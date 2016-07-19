Девушка в барбершопе: почувствуй себя неуютно

В чем секрет успеха?
В областном центре мужские парикмахерские, названные модным словом «барбершопы» появились несколько лет назад. Первое подобное заведение было принято тюменцами на «ура». За первой открылась вторая, и так друг за другом. Сегодня в городе насчитывается уже около десятка таких атмосферных мест.
Чтобы узнать, в чем секрет популярности барбершопов, я решила сопроводить своего знакомого в одну из тюменских мужских цирюлен.
Тысяча рублей за…атмосферу
Итак, заходим в барбершоп. Разумеется, мой приятель, как завсегдатай этого места, чувствовал себя как рыба в воде. Да и его встречали как старого друга. Пожалуй, это первое, что привлекает мужчин в таких парикмахерских. Кстати, стригут здесь тоже исключительно представители сильного пола. Как мне объяснили в парикмахерской, мужчина лучше видит, что нужно другому мужчине. Может быть, не спорю.
«Здесь особая атмосфера, — рассказывает мой знакомый, Владимир. — Для сравнения: ты приходишь в обычную парикмахерскую, где какие-то тетки обсуждают, какие мужики козлы, а по телевизору идет какой-нибудь сериальчик, или шоу… А здесь ты стрижешься у одного барбера. Он становится твоим другом. Ты с ним болтаешь на разные темы, отдыхаешь от повседневных забот».
В том числе и за атмосферу посетитель платит здесь втрое больше, чем в обычной парикмахерской-унисекс. Так, стрижка стоит в среднем 1 тысячу рублей. Такая же цена на бритье опасной бритвой и бритье головы. В целом же услуги в барбершопе отличаются большим набором. Это стрижка усов, бороды и головы; бритье; дизайн усов и бороды; окраска волос; окантовка усов, бороды, стрижки; мытье головы; парфюмирование туалетной водой или одеколоном.
Ты приходишь в обычную парикмахерскую, где какие-то тетки обсуждают, какие мужики козлы, а по телевизору идет какой-нибудь сериальчик, или шоу… А здесь ты стрижешься у одного барбера. Он становится твоим другом. Ты с ним болтаешь на разные темы, отдыхаешь от повседневных забот.
Девушкам не понять
Я присела на диван в холле. Брутальный администратор мне сразу предложил чашку чая. Приятно. Не в каждой парикмахерской к клиенту такое внимание… Впрочем, несмотря на теплый прием, я чувствовала себя здесь не в своей тарелке. Уж очень здесь все «мужское».
Напротив — телевизор, а по сторонам — полки с мужской профессиональной косметикой. Средство для укладки волос, усов, бороды, глина для волос, спрей, масло для бороды, воск для волос…Да тут выбор больше, чем у женщин! Впрочем, не буду расстраиваться, а остановлюсь на более приятном — поразглядываю администратора. Интересно, он сам себя стрижет?
Впрочем, несмотря на теплый прием, я чувствовала себя здесь не в своей тарелке. Уж очень здесь все «мужское».
Стать «своим»
В зале играет приятная музыка. Очереди нет, но все кресла заняты. Мой приятель за стрижкой о чем-то непринужденно беседует с барбером. Глядя на них, я задумалась: в последнее время в России (да и в Тюмени в частности) возникла тенденция все парикмахерские заведения называть барбершопами, хотя они не чисто мужские и больше напоминают салоны красоты. А ведь это не правильно. В барбершопе не обсуждают подруг и не разговаривают о прекрасном, а чтобы стать барбером, недостаточно выучить наизусть стильные мужские стрижки. Мастер должен стать своеобразной иконой стиля, ведь кто такой мужской парикмахер? Брутальный мужчина, который, как правило, носит длинную прическу, пышную бороду и усы. Нередко его руки и тело покрывают татуировки, а стиль одежды является очень свободным. Глядя на такого специалиста, клиент сразу понимает, что попал в истинно мужской клуб, в котором из него сделают «своего».
Час позади
Процедура стрижки длилась час. Я за это время успела «изучить» всех барберов, интерьер и выпить несколько чашек чая, а мой знакомый, которому предложили стакан виски, признался, что для него время пролетело незаметно.
Плюсы:
— Атмосфера. В таких местах мужчина чувствует себя комфортно.
— Как правило высокое качество работы.
— Расположение. Практически все барбершопы находятся в центре города.
Минусы:
— Недостаточная осведомленность людей о барбершопах. У многих сложилось мнение, что подобные заведения посещают исключительно метросексуалы и представители нетрадиционной сексуальной ориентации. На самом деле, ситуация здесь обратная: барбершоп — учреждение для настоящих мужчин, которые стремятся выглядеть мужественно и при этом ценят опрятность и стиль.
— Стоимость услуг. Не каждый себе позволит отдать 1 тысячу рублей за обычную стрижку.