Известные горожане о любимых местах Тюмени

После долгого рабочего дня с удовольствием совершаю пешие или роликовые прогулки по тюменской набережной, не перестаю восхищаться её величием. А то ли еще будет — стройка в самом разгаре. Именно такими уютными местами для прогулок Тюмень влюбила меня в себя пять лет назад, когда я переехал в областную столицу на ПМЖ из северного песчаного города. А если настроение аскетическое и маневрировать среди гуляющих желания нет, держу путь в Затюменский парк. Не уверен, что после реконструкции он останется таким же тихим и спокойным местечком, но меньше от этого любить я его не стану.