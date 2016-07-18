Harley Davidson: легенда или просто хороший мотоцикл?

Heritage Softail с мотором «103 дюйма», то есть 1687 «кубов», которому я симпатизировал задолго до серьезного увлечения мотоциклами понравился очень! Несмотря на свой непривычный с первого взгляда высокий руль-эйпхангер — рулится он неплохо, хотя это требует некоторой привычки. Считается, что высокий руль (но не выше уровня сердца) разгружает руки. Побочный эффект — спина выпрямляется и удары по позвоночнику на кочках становятся ощутимее. Мощность байка — «более чем достаточная», динамика торможения — тоже (опять же, со скидкой на вес) . Несмотря на свои габариты и вес (штатно — 347 килограммов) он не создавал ощущение неповоротливого мотоцикла, хотя конечно, его стихия не город. Этот мотоцикл не создан для гонок, его стихия — пожирать тысячи километров автострады, чему способствует стандартное оснащение — высокое ветровое стекло, комфортное седло и объёмистые кофры, могущие вместить всё необходимое (хотя и не так много, как у по-настоящему туристических моделей). Это не стопроцентно туристическая модель, само его название переводится как «Наследие», его винтажный дизайн отсылает нас к эпохе рок-н-ролла, а рама имитирует отсутствие задних амортизаторов, как у «сухих» рам послевоенных американских мотоциклов. Их дороги уже тогда были настолько хороши, что не избалованный народ обходился и без них.