Лаунж-зона на крыше: новый тренд или штучный эксперимент?

В некоторых СМИ появилась новость о том, что на крыше одной из многоэтажек будет располагаться лаунж-зона. В качестве покрытия для прогулок будет использована террасная доска, а по периметру открытой площадки установят шезлонги, которые можно будет укрыть от непогоды в специально отведенном техническом помещении. Подхватят ли тюменские строители это новшество?

Сюжет Недвижимость