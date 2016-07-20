Парки, стадионы, набережная — где бегают тюменцы?

Второй принцип, раз уж речь идет о здоровье, это системность. Важно помнить, что бег — это не панацея, а составляющая вашего образа жизни. Следите и за другими параметрами: ложитесь спать по возможности в одно и то же время, придерживайтесь диеты, пейте больше воды в течение дня и помните, что физические нагрузки должны быть регулярными. «Многие, кто только начал заниматься бегом, как правило, быстро перегорают. Это происходит не в последнюю очередь потому, что слишком большие надежды возлагают на физические нагрузки и психологически настроены на получение быстрого результата. Однако совершенно понятно, что за одну неделю и даже иногда за две ни одна девушка не дойдет до желанного пятидесятого размера, — говорит Ирина Ревнивых. — Первые изменения в организме становятся видны, как правило, через месяц регулярных тренировок. Если человек принял решение заниматься бегом и укрепить свой организм, делать это нужно три-четыре раза в неделю. И, несомненно, при этом следует пересмотреть свой рацион. Никакого фастфуда и случайных перекусов быть отныне не должно. Не возьмусь давать какие-то рекомендации по питанию — для каждого человека меню может быть разным. Поэтому целесообразно проконсультироваться у диетолога».