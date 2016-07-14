Известные горожане о любимых местах Тюмени

Оказалось, что набережная — далеко не единственное место, которое приятно сердцу горожан.
|Виктор Васечка, руководитель Тюменского парусного центра
Наверно не станет открытием, если назову озеро Андреевское. Это единственное место в Тюмени, лучше всего пригодное для занятий яхтингом. Провожу здесь значительную часть летнего времени. При хорошем ветре озеро даже чем-то напоминает море. Еще на озере потрясающие закаты, которыми можно наслаждаться каждый вечер, есть большой остров, на который раньше можно было добраться на яхте, а сейчас только на байдарке. При этом некоторые наши гости, оказавшись на озере, говорят, что не подозревали, что рядом с городом есть столь обширное и весьма красивое место.
Определенного места нет, но безумно люблю бродить по маленьким улочкам в историческом центре города: Советская, Водопроводная, Осипенко, Хохрякова, Володарского. Любовь к истории своего города мне привила мама еще в детстве. Не так давно научилась ездить на велосипеде, поэтому заново открыла для себя нашу набережную. Вечером здесь необыкновенно красиво!
Мне нравится Гилевская роща, там очень круто и зимой гулять, и летом, там настоящий лес, очень чистый воздух, ухоженно. Там тихо и спокойно, хорошо уезжать туда от городской спешки. Находится в черте города. Хорошо гулять там с детьми.
Я приехал в Тюмень в 96-м и жил в общежитии на улице Киевской. Наверное, поэтому район улицы Мельникайте от УХМ до ДК «Геолог» мне приятнее всего вспоминать! Здесь всегда было много молодежи, так как рядом студгородок. У ДК «Геолог» и на Текутьевском кладбище тусовались неформалы. Первый (на моей памяти) магазин с отличным выбором рок-музыки был тут же, на Мельникайте, в подвале («Музыкальный Экспресс»)!
Переговорный междугородний пункт, как единственный оперативный способ связи с родителями в деревне, был на кольце Мельникайте и «полтиннника». За вкусной пиццей выбирались в центр в «Унивек»! А первые бургеры ели в Лимпопо! Последний фильм, увиденный на экране «Юбилейного», был «Титаник». А за пивом ездили на Тюменский пивзавод! Всего этого уже нет в Тюмени… Н — ностальгия.
|Марина Кочаровская, стилист, руководитель имидж-агентства
У меня 2 любимых места в городе. Первое — это район набережной от Челюскинцев до Семакова (не сама набережная, а коттеджи и улочки между ними). Летом это место похоже на южный европейский город вроде Кипра. Мне кажется, это и есть лучшее, что для меня значит Тюмень: благополучие, ухоженность, стабильность. Я бы хотела, возможно, поселиться в одном из этих домов.
Второе любимое место — Лесопитомник на Доме Обороны — уголок красивого леса прямо в городе. Я городской житель, но очень люблю дикую природу, езжу гулять в питомнике чуть ли ни каждый день. Надеюсь, что его не станут «благоустраивать» и закатывать в асфальт. Вообще хотелось бы, чтобы в городе было больше так называемых английских диких парков, а не бетонных площадок с аккуратными клумбами по углам.
|Баграт Давыдов, программный директор «Радио Шансон в Тюмени», директор лингвистического центра Priorita
После долгого рабочего дня с удовольствием совершаю пешие или роликовые прогулки по тюменской набережной, не перестаю восхищаться её величием. А то ли еще будет — стройка в самом разгаре. Именно такими уютными местами для прогулок Тюмень влюбила меня в себя пять лет назад, когда я переехал в областную столицу на ПМЖ из северного песчаного города. А если настроение аскетическое и маневрировать среди гуляющих желания нет, держу путь в Затюменский парк. Не уверен, что после реконструкции он останется таким же тихим и спокойным местечком, но меньше от этого любить я его не стану.
|Ирина Моренкова, замдиректора по маркетингу и развитию «Фабрики КОМАНДОР» в Тюмени
Cамое красивое и любимое нашей семьей место в Тюмени — набережная Туры. Днем при солнечном свете, ночью под огнями фонарей, зимой, летом — там приятно гулять всегда. Ролики, велосипед, пешие прогулки. С друзьями, семьей, с гостями города… Уникальное место — сочетание сибирской природы, реки и архитектурных памятников, истории. Мост влюбленных, с которого открывается безумно красивый вид на город — еще одна достопримечательность нашего города! Грандиозное сооружение, которое просто необходимо посетить каждому гостю Тюмени.
Мне нравятся маленькие улочки — Котовского, Пржевальского, Рижская… Районы, которые строились в 50-60-е годы. Здесь есть совершенно особый уют, которого не найти в новых микрорайонах и вдоль городских магистралей. Здесь довольно тихо, мало машин, а в зеленых дворах чувствуется какая-то особая самобытная атмосфера.
|Мария Федорова, мастерская керамики RetroХаус
Есть много приятных мест, но самое любимое место в Тюмени — это мое место работы, мастерская RetroXayc. Так много времени я больше не провожу нигде, кроме дома. И мне там всегда хорошо. Ведь каждый уголок был сделан старательно, с любовью. Просторное, светлое, помещение, пропитанное творчеством и позитивной энергией.
|Екатерина Горохова, ведущая новостей на телеканале «Т+В»
У меня столько любимых памятных мест по городу! Это и непримечательное серое здание напротив бывшего здания Универсама. Там с будущим мужем мы пускали солнечных зайчиков в окно противоположного дома. И старый горсад, где мы встречались с друзьями. И кинотеатр «Темп», которого сейчас уже тоже нет. С каждым местом связаны тёплые, светлые воспоминания. И пускай сейчас некоторые места изменились до неузнаваемости, Тюмень наша от этого только выигрывает, становясь красивее и комфортнее.
|Гульнара Прадедова, общественный деятель
Люблю район набережной, музея. Там широко и просторно душе, и ветер щекочет волосы. Будто вырываешься на свободу.
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