале — активно прокачивается весь верхний и нижний плечевой пояс. «В Тюмени это один из бурно развивающихся видов спорта и активного отдыха. Скоро он станет олимпийским. Уже сейчас мы здесь проводим крупные фестивали и соревнования. На Туре у нас будет зрелищное выступление, где мы постараемся показать наши трюки, но на самом деле с привязкой к гидроциклу это будет немного сложнее, чем с лебедкой», — рассказал инструктор Richwood Wakepark и спортсмен Артем Ушаков.
Впрочем, легко конкурировать с другими участниками чемпионам мира не удастся, обещает тренер-инструктор и президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин. «Спортсмены на соревнованиях бегают по так называемому эталону. Эта трасса, одинаковая для всех участников и хорошо изученная. Мы планируем до самого конца сохранить в тайне конфигурацию нашей трассы, тогда уже посмотрим, у кого лучше всего развиты навыки и логика скалолаза. Спортсмены тоже, бывает, срываются и по сути у любого будет шанс побороться за награды», — рассказал Гайнуллин.
Скалодром будет располагаться под Мостом влюбленных, его планируют смонтировать за два вечера перед стартами. Также отдельный конкурс предусмотрен для новичков и всех желающих попробовать себя в скалолазании.
Всего на этом фестивале будет задействовано 16 тонн различных конструкций. Наиболее сложные и трудоемкие монтируются уже сейчас в ангарах и парках, а затем они будут разобраны и за день до праздника будут перевезены на набережную и смонтированы заново.
Специально для команд по черлидинигу к набережной пришвартуют баржу, на которой будут проходить выступления команд. Сам этот вид спорта довольно неплохо развивается в Тюменской области с 2011 года, на этот раз специально к «Экстрим Экспо» будет приурочен пляжный шоу-фестиваль «Море», который проводится в Тюмени уже третий раз.
«У нас будет представлено две дисциплины: индивидуальный стант с участием двоих человек, и партнерский стант, где уже будут представлены четыре человека, — рассказал тренер тюменской сборной по чермиксу и куратор площадки Александр Шмонин. — В общей сложности у нас будет порядка 20 участников из нескольких городов: Тюмень, Курган, чемпионы России из Екатеринбурга. В принципе ожидается неплохая конкуренция».
Идея провести фестиваль на барже родилась ради того, чтобы внести разнообразие в фестиваль — плавсредство около набережной оказалось наименее затратным вариантом для соревнований на воде.
Сам фестиваль «Экстрим Экспо» откроется в 13 часов. Ровно на 13.30 запланирован пролет парашютистов, которые дадут старт групповым соревнованиям. Начиная с 17.00, начнутся финальные этапы и награждение победителей.
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