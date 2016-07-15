Велосипед — источник повышенной опасности?

Водители, которым не посчастливилось столкнуться с велосипедистами-нарушителями, рискуют стать виноватыми без вины. Как рассказал тюменский автоюрист Александр Воронов, суды обычно не признают велосипеды транспортными средствами в полном смысле и взыскивают возмещение с автомобилистов вне зависимости от обстоятельств дела.
Дискуссия о том, кто будет виноват в столкновении автомобиля с велосипедистом-нарушителем, на днях возникла на портале NashGorod.ru в комментариях к одной из сводок ДТП. Участники спора разошлись во мнениях. В то время, как одни предполагали, что вина в любом случае ляжет на водителя машины, как на обладателя источника повышенной опасности, другие пытались найти ответ в законодательстве и ссылались на правовые нормы. В просьбой прокомментировать неоднозначный вопрос корреспондент NashGorod.ru обратился к автоюристу.
Все участники дорожного движения равны. Но некоторые «равнее»!
Как рассказал председатель общества по защите прав автомобилистов «Автосоюз.72» Александр Воронов, пользователи портала не совсем точно сформулировали вопрос. «Необходимо разделять понятия вины и гражданской ответственности. Например, если происходит авария на пешеходном переходе, и выясняется, что велосипедист ехал не спешиваясь, то виноват будет именно обладатель велосипеда, так как правила дорожного движения нарушил именно он. Тем не менее, обязанность возместить причиненный вред может быть возложена на водителя, даже если он невиновен», — рассказал юрист.
По словам Александра, загвоздка заключается в таком понятии, как источник повышенной опасности. Дело в том, что закон обязывает владельцев транспортных средств (а также механизмов, опасных объектов и т.д.) возместить причиненный вред вне зависимости от того, виновны они или нет. Исключением являются только случаи, когда источники повышенной опасности взаимодействуют между собой, например, когда сталкиваются две легковые машины или автомобиль и мотоцикл. Что касается велосипедов, суды в России склонны приравнивать их скорее к пешеходам, нежели к транспортным средствам. Выходит, что за сбитого велосипедиста отвечать придется в любом случае.
Найденные корреспондентом документы судов подтвердили правоту слов автоюриста. Так, например, Забайкальский краевой суд в 2013 году отказался признать велосипеды источниками повышенной опасности. «Велосипед приводится в действие мускульной силой человека, и потому нельзя не согласиться с тем, что его использование как транспортного средства в данной дорожно-транспортной ситуации находилось под полным контролем истицы и не создавало повышенной опасности для окружающих», — говорится в одном из определений.
Той же самой позиции придерживается Саратовский областной суд. В 2011 году там отказали в удовлетворении жалобы автохозяйства ГУВД, ссылаясь на то, велосипед полностью контролируется человеком и повышенной опасности не представляет.
Фото: www.streetsblog.org
Если ДТП произошло…
На дорогах тюменской области регулярно происходят аварии по вине водителей двухколесного транспорта, львиная их доля случается из-за нарушений, допускаемых велосипедистами. «Классическим» проступком стало движение в седле через пешеходные переходы — это нарушение допускается обладателями велосипедов с завидным постоянством, причем нередко любители велотранспорта не просто отказываются соблюдать ПДД, но и бравируют своей безнаказанностью. «Да хоть *** тут, водятлы, как ездил через дорогу на велике, так и буду», — написал один из велосипедистов в комментариях.
Как рассказал Александр Воронов, в случае ДТП с участием двухколесного нарушителя, исход дела во многом зависит от правильности действий второго участника. «Если в аварии виновен велосипедист, необходимо в первые же минуты после столкновения позаботиться о доказательствах нарушений с его стороны. Это могут быть записи с видеорегистратора и камер видеонаблюдения, а также свидетельские показания. Надо помнить, что велосипедист, нарушивший правила, также может быть наказан штрафом, соответственно, стоит потребовать у прибывших сотрудников полиции составить протокол», — советует правозащитник.
В случае, если обладатель велосипеда обратится в суд с требованием возместить вред здоровью и моральный ущерб, автомобилист может предъявить встречный иск, в котором потребовать возмещения затрат на восстановлением машины. Важен и другой момент — статья 1083 обязует суд уменьшить размер возмещения, если вред причинен из-за неосторожности самого потерпевшего.
Прочитав при подготовке данной статьи несколько десятков судебных решений, редакция портала пришла к неутешительным выводам — полностью избежать финансовых затрат в случае аварии с участием велосипедиста едва ли удастся, и если материальную ответственность за лечение «пострадавшего» нарушителя возьмет на себя страховая компания, то расходы по возмещению морального вреда полностью лягут на плечи водителя, даже если он добросовестно исполняет требования ПДД и ни разу в жизни не привлекался к административной ответственности.
Как всем известно с детства, легче предотвратить проблему, чем исправить ее последствия. С этим согласны и юристы. «Пожалуй, единственный способом защитить себя от всех негативных последствий, связанных с „двухколесными“ авариями — это не допускать таких аварий», — отметил Александр Воронов. С этой точкой зрения согласны и в автоинспекции. Как рассказала начальник отдела пропаганды БДД Анжела Борисова, в теплое время года водителям рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах города, учитывать дорожные условия и своевременно снижать скорость перед пешеходными переходами. «Соблюдайте правила и берегите себя», — добавили в ГИБДД.