Замуж за иностранца: истории тюменок

Из нашего материала вы узнаете, легко ли простые русские девушки находят общий язык с уроженцами других стран, как знакомят друг друга со своей культурой, по каким обычаям регистрируют браки и почему остаются в Тюмени или уезжают из России на родину мужей. Нашлись в нашем городе и те, кто в предложении руки и сердца иноземным ухажерам отказал, и те, кто с ними развелся. У этих девушек мы тоже поинтересовались, почему так получилось.
— С мужем мы познакомились во время учебы в Японии, где учили японский язык. Так получилось, что мы вместе попали в один класс после распределительного теста: он — переводом из другой школы, а я — сразу по прилету из России.
Настоящий азиат — это 100% противоположность европейцу. Но сейчас на дворе 21 век, и в Азию все равно, как ни крути, проникают европейские обычаи. Сейчас уже можно кое-где встретить у них привычку открывать женщине дверь, дарить ей цветы, подавать пасту на ужин. Еще проще, когда азиат прожил немного за границей, и его кругозор ощутимо расширился.
Многое, конечно, отличается. Русские праздники вписать в корейский быт не так просто. Когда у нас начинается спор о различии стран (все-таки я ведь по-другому воспитана) и я возражаю «… а вот в России вот так делают…», я вспоминаю пословицу «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». Я научилась терпению (смеется).
Опыт кормления моей корейской семьи гречкой, окрошкой или простым салатом с помидорами провалился. Дело в том, что это все неострое, а значит сразу невкусное. Зато блины уплетают с удовольствием, особенно свекровь. А муж всегда мечтает о маринованных огурцах с помидорами, говорит, в Корее они не такие, как русские. Слава богу в Сеуле есть русские магазины, и всегда можно купить эти огурцы. Обычно мы с мужем едим разные блюда: он корейские, а я… что-то европейско-корейское (неострое). На праздники едим праздничные корейские блюда, они не успевают мне надоесть и обычно они не такие острые.
Зарегистрировали брак мы в Японии, потому что я знаю как тяжело это сделать в России. А Япония — одна из многих стран, подписавшая международную конвенцию, согласно которой заключенный у них брак будет официальным и в других странах. Нас расписали за 15 минут, с двумя бумажками на руках. Сама церемония была в Сеуле и проходила в европейско-корейском стиле. Это самый обычный стиль корейской свадьбы, здесь очень много католиков и тех, кто просто обожает Америку. Обычно эта церемония включает в себя зал в католическом стиле с пышным белым платьем, потом следует укороченная версия традиционной корейской свадьбы.
Мне очень повезло с корейскими родителями, они просили сына привезти жену любую, хоть африканку, хоть вьетнамку. К счастью, приехала белая русская (смеется). Родители относятся ко мне больше как к своей дочери или внучке, балуют и волнуются за меня. С моей же стороны родственники просто переживали, как же я одна тут, замужняя, далеко от дома буду жить, отговаривали. Но теперь они видят, что я счастлива, ни в чем не нуждаюсь, строю свою семью и жизнь. Хотя переживать они будут всегда. С мамой я каждый день переписываюсь, да и Skype есть.
Почему мы решили не возвращаться в Россию? Наверно потому что муж не выживет в России — тут нет острой еды (смеется). А вообще причин много. Наверное, это и изучение русского, не самого легкого языка, и работа, которой нет или мало… А здесь у мужа и квартира, и работа, и будущему ребенку хочется дать самое лучше, поэтому выбор пал не в пользу России и ее экономической ситуации. А вот воспитать ребенка я хочу с внесением всех самых лучших качеств русского человека, потому что мы лучше всех.
— Мы познакомились в Америке. Исходя из моего опыта, разницы между русскими и американскими мужчинами нет. Трудности в общении только языковые. С русской культурой я знакомила его через еду, праздники, литературу. Так как мы живем в Америке, волей-неволей мне пришлось знакомиться с их культурой.
