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Лаунж-зона на крыше: новый тренд или штучный эксперимент?

21 июля 2016, 16:52
В некоторых СМИ появилась новость о том, что на крыше одной из многоэтажек будет располагаться лаунж-зона. В качестве покрытия для прогулок будет использована террасная доска, а по периметру открытой площадки установят шезлонги, которые можно будет укрыть от непогоды в специально отведенном техническом помещении. Подхватят ли тюменские строители это новшество?

В СМИ появилась новость о том, что на крыше одной из тюменских многоэтажек будет располагаться лаунж-зона. В качестве покрытия для прогулок будет использована террасная доска, а по периметру открытой площадки установят шезлонги, которые можно будет укрыть от непогоды в специально отведенном техническом помещении. Подхватят ли тюменские строители это новшество?

Жизнь с видом на город

Что такое лаунж-зона? Это нечто большее, нежели просто раскладной стул, поставленный где-нибудь в углу двора. Это должно быть место, где можно отдохнуть, уютно расположиться, пить какао и читать хорошую книгу. Много раз в зарубежных фильмах и сериалах мы любовались уютными крышами, где герои потягивают напитки, загорая в шезлонгах, или сидя в креслах, обернувшись мягким пледом.

Сказано красиво, однако как это будет применено на практике в наших климатических условиях?

Весьма смелые планы

«Наличие эксплуатируемой крыши с лаунж-зоной в многоэтажном жилом доме — это интересное современное решение, не новое в мировой практике, — поясняет архитектор Анна Воробьева. — Такое место станет зоной общения и отдыха жильцов, что, конечно, позитивно скажется на общем уровне комфортности проживания. Но с учетом климатических условий нашего региона такие открытые площадки потребуют дополнительного обслуживания».

Дополнительное обслуживание, в свою очередь, подразумевает немалые расходы, и в связи с этим эксперты по жилью в Тюмени прогнозируют возможность роста цен на жилье с лаунж-зоной.

Такое место станет зоной общения и отдыха жильцов, что, конечно, позитивно скажется на общем уровне комфортности проживания. Но с учетом климатических условий нашего региона такие открытые площадки потребуют дополнительного обслуживания.

Осторожность не помешает

Кроме этого, в областном центре не редки случаи ЧП. Не так давно сотрудники ТОСЭР снимали с крыш гулявших подростков. В России были случаи, когда попытки сфотографировать себя с видом на крыши домов заканчивались печально. В МВД даже разработали памятку на тему безопасного селфи, чтобы предотвратить новые трагедии.

#Новости#Крыша дома#Лаунж-зона#Недвижимость#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Марина#Общество
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