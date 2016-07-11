Через грязь и воду: как я бежала, плелась и тонула на «Стальном характере»

Прием онлайн-заявок подходил к концу, выдумывать название совершенно не было времени. Поэтому мы решили выбрать единственный предложенный вариант — Лютоволки. Сразу договорились, что бежим не на победу, а чтобы проверить свои силы и весело провести время.
За день до старта мы впервые увиделись с половиной команды и выбрали тактику «На месте разберемся»…
Настал день «Икс». Препятствия начались еще задолго до старта в виде часовой пробки на Объездной и Бабарынке. Начиная с раннего утра, все было буквально забито машинами. В итоге на место мы добрались едва ли не за полчаса до забега. Жара, толпы народа, а на территории — ни одного мусорного контейнера, потому на старте все было усыпано опорожненными бутылками из-под воды.
После церемонии открытия долгожданный отсчет перед стартом: 10, 9, 8… 3, 2, 1 — и… Как же «быстро» мы идем!
Массовый старт почти трех тысяч участников примерно так и выглядит: кто ближе всех к стартовой линии — тот и побежал. А остальные — ждут. Пока мы только набирали ход, лидеры уже растянулась по трассе длинной цепочкой.
Сначала был просто бег без препятствий — хорошая идея немного проредить толпу. Но уже на первом задании с грязевыми ямами образовалась пробка из людей. Перед каждой приходилось притормаживать и немного ждать. Выбраться из такой ямы без помощи было сложно, потому помогали не только товарищи по команде, но и люди из других команд.
Выбрались из грязевых ям — снова бег. Осталась позади едва ли четверть дистанции, а я уже практически выбилась из сил. Все-таки это была плохая идея — бежать без подготовки.
Добежали до следующего задания — снова пробка, но на этот раз я уже рада: можно хоть немного отдохнуть в очереди. А препятствия тем временем все сложнее. Снова бег, но уже по склонам вверх-вниз. Наверное, на этом участке трассы было больше всего участников, которые решили сбавить темп и немного передохнуть.
На дистанции все очень быстро усвоили правило: хочешь пить — беги первым
Забравшись на одну из вершин, мы увидели толпу людей. Подумали, что это пункт с питьевой водой, но оказалось, что это местные жители протянули шланг и поливают запыхавшихся спортсменов. А пункты с питьевой водой мы так и не увидели — лишь пустые бутылки вдоль трассы.
Ведущий тем временем вещал откуда-то с вершины, подбадривая участников. И, знаете, работало: его слова давали нам силы на еще один рывок. Но забравшись на последнюю вершину, мы поняли, что пройдена только половина трассы. Впереди самое интересное — ряд препятствий с меньшим количеством бега.
Не всех из них выдержали напор участников. Задание «Сети» к моменту нашего прибытия успело рухнуть на землю под весом большого количества людей. Так что пришлось просто через него перешагнуть и бежать дальше
«Пропускная способность была увеличена», — вещали тем временем организаторы. Это было заметно, стоять в очереди теперь приходилось недолго. Только на одном препятствии в виде стены, через которую надо было перелезть, опять образовался затор. Огромная толпа и долгое ожидание. Но дальше задание с водой — это придало сил и энтузиазма в такую жару.
«Мне вообще все понравилось. Только организация немного хромает, — поделился мой партнер по команде Петр Сунцов. — Толпы у препятствий, где можно получить травму. На обещанных точках с водой, ее не оказалось — всю уже выпили. Если бы не святые люди, которые вытаскивали шланги, сошедших с дистанции было бы больше. На мой взгляд следующий забег надо разбить: для организаций один, для спортсменов — второй, для простолюдинов — третий. Препятствия тоже не мешало бы сделать пошире, а то у первого мы стояли минут десять — пятнадцать. С душем вообще беда — вода кончилась. Река ведь через 200 метров! На финише надо было сделать один большой душ и колонку с питьевой водой».
Можно с уверенностью сказать, что наша команда состояла не из шести человек, а из трех тысяч!
По ходу всей трассы поразила взаимовыручка: помогали друг другу посторонние команды, помогали спасатели МЧС. Как потом признались парни из нашей команды, они даже немного ревновали.
«Считаю тем, кто добежал, нужно мастера спорта давать, а кто с дистанции сошел — без душа оставлять на месяц, чтобы город видел позорников», — резюмировал еще один наш «лютоволк» Олег Копылов.
Прибежав на финиш, мы уже не ожидали добыть где-то воду — даже в душе её уже не было, но это все мелочи… Самое главное — мы дошли до конца. И когда столько всего пройдено и получен заряд эмоций на месяц вперед, остается лишь поблагодарить организаторов за такое мероприятие.
А обещанные чебуреки, кстати, я так и не увидела.
Автор: Регина Тимербаева