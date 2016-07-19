Покемоны на улицах Тюмени: развлечение или пожиратель времени?

Хотя приложение пока недоступно пользователям Android и Apple из России, для наших людей это скорее вызов — уже разработаны и пользуются популярностью инструкции, как обмануть AppStore или обойтись без GooglePlay.
Тюменцы тоже присоединяются к общему безумию — в местной группе «ВКонтакте», посвященной игре, уже состоит почти 900 человек. Наверняка ловцов покемонов в нашем городе намного больше и они уже вовсю охотятся за Псидаком, Зубатом, Ратикэйтом, Пиджи и, конечно, Пикачу на улицах Тюмени.
Игра с элементами дополненной реальности построена следующим образом: ваш виртуальный двойник вместе с вами расхаживает по улицам города. В любой момент телефон может завибрировать — это значит, что неподалеку притаился покемон. Кликаете на него, наводите смартфон, включается камера и на поверхности стола, дороге, капоте машины вы видите заветного зверька. Запускаете в него покеболы — и он попадает в вашу коллекцию.
«Игра нравится тем, что тебе нужно не сидеть дома, а ходить по городу. Интерактив — это всегда весело, люди выходят на улицу, чтобы поймать покемонов. Это игра, которая заставляет тебя быть активным, узнавать о каких-то новых местах в твоём городе. Ещё просто в детстве нравился мультик про покемонов. Правда, мои успехи в игре пока не очень. Насчет количества играющих в Тюмени не скажу — знаю, что их достаточно много, но среди моих знакомых игроков всего трое, и то это мои друзья», — рассказал тюменец Дмитрий Миленький.
«Покемон Гоу» унаследовала многое из интерактивной игры Ingress. Например «покестопы», который находятся в том же месте, что и порталы из Ингресс. На точках, привязанных к каким-то достопримечательностям или просто необычным местам, вы получаете инвентарь — «покеболы», «яйца».
Корреспондент NashGorod.ru пообщался с поклонником Ingress Евгением. Он рассказал, что не планирует играть в покемонов — слишком заразно и «съест» много времени. «Хотя в ингрессовских чатах это обсуждают, много кто играет. Контора же одна. И принцип похожий», — отмечает тюменец.
Кроме этого, существуют еще так называемые гимы (тренажерные залы), которые можно захватывать, помещая туда своих покемонов. И это далеко не все нюансы игры.
«Честно, сам не ставил и не планирую эту игру, но прекрасно понимаю, что люди просто развлекаются, а так же входят в азарт, найдя одного, второго и так далее. Побалуются и забудут. Плохого в этом ничего не нахожу, это дело каждого. Благо не мешают никому, не нарушают порядок», — обсуждают игру на тюменских форумах.
«Как думаете, ловля покемонов может быть уважительной причиной опоздания на работу? — в шутку интересуется начинающий игрок Олеся. — Сегодня бежала в офис, уже опаздывала, но тут на противоположной стороне дороги объявился покемон. Волей-неволей пришлось перебегать дорогу, перелазить ограждение. Ничего не смогла с собой поделать — он же был так близко, практически на ладони. Думаю, таких же азартных людей немало, поэтому игра достаточно опасна. Не стоит забывать про здравый смысл».
Такого же мнения придерживаются в энергетической компании СУЭНКО. Энергетики просят пользователей быть внимательными во время охоты за зверьками. Если Пикачу или любой другой персонаж оказался на опоре ЛЭП, вблизи трансформаторной подстанции или на другом энергообъекте, они советуют не продолжать охоту. Желание пополнить коллекцию героев может оказаться опасным для жизни.
Это понимает и общественность: кто-то занимает резко отрицательную позицию по отношению к игре, кто-то, наоборот, поощряет охотников за покемонами.
Например, в стороне от ажиотажа вокруг игры не осталась Петербургская большая хоральная синагога. Ее представители пригласили геймеров ловить покемонов у себя на территории и внутри здания, сообщает Life.ru. Лучшему ловцу покемонов пообещали бутылку кошерного вина, а также благодарность на сайте «Еврейский Петербург».
Тюменские игроки в Pokemon Go уже планируют живые встречи. Ближайшая состоится в пятницу, точное время и место определяются.