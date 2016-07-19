Покемоны на улицах Тюмени: развлечение или пожиратель времени?

«Игра нравится тем, что тебе нужно не сидеть дома, а ходить по городу. Интерактив — это всегда весело, люди выходят на улицу, чтобы поймать покемонов. Это игра, которая заставляет тебя быть активным, узнавать о каких-то новых местах в твоём городе. Ещё просто в детстве нравился мультик про покемонов. Правда, мои успехи в игре пока не очень. Насчет количества играющих в Тюмени не скажу — знаю, что их достаточно много, но среди моих знакомых игроков всего трое, и то это мои друзья», — рассказал тюменец Дмитрий Миленький.