Что происходит за кулисами цирка

Первое, что чувствуешь, когда заходишь в цирк — волшебную, праздничную атмосферу. — «Баронеты» привезли в наш город около 100 представителей фауны всех мастей — от пантер и верблюдов до оленей и пеликанов. Они говорят, что ни одного подобного по составу шоу в России нет.
Первыми мы идем в гости к хищникам. В длинном узком помещении в достаточно просторных клетках разместили лигров, тигров, леопардов и пантер — всего 14 животных. Кто-то из них нежится в чистых опилках, кто-то просто возлежит, глядя в сторону, тигры милуются друг с другом — трутся головами. По всем повадкам они напоминают домашних кошек, пока не издадут громкий рык, от которого становится не по себе. В этот момент понимаешь, это отнюдь не ангельские создания.
Их перевозят из города в город на 3 больших фурах. Эти хищники — питомцы титулованных дрессировщиков Андрея и Натальи Широкаловых. Андрей занимается тиграми, а отважная Наталья находит общий язык с леопардами, пантерами и лиграми. Кстати, именно самец пантеры — ее любимчик. «Он очень непредсказуем, темпераментен», — описывает хищную звезду дрессировщица.
«Я был умнее, когда выбирал животное для дрессуры, — шутит Андрей Широкалов. — Ведь тигров намного проще дрессировать. Требуется в два-три раза больше усилий, чтобы научить какому-то трюку леопарда, по сравнению с дрессурой тигра».
Наталья Широкалова рассказала, что всех животных кормят раз в день качественным мясом, а вот самцу пантеры, у которого больной желудок, приходится давать еду трижды, и она приготовлена по-особому.
«Баронеты» гордятся тем, что животные (хищники, пеликаны) у них размножаются. И Наталья Широкалова сама принимает роды у леопардов, тигров.
«Это говорит о высоком уровне обслуживания и содержания животных. И хотя в цирке есть ветеринары, каждый дрессировщик — сам себе ветеринар, никто не знает животных, понимает состояние лучше них. К ветеринарам мы обращаемся только за хирургической помощью», — отмечает дрессировщик.
Он рассказывает об особенностях дрессуры сегодня. Если раньше к животным применяли физическое принуждение (хлысты, палки, копья, пики, трезубцы), их укрощали, то сегодня к ним относятся как к партнерам — животное работает за лакомство, сгущенку.
«У нас в коллективе высокий уровень дрессуры очень заметен, — рассказывает дрессировщик хищников. — Это занимает раз в пять больше времени, но оно того стоит. И зрителю гораздо приятнее видеть, что медведь выходит и исполняет свою программу с удовольствием, а не по принуждению. В целом, выход на манеж для животных — удовольствие, их потом сложно увести. Можно сравнить их с ребенком, которого привели на детскую площадку, и откуда он не хочет уходить. Ты показываешь животному — твоя партия закончилась. А он не уходит, показывает, что может сделать и вот это, и вот это — давайте еще поиграем. Для них это весело».
О принципиально другом подходе к дрессуре говорят и награды: совсем недавно, в июле, Андрей и Наталья Широкаловы были признаны дрессировщиками года.
«Мы — первый аттракцион с хищными кошками со времен Советского союза, признанный в Европе. Этим стоит гордиться, потому что раньше считалось, что русские дрессировщики очень жестокие. Разрушить этот стереотип удалось сегодня только нам», — отмечают Андрей и Наталья.
Со стороны видно, что отношения с большими кошками у пары отличные. Животные с удовольствием ластятся к своим старшим партнерам, лижут ладошки и подставляют голову, чтобы их погладили. Конечно, не всегда все так идиллически: Андрей показывает шрамы на руке — милые с виду кошачьи иногда проявляют характер.
Идем дальше — в конюшню. Грациозные животные устроены в ухоженных денниках. Каждый занимается своим. Наше внимание привлекает конь по имени Петр Первый — его длинная грива заплетена в косички.
У лошадей очень чисто, не видно навоза — судя по всему они содержатся в отличных условиях. О них рассказывает Александра. Она знакомит с конем-пенсионером, который несмотря на преклонный возраст еще дает фору ровесникам, очень энергичен и бодр. И даже ревнует, когда Александра уделяет внимание не ему.
В конюшне много пегих лошадей — такой окрас выбран не случайно, а для джигитовки в образах индейцев апачи, у которых были рыжие кони. Жаль было покидать этих замечательных дружелюбных животных, которых можно было погладить по бархатному носу и покормить сухариками.
На улице нас встретили олень и марал, пеликаны, барахтающиеся в воде.
После этого мы побывали на манеже, где проходила репетиция номеров с верблюдами, а затем с самоедами и медведями.
«Одновременно на манеже находятся много медведей; лошадь, на которой скачет косолапый; 10–15 человек балета. Нужно много времени, чтобы приучить животных к атмосфере, которая царит на арене: свет, звук, зрители. На спектакле все выглядит легко и непринужденно, но за этим стоят несколько лет тренировок», — рассказал о номере дрессировщик медведей Алексей Плотников.
Во время путешествия за кулисы мы узнали, что шоу «Баронеты» — не классический цирк, а театрализованное костюмированное цирковое шоу. Вся программа состоит из аттракционов — мини-спектаклей со своими драматургией, смыслом и стилистикой. Это «Русская зима», «В госях у шейха» (именно здесь и заняты верблюды), «Цыганский табор» (медведи) и так далее. Животные участвуют в каждом из них.
Хотя сегодня в цирковом мире есть тенденция подменять живых исполнителей спецэффектами — лазерными, дымовыми, световыми установками — «Баронеты» идут по более сложному пути. Это единственное шоу, которое возит такое количество и такое разнообразие животных. Это редкость, потому что это дорого, хлопотно, ежедневный труд и уход. Животные в этом шоу — основной ударный момент.
Но животные — это только один из кирпичиков, из которых складывается праздник. Музыка, свет, яркие артисты, впечатляющие наряды — каждый из этих аспектов в «Баронетах» доведен до совершенства. Надо побывать на спектакле, чтобы убедиться.