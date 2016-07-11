Через грязь и воду: как я бежала, плелась и тонула на «Стальном характере»

«Мне вообще все понравилось. Только организация немного хромает, — поделился мой партнер по команде Петр Сунцов. — Толпы у препятствий, где можно получить травму. На обещанных точках с водой, ее не оказалось — всю уже выпили. Если бы не святые люди, которые вытаскивали шланги, сошедших с дистанции было бы больше. На мой взгляд следующий забег надо разбить: для организаций один, для спортсменов — второй, для простолюдинов — третий. Препятствия тоже не мешало бы сделать пошире, а то у первого мы стояли минут десять — пятнадцать. С душем вообще беда — вода кончилась. Река ведь через 200 метров! На финише надо было сделать один большой душ и колонку с питьевой водой».