Поженились мы в Америке, в церкви, по их церковным обрядам. Родственники с обеих сторон были рады. Собираемся все вместе по мере возможности, перезваниваемся (Skype играет большую роль). Мне нравится жить в этой стране и муж категорически против переезда в Россию.
— Мы со Стефано познакомились в Тюмени, он приехал сюда по работе. В самом начале разница в общении сильно ощущалась. У него было огромное количество западный стереотипов, не имеющих ничего общего с реальностью. Про медведей, гуляющих на улице, это, конечно, классика (смеется), но у нас, оказывается, еще и людей воруют за выкуп!
Видимо так исторически сложилось, что большинство русских женщин очень самостоятельные, неизбалованные и рассчитывают только на себя (я была из их числа), а итальянские мужчины женщин боготворят, балуют, делают все, чтобы угодить. Я долго перестраивала голову, привыкая к этому. Еще, конечно, очень долго пришлось привыкать к итальянскому темпераменту и эмоциональности. Ссоры и примирения у нас были в лучших традициях итальянских фильмов.
Я очень хотела показать и рассказать ему все положительное о русской культуре, чтобы разбить эти стереотипы. Начала с русской кухни… Блины, домашние пельмени, квас, клюквенный морс были восприняты на ура, а вот кисель и холодец — «Mai piu?!" (ни за что больше). Из развлечений: катание на русских санях, баня, поездки в Тобольск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, музеи, церкви. Еще я возила Стефано смотреть как у нас на Крещение люди купаются в проруби. Он сказал, что может быть когда-нибудь в далеком-далеком будущем попробует и это.
Что касается праздников. В Италии Рождество — это семейный праздник, а Новый год — для друзей и вечеринок. Для них очень важно быть в кругу семьи, друзей. У нас, мне кажется, к этому как-то попроще относятся. Я раньше не особо задумывалась, как все-таки важно хранить и продолжать традиции, но теперь понимаю, что это бесценно.
Свадьбу мы решили устроить в России в самом узком кругу родных и друзей. Получилось здорово, очень весело, очень душевно и по-нашему. В Италии свадьба — это больше церемония. Минимум сто гостей, месса в церкви, ужин с огромным количеством еды, «светские» разговоры и обсуждения жениха и невесты. Наша свадьба по итальянским стандартам — экзотика (смеется).
В начале родственники и друзья Стефано не очень хотели знакомится с русской, которая «хочет сбежать из нищей России в обеспеченную Европу " (очередной стереотип). Но когда нам все же пришлось познакомиться, это была любовь с первого взгляда. Благодаря скайпу, интернету особых проблем в общении с близкими моего мужа нет, созваниваемся регулярно.
В силу специфики работы Стефано в Италию и Россию мы приезжаем только в отпуск. Но необходимость приехать всегда чувствуется остро. Если я больше полугода не могу вернуться, я чувствую, как меня тянет домой. И, если честно, если вдруг нужно будет выбирать между Россией и Италией, не знаю, смогу ли я сделать выбор.
— Мы познакомились в России, в Тюмени. Один мой хороший друг и коллега как-то сказал мне: «Пойдем вместе учить испанский». Ну, я и пошла ради интереса. Помню, как вошла в класс, а там сидит такой смуглый, кудрявый преподаватель. Конечно, я и представить не могла, что этот колумбиец станет моим мужем (улыбается).
Я часто отвечаю на вопрос насколько ощутима разница между иностранцем и русским мужчиной. Когда узнаешь близко человека, все стереотипы отходят на второй план. Границы, менталитет — все стирается. Просто вдруг осознаешь, что люди во всем мире, оказывается, такие одинаковые. Есть ряд культурных различий, но это лишь добавляет интереса в общении и познании друг друга. Для меня было важно, как человек смотрит на отношения, на семью, как относится к друзьям и людям в целом.
Что касается сложностей, иногда Хассер не понимает русский юмор. А я — колумбийский. Но порой я просто поражаюсь, какие одинаковые шутки есть в наших странах. Например, колумбийские анекдоты очень похожи на русские, только имена другие.
