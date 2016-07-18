Harley Davidson: легенда или просто хороший мотоцикл?

Harley-Davidson — крупнейший из действующих производителей тяжёлых дорожных мотоциклов на североамериканском континенте и один из крупнейших в мире. В 2013 году компания отпраздновала свой 110-летний юбилей.
История легендарного мотогиганта примечательна тем, что с даты своего основания в 1903 году компания не раз переживала тяжёлые времена, производила нетипичные для себя малокубатурные модели, но никогда не закрывалась окончательно. Мотоциклы производили и раньше, в этом смысле Уильям Харли и Артур Дэвидсон не были первыми. До них на североамериканском континенте появились мотоциклы Indian (1901), но компания не выдержала конкуренции с Harley-Davidson и была закрыта в пятидесятых.
Вообще, на самом деле я бы пошёл на любой подобный тест-драйв. Но в случае с Харли меня интересовали две модели — лёгкая для города (на моём Honda VTX ездить по городу бывает тяжеловато) и тяжёлая (аналогичная моей, если соберусь менять — то менять на что-то достойное).
Heritage Softail Classic
В день тест-драйва в Тюмени был дождь, но это не отпугнуло фанатов двух колёс — запись на поездки началась в 10 утра. Для участии в пробных поездках (бесплатных) необходимо было предъявить паспорт и водительское удостоверение категории «А». Желательно было иметь с собой свою экипировку, но если её не было — можно было воспользоваться дилерской. После поездок на площадке можно было выехать организованной группой в город, но только если мотоциклист был старше 30 лет, а его стаж превышал три года — техника имела ограниченную страховку и дилер не мог доверить ее новичку.
Организационный пост был развёрнут в том же контейнере, в котором везли мотоциклы. Одновременно с началом поездок — разворачивали шатёр, фон для фотографий, начинали готовить шашлыки, был большой «самовар» для желающих согреться чаем. На тест-драйв предлагалось 10 моделей мотоциклов из 6 семейств (сейчас у производителя 37 моделей в 8 семействах). Можно было поездить хоть на всех — времени было достаточно, а ездоков не очень много.
Я успел поездить на 5 мотоциклах — Street 750, Heritage Softail, Softail Slim S, Sportster 883, Sportster Fourty-Eight. Лёгкие, городские мотоциклы, которые я раньше не пробовал — оказались не по мне, хотя скоростных качеств (в рамках класса, разумеется) им не занимать. Возможно, сказывается привычка к более тяжёлым мотоциклам.
Sportster Fourty-Eight
Heritage Softail с мотором «103 дюйма», то есть 1687 «кубов», которому я симпатизировал задолго до серьезного увлечения мотоциклами понравился очень! Несмотря на свой непривычный с первого взгляда высокий руль-эйпхангер — рулится он неплохо, хотя это требует некоторой привычки. Считается, что высокий руль (но не выше уровня сердца) разгружает руки. Побочный эффект — спина выпрямляется и удары по позвоночнику на кочках становятся ощутимее. Мощность байка — «более чем достаточная», динамика торможения — тоже (опять же, со скидкой на вес) . Несмотря на свои габариты и вес (штатно — 347 килограммов) он не создавал ощущение неповоротливого мотоцикла, хотя конечно, его стихия не город. Этот мотоцикл не создан для гонок, его стихия — пожирать тысячи километров автострады, чему способствует стандартное оснащение — высокое ветровое стекло, комфортное седло и объёмистые кофры, могущие вместить всё необходимое (хотя и не так много, как у по-настоящему туристических моделей). Это не стопроцентно туристическая модель, само его название переводится как «Наследие», его винтажный дизайн отсылает нас к эпохе рок-н-ролла, а рама имитирует отсутствие задних амортизаторов, как у «сухих» рам послевоенных американских мотоциклов. Их дороги уже тогда были настолько хороши, что не избалованный народ обходился и без них.
