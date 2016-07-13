Замуж за иностранца: истории тюменок

Разница между русским мужчиной и французом ощутима солидно. У нас мужчины оборзевшие. Мне очень не нравится такое постоянно оценивающее отношение из серии «Ты конечно хорошая, но тебе не мешало бы похудеть», а сами — без слез не взглянешь. У иностранцев такого отношения к женщинам нет. Как нет и такого жуткого недостатка мужчин, как у нас, из-за чего это все происходит. У меня как-то совсем не складывалось с русскими мужчинами, не знаю, почему они меня так не любят. А иностранцы наоборот — очень любят. И когда мы с моим будущим мужем познакомились, он мне говорил «Очень странно, что ты до сих пор не замужем, ты такая красивая, такая классная. Это даже подозрительно, что тебя никто не отхватил».