Знакомить друг друга со своей культурой безумно интересно. К примеру, Рождество. Мой дедушка был немцем и исповедовал лютеранство, так что в нашей семье всегда отмечали два Рождества. С появлением Хассера, а он католик, эта традиция еще более укрепилась. В ночь на 25 декабря мы зажигаем свечи, накрываем праздничный стол. И 7 января делаем то же самое. Вообще, мой муж довольно легко принимает наши православные праздники. Даже однажды ходил со мной на Пасху в храм освещать куличи. Масленицу тоже любит из-за большого количества блинов. Даже печет блины сам, правда по колумбийскому рецепту. Они получаются толстыми и больше похожи на панкейки. Очень вкусные.
Вообще, к нашей русской еде он привыкал довольно долго. Но теперь просто обожает борщи и пельмени. А вот соленые огурцы так и не полюбил. Что касается колумбийской кухни, в ней предпочтение отдается рису. На гарнир — всегда рис. Это не обсуждается (смеется).
Брак мы зарегистрировали в России. В нашем тюменском ЗАГСе. Свадьба была больше русская, но с большим количеством латиноамериканских песен и танцев. Со стороны Хассера были две сестры. Родители, к сожалению, не смогли приехать. Перелет очень длительный, а там, в Колумбии, у Хассера еще есть маленький брат и две сестренки.
Если честно, мои мама с папой были в шоке. Хассер очень нравился моим родителям, но такой серьезный шаг их немного испугал. Колумбия — далекая страна. Конечно, первая их мысль была, что он увезет меня. Но потом приняли наше решение и сказали, главное, чтобы мы были счастливы. Родители Хассера, наверное, тоже сначала были взволнованы. Но по скайпу благословили нас, пожелали счастья.
Мы живем в России, потому что Хассер продолжает обучение в одном из тюменских вузов. Он магистрант. Что будет, когда он закончит университет, я не знаю. Мне сложно представить, что я уезжаю из России. Я обожаю нашу страну и хотела бы жить именно здесь. Но все-таки теперь не я одна принимаю решения. Пока мы не загадываем. А что будет дальше — время покажет.
— Я раньше жила на Ямале, в Ноябрьске. Мы познакомились в интернете, есть такой сайт — workaway. Мы немножко пообщались, сначала он хотел приехать ко мне, потом я напросилась к нему в гости, и увиделись мы первый раз у него во Франции.
Разница между русским мужчиной и французом ощутима солидно. У нас мужчины оборзевшие. Мне очень не нравится такое постоянно оценивающее отношение из серии «Ты конечно хорошая, но тебе не мешало бы похудеть», а сами — без слез не взглянешь. У иностранцев такого отношения к женщинам нет. Как нет и такого жуткого недостатка мужчин, как у нас, из-за чего это все происходит. У меня как-то совсем не складывалось с русскими мужчинами, не знаю, почему они меня так не любят. А иностранцы наоборот — очень любят. И когда мы с моим будущим мужем познакомились, он мне говорил «Очень странно, что ты до сих пор не замужем, ты такая красивая, такая классная. Это даже подозрительно, что тебя никто не отхватил».
Мы очень легко нашли общий язык, потому что взгляды на многие вещи у нас совпадали. И это было удивительно, ведь мы говорили на английском, и продолжаем говорить — этот язык для нас обоих иностранный. Иногда его не хватало, но в целом понимание было даже лучше, чем бывает порой с тем, с кем ты говоришь на одном языке — настолько другая у человека система ценностей, что до него не достучаться.
Когда он был у меня в России, мы вместе встречали в Тюмени Новый год. Наряжали елку, вырезали какие-то игрушки, конфетки вешали и так далее. Ему очень понравилось. Особенно в восторг его привело количество запускаемых фейерверков. Во Франции все это запрещено, там нужно на все тридцать три разрешения, и он удивился, какая у нас свободная страна. Мы постоянно готовили друг другу какие-то блюда. Ему понравилась, несмотря на всю свою странность, окрошка. Оливье, селедка под шубой, очень понравились ему наши оладьи. Он по образованию повар и много чего интересного французского готовил мне. Например, были и такие изысканные вещи как фуа-гра.
