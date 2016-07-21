Что происходит за кулисами цирка

«У нас в коллективе высокий уровень дрессуры очень заметен, — рассказывает дрессировщик хищников. — Это занимает раз в пять больше времени, но оно того стоит. И зрителю гораздо приятнее видеть, что медведь выходит и исполняет свою программу с удовольствием, а не по принуждению. В целом, выход на манеж для животных — удовольствие, их потом сложно увести. Можно сравнить их с ребенком, которого привели на детскую площадку, и откуда он не хочет уходить. Ты показываешь животному — твоя партия закончилась. А он не уходит, показывает, что может сделать и вот это, и вот это — давайте еще поиграем. Для них это весело».