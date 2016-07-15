Велосипед — источник повышенной опасности?

По словам Александра, загвоздка заключается в таком понятии, как источник повышенной опасности. Дело в том, что закон обязывает владельцев транспортных средств (а также механизмов, опасных объектов и т.д.) возместить причиненный вред вне зависимости от того, виновны они или нет. Исключением являются только случаи, когда источники повышенной опасности взаимодействуют между собой, например, когда сталкиваются две легковые машины или автомобиль и мотоцикл. Что касается велосипедов, суды в России склонны приравнивать их скорее к пешеходам, нежели к транспортным средствам. Выходит, что за сбитого велосипедиста отвечать придется в любом случае.