Культура у них немного отличается, особенно в плане вежливости. Где-то я не сразу понимала, что нужно делать и делала то, что для них «Ах-ах-ах! Какой кошмар!». Недавно мы были вместе в Тунисе, а это франкоговорящая страна, и персонал в отеле жаловался ему на грубость русских. А он им объяснял, что иногда вы воспринимаете как грубость то, что у них принято. К примеру, не здороваться с обслугой, не говорить на каждое действие спасибо. То есть он не просто с русской культурой познакомился, он ее еще и другим объяснял (смеется).
Зарегистрировали брак мы во Франции, потому что на тот момент собирались там жить. По каким обычаям не могу сказать, может быть больше по их. После мэрии мы просто сходили на обед с несколькими друзьями и все. Никакой свадьбы не устраивали. Мои родственники отреагировали хорошо. У меня родня такая, что доверяет тебе и радуется, старается не вмешиваться, если только ты уж совсем какую-то ерунду несусветную не делаешь. В шоке никто не был, у нас в семье мы постоянно что-то интересное вытворяем. Его мама очень обрадовалась и сильно меня полюбила. С отцом у моего бывшего мужа проблемные отношения.
Повторно жениться мы пока не планируем, но мне кажется, к этому придем. И скорее всего это будет уже в России. Мне здесь больше нравится, ему наверное тоже. Сейчас он хочет уехать из Франции, потому что его достали правила со всех сторон, ну и вообще ему просто хочется уехать. Сейчас он планирует приехать ко мне, жить со мной и пытаться снова строить отношения.
В России мы хотим жить по двум причинам. Во-первых, он более закрытый, я более общительная. Соответственно, в таком режиме, когда он больше сидит дома, а я больше чем-то занимаюсь, делать это проще там, где мне легче общаться. Во-вторых, во Франции сейчас такая экономическая ситуация и такие правила, что там трудно зарабатывать деньги. У них не такие большие зарплаты, как некоторые думают, и очень ограничены возможности именно для предпринимательства. Потому что, как я уже говорила, на все есть сумасшедшее количество правил и лицензий. Налоги тоже большие. В итоге получается так, что ты ничего не можешь сделать и сидишь на пособии как безработный. К примеру, если я буду заниматься во Франции тем, чем занимаюсь здесь, с меня потребуют диплом парикмахера, полученный именно в Европе, в учебном заведении уровня нашего ПТУ. Я бы не смогла его так быстро получить — для этого надо знать французский.
И правила существуют не только в работе, но и в жизни. Мне странным казалось, что вечером закрыты все магазины. Когда мы только приехали, крупные магазины по воскресеньям не работали и не потому что они не хотят, а потому что им запрещено. Когда ты к этому привыкаешь, то еще более менее. Но после России — свободной страны, где можно очень быстро все решать, где есть реально хороший сервис, где тебе рады как клиенту — это просто жесть. Я очень люблю рукоделие и я не могла попасть в специализированные магазины потому что ты приезжаешь в этот несчастный магазин, который работает четыре дня в неделю, едешь в него за 30 километров в город покрупнее и видишь табличку: исключительно сегодня мы закрыты по каким-то там причинам. Такие вещи на каждом шагу меня немного раздражали. Климат там очень хороший, люди приветливые, но все-таки мне больше нравится жить в России.
— С испанцем у нас был курортный роман. Он, возможно, думал иначе, поскольку я ездила в Испанию дважды и на второй год уже говорила на его языке. Конечно, он мне нравился: веселый красивый, но не настолько, чтобы соглашаться на его предложение выйти замуж. Мне понадобилось не много времени, чтобы понять, что мы слишком разные по характеру и по привычкам. У него не было образования, не было работы, зато было двое детей и огромное желание завести еще столько же. Я поняла, что если поддамся минутному порыву, то быстро превращусь в малоимущую многодетную иммигрантку. В Испании, конечно, тепло, но жить в коробке не хотелось.