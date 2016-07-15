От цветущего поля до ароматного напитка: как получают иван-чай?

Пожалуй, многие сегодня знают такое растение, как иван-чай. Это исконно русский напиток, который обладает множеством полезных свойств: укрепляет иммунитет, нормализует давление, выводит токсины из организма и т.д. Увидеть его можно на прилавках тюменских магазинов и в аптеках. Интернет-портал Nashgorod.ru посмотрел, как производят этот напиток и поинтересовался, чем же отличается аптечный иван-чай от тех, которые нам предлагают в супермаркетах.
Выбираем место
Сегодня в России насчитывают около десятка городов, в которых производят иван-чай. Самые крупные — Томск и Нижний Новгород. В прошлом году к ним присоединился соседний Екатеринбург, а именно известная многим тюменцам компания «Айдиго», — один из крупнейших в России поставщиков специй и приправ. Туда я и отправилась.
Как с куста
Поля, на которых растет сырье (листы и цветы кипрея) для производства чая, находятся в городе Ревда (50 км от Екатеринбурга). Это экологически чистые места, где поблизости нет производств. Здесь каждый день посменно работают несколько бригад. Собирают иван-чай исключительно вручную и при любой погоде.
«Если мы сырье не соберем, то без нас производство встанет, — говорит бригадир Михаил Бобров. — Поэтому работаем в любую погоду. У нас для этого есть спецодежда, панамки, непромокаемые плащи на случай дождя. Пока лето, нужно успеть все собрать. Зимой уже будем отдыхать».
Норматива у работников нет — чем больше соберут, тем лучше. Как пояснил Михаил Бобров, у опытного сборщика в день набирается до 200 кг сырья. Кстати, благодаря хорошей погоде, в этом году иван-чая на полях больше, чем в 2015.
Собирать иван-чай несложно. Единственное неудобство, это крапива, которая растет с ним вперемежку. Мне, как человеку не подготовленному к работе в таких условиях, без спецодежды пришлось непросто.
Процесс сбора предполагает множество нюансов: для одного вида напитка нужно собирать листья до полудня, для другого — ждать периода цветения. При этом цветы собирают отдельно от листьев, поскольку они требуют отдельной обработки. А еще, важно не упустить момент переспевания растения — когда у него появляются веточки. Как отмечают сборщики, такой Иван-чай неудобно собирать, да и вкус у готового напитка уже будет отличаться.
Завяливание-скручивание-ферментация-сушка
Как уже говорилось выше, в России много производителей Иван-чая. Однако у каждого этот напиток обладает разными вкусами. Почему? Директор по производству иван-чая компании «Айдиго» Александр Масютин объясняет, что сегодня в стране нет стандарта его приготовления. Листья можно просто сушить и заваривать (аптечный способ), либо подвергнуть их многоступенчатой обработке. В компании «Айдиго» «готовят» иван-чай по всем правилам, с которыми меня и познакомили.
Итак, из Ревды мы переехали в город Березовский. Здесь находится цех по производству иван-чая. Как меня заверили специалисты, обрабатывается сырье по традиционным рецептам и в максимально щадящем режиме — это позволяет сохранить все полезные свойства растения.
На первый взгляд, процесс производства чая очень прост. Но мне пока не понятно одно — зачем нужно так много похожих установок? Позже мне объяснили, что каждая деталь здесь выполняет свою, незаменимую, функцию.
Еще отмечу, что в производстве иван-чая занято не только оборудование. Более половины рабочего процесса — в руках людей. Будущий чай в процессе обработки перебирается вручную на семь раз! В этом специалисты видят уникальность своего продукта, ведь уже давно доказано, что сделанное с душой всегда будет вкуснее продукта, произведенного машиной.
Собранное сырье привозят в цех. Сначала его взвешивают, затем перемещают на сортировочный стол. Отбирают желтые листья и прочий мусор. Я вместе с сортировщицами тоже попробовала отделить главное от ненужного. Ну что сказать? Работа требует высокой скорости и внимания, поэтому новичок с этой работой явно не справится. Мне в процессе сортировки попадалось не много мусора. Как пояснили работницы, в целом из каждой завезенной партии выявляют всего около 2% брака.
