От цветущего поля до ароматного напитка: как получают иван-чай?

Собранное сырье привозят в цех. Сначала его взвешивают, затем перемещают на сортировочный стол. Отбирают желтые листья и прочий мусор. Я вместе с сортировщицами тоже попробовала отделить главное от ненужного. Ну что сказать? Работа требует высокой скорости и внимания, поэтому новичок с этой работой явно не справится. Мне в процессе сортировки попадалось не много мусора. Как пояснили работницы, в целом из каждой завезенной партии выявляют всего около 2% брака.