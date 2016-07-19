Девушка в барбершопе: почувствуй себя неуютно

В зале играет приятная музыка. Очереди нет, но все кресла заняты. Мой приятель за стрижкой о чем-то непринужденно беседует с барбером. Глядя на них, я задумалась: в последнее время в России (да и в Тюмени в частности) возникла тенденция все парикмахерские заведения называть барбершопами, хотя они не чисто мужские и больше напоминают салоны красоты. А ведь это не правильно. В барбершопе не обсуждают подруг и не разговаривают о прекрасном, а чтобы стать барбером, недостаточно выучить наизусть стильные мужские стрижки. Мастер должен стать своеобразной иконой стиля, ведь кто такой мужской парикмахер? Брутальный мужчина, который, как правило, носит длинную прическу, пышную бороду и усы. Нередко его руки и тело покрывают татуировки, а стиль одежды является очень свободным. Глядя на такого специалиста, клиент сразу понимает, что попал в истинно мужской клуб, в котором из него сделают «своего».