Heritage Softail Classic
Хорошие впечатления оставил Softail Slim S. Он достаточно невелик (что следует из названия, Slim — «тонкий»), посадка была по мне, легко управлялся. Несмотря на «тонкость», оснащён самым мощным серийным двигателем, что обеспечивает отличные динамические качества. Мотоцикл обладает самой малой высотой по седлу среди других моделей, что делает его удобным для вождения в режиме «старт-стоп». Этому же способствует сравнительно небольшой вес, который также способствует неплохой управляемости и торможению. Мотоцикл имеет две раскраски — чёрная и «армейская», он довольно грубый на вид, но при этом не имеет массивного силуэта. Максимум, чем он просит завершить свой облик — небольшой кофр слева (разве что для документов). Он аскетичен и предназначен скорее для городской езды (конечно, если вас не смущает вес более трехсот килограммов — в Харли пластика практически нет!), а из-за своей простоты может показаться лёгкой мишенью для «уличных гонщиков». Но если кто-то попытается с ним соревноваться, то он оставит позади большинство автомобилей и мотоциклов ещё до того, как перейдёт на вторую передачу.
Организаторы мероприятия постарались на славу. Всё было сделано для того, чтобы гости смогли познакомиться с легендарными мотоциклами и проникнуться духом марки.
Да, вокруг «Харли» есть какая-то особая атмосфера. Американцы славятся своим умением продавать и формировать желания покупателя. Они сделали красивую картинку из лучшей части своего образа жизни и продают её всему миру. Harley-Davidson не стал исключением. Красочные каталоги предлагают купить не столько средство передвижения — сколько образ жизни, прикосновение к истории, воспоминания о старых добрых временах (если речь идёт о классических моделях, сохранивших стиль пятидесятых) — даже если в те времена ещё не родился ваш отец. Предлагается почувствовать себя вольной птицей, бунтарём на грани закона — даже если вы офисный работник с тремя детьми и пятью кредитами и самое страшное ваше преступление это окурок, брошенный мимо урны.
Но уточним, всем ли хорош «Харли» и стоит ли его считать идеалом мотоцикла? За что подвергают его критике и за что славят?
Harley-Davidson имеет репутацию крайне консервативного производителя? И да и нет. Модельный ряд регулярно обновляется. Одни модели производятся десятилетиями (можно попробовать уподобиться Арнольду Шварценеггеру, купив Fatboy, на котором он красовался во второй части Терминатора а ведь прошла четверть века!), другие недолго. До сих пор можно найти запчасти на Harley-Davidson WLA 1942 года, в немалой степени это заслуга множества компаний, производящих тюнинговые детали.
Самые «настоящие» Harley по-прежнему оснащаются нижневальными двигателями воздушного охлаждения, не у всех моделей тахометр вынесен как отдельный прибор. Лишь не так давно мотоциклы стали инжекторными вместо карбюраторных (причём находятся фанаты карбюратора, переводящие новенький инжекторный мотоцикл на карбюратор) — но с другой стороны, все новые Harley-Davidson оснащены ременным приводом заднего колеса.
Harley-Davidson ненадёжен? Этот миф уходит корнями в семидесятые, когда компания сменила хозяина и упало качество продукции. Ситуацию исправил появившийся в начале восьмидесятых мотор Evolution, но одному из лидеров моторынка не забыли его прошлого, когда «если из Харли не льётся масло — значит, там его уже нет». Надёжность у нынешних Harley-Davidson, пожалуй, находится примерно на одном уровне с другими ведущими производителями. А вот ремонтопригодность зачастую выше. Harley-Davidson скомпонован не так плотно, как многие японские модели. Чуть ли не все работы можно произвести одним набором ключей (правда, дюймовых).
Грустный вопрос — стоимость самого мотоцикла. В США Harley-Davidson — это просто хороший мотоцикл, а у нас — атрибут состоятельного человека. В Европе его стоимость увеличивается в полтора раза, в России — в два, и это долларовая стоимость! С учётом упавшего курса рубля, стоимость нового Harley-Davidson, даже самого простого Street 750 — около 550 тысяч рублей, более крупных «городских» моделей — около миллиона, цена тяжёлых моделей перевалила за полтора миллиона, а то и за два. Поэтому многие предпочитают подержанные мотоциклы, тем более что при хорошем уходе мотоцикл начинает стареть лишь на третьем десятке лет.
Самого лучшего в мире мотоцикла для всех попросту не существует. Harley-Davidson может нравиться или нет, но равнодушным он не оставляет никого. Это не самый высокотехнологичный, не самый надёжный, но весьма ремонтопригодный, самый тюнингуемый, и безусловно — самый культовый мотоцикл мира!
Геннадий Мамеев.