Далее листья загружаются в специальные барабаны из нержавеющей стали, вращающиеся в специальном режиме. Этот процесс называется завяливанием. Климат в этом цеху можно сравнить с тайским — температура +30 градусов и очень высокая влажность. Листья проводят в этих установках от 3–12 часов (в зависимости от того, какой сорт чая хотят получить). После завяливания иван-чай пахнет уже не травой, а приобретает, скорее, фруктово-цветочный аромат.
Потом сырье попадает в барабаны поменьше. Там, при температуре 140 градусов, листья обжариваются. В процессе они приобретают темный цвет и выпускают влагу. Они готовы к следующему этапу обработки — скручиванию.
Скручивание происходит на специальных устройствах — роллерах. Этот процесс нужен для того, чтоб из чайного листа выделилась влага.
«Этот сок является естественным катализатором процесса окисления, — поясняет Александр Масютин. — Соединяясь с воздухом, начинается процесс брожения. Если не будет выделен сок, чай не получится черным, он не претерпит те изменения, благодаря которым лист может стать чайным продуктом, и он так и останется травой».
После скручивания лист теряет мягкость. Здесь он приобретает привычный всем вид чайной заварки.
«Всегда можно отличить настоящий чай от суррогата, — объясняет Александр Масютин. — Главный показатель качества в том, что в момент заваривания лист раскроется. Если останется пыль, значит, вы купили побочный продукт. Такую заварку часто кладут в фильтр-пакеты».
Потом иван-чай проходит ферментацию в специальных шкафах при определенной температуре и влажности.
«Напиток, который имеет зеленый или коричневый оттенки, это не настоящий продукт. Он либо недоферментирован, либо пережарен и обладает очень кислым запахом. У хорошего чая есть характерный запах хлеба», — поясняет Александр Масютин.
Далее у будущего чая нужно растрясти комки и приготовить к процессу сушки, которая проходит в герметичных камерах, без доступа кислорода. Благодаря этому в исходном сырье сохраняются все витамины и микроэлементы.
Главный показатель качества в том, что в момент заваривания лист раскроется. Если останется пыль, значит, вы купили побочный продукт. Такую заварку часто кладут в фильтр-пакеты.
Ну а после следует завершающий этап — чай формируется по разным видам и перевозится в фасовочный цех, где его раскладывают по пачкам.
Напиток, который имеет зеленый или коричневый оттенки, это не настоящий продукт. Он либо недоферментирован, либо пережарен и обладает очень кислым запахом. У хорошего чая есть характерный запах хлеба.
Там, где делают пирамидки
В фасовочном цехе кипит работа. Шумит оборудование, фасуя пряности, приправы и распределяя чай по пакетикам. Можете представить себе этот аромат! Даже я, будучи неголодной, сразу захотела есть.
Пока производство и реализация только набирают обороты, фасовка чая здесь длится восемь часов — это одна рабочая смена. За это время в цеху изготавливают порядка 15 тысяч пакетиков иван-чая. Как заверил директор компании «Айдиго» Константин Овчинников, цех может увеличить количество рабочих смен до трех, но пока что в этом нет необходимости.
«Мы можем увеличить объем в три раза, используя вторую и третью смены, — рассуждает Константин Леонидович. — Ну а если объемы будут расти и дальше, нужно будет покупать другое, более мощное, оборудование».
Сейчас «Айдиго» использует разные варианты фасовки продукта: весовой и чай в пакетиках-пирамидках, а уже в сентябре в цеху появятся машины для изготовления фильтр-пакетов.
Чай в пирамидках фасуется на отдельном оборудовании. Как пояснили в цеху, изготовление пирамидки требует вдвое больше времени, чем фильтр-пакетика. Поэтому в стоимость конечного продукта входит цена на изготовление этого пакетика, за счет этого он дороже. Однако форма, бесспорно, удобнее, чем тот же фильтр пакетик.
В компании обещают, что напиток в фильтр-пакетиках будет стоить дешевле, чем в пирамидках. Сейчас иван-чай в магазинах стоит 130–150 рублей, а в пирамидках — 110–120.
Как признался Константин Овчинников, хоть проект Иван-чая и новый, уже сейчас он получил большую отдачу, поэтому компания обязательно будет наращивать производительность.
Итак, я теперь знаю, как изготавливают чай и умею отличать качественный напиток от суррогата. Что я оценила на производстве:
Плюсы:
Минусы: