В самолет с детьми: чем может обернуться путешествие всей семьей

Лето — пора отпусков. Многие тюменцы готовятся посетить курорты и пляжи вместе со своими маленькими детьми. Перелет в самолете для таких пассажиров — большой стресс, который может вылиться в плач, крик или другие капризы.
NashGorod.ru пообщался с теми, кому приходилось лететь на длительные расстояния рядом с маленькими детьми, а также узнали у молодых мам, на что они готовы ради комфортабельного перелета вместе со своими чадами.
Взрослый — не значит воспитанный
Марина Рыбьякова и ее супруг два раза летали в самолетах, на борту которых были маленькие дети. «В первый раз попался самый милый и спокойный малыш на свете, где-то в возрасте до полугода. Покапризничал только во время взлета, но весь полет был достаточно тих. Его мама вполне ловко находила ему занятия: качала на руках, играла с ним, потом и вовсе спать уложила. Кстати, стюардесса оказалась тоже вполне себе дружелюбной и с особой деликатностью отнеслась к этой парочке: плед предлагала в первую очередь, воду, спрашивала нужно ли еще чего», — рассказала NashGorod.ru Марина, отметив, что мама и ее малыш летели эконом-классом, но внимание к ним было большое.
Но, как оказалось, опасность может подкрасться незаметно. Второй раз Рыбьяковым попалась пожилая пара, которая летела вместе со своими внучками. «Сзади меня сидел ребенок в возрасте 11–12 лет, совершенно лишенный представления об элементарных правилах поведения. Она то хныкала, то надрывала страницы в журнале, который предлагается в полете, то начинала громко петь, то, простите, рыгала, постоянно попинывая сиденье», — рассказала Марина. По ее словам, бабушка предпочла сделать вид, что ребенок не с ней и не реагировала на ее замечания, только слегка отдергивала ноги ребенка. В итоге молодой супружеской паре пришлось пересесть.
Вынужденная няня и родители-грубияны
Дарья Дзюба летела из Санкт-Петербурга в Тюмень ночным рейсом. «Так получилось, что меня посадили напротив мамы с ребенком. Мальчику было примерно два года. И очевидно, что спать он не собирался. Мама его была обессилена, ребенок вертелся, бегал, шумел и пытался играть с матерью и другими пассажирами. Люди старались не обращать на него внимания», — поведала NashGorod.ru свою история Дарья. Ей стало понятно, что если прямо сейчас ребенка чем-то не занять, то он устроит истерику и всем придется лететь под плач и крик. «Поэтому я поймала его, познакомилась и весь полет до самой посадки рассказывала ему сказки. Потом его мама долго меня благодарила, потому что она уже полтора года одна с ним и ужасно устала», — добавила собеседница NashGorod.ru.
Своими впечатлениями от полетов поделилась Татьяна: «Если в самолете сзади тебя сидит ребенок, то вероятность 90%, что спинку твоего кресла будут толкать ногами, а столик будет раскладываться и собираться каждые две минуты. Приходится обращаться к родителям, чтобы они говорили со своими детьми»
Максим летел из Сочи в Москву ночным рейсом. Вместе с ним в салоне самолета летела семья с двумя малышами. «Дети между собой постоянно ссорились. Отец в итоге просто отсел на другой ряд и начал спать, а мать и бабушка не давали уснуть всему салону: не хотели рассаживать детей не то что на разные ряды, а просто на противоположные кресла. Спереди них сидела пожилая пара, которой они всю дорогу пинали в спинки кресел. На вежливые просьбы вести себя прилично мать детей начинала грубить», — рассказал свой случай собеседник NashGorod.ru.
«Мы готовы лететь отдельно»
Поделились своим опытом перелетов опытом с детьми и молодые мамы. «В прошлом году я, мой семилетний сын и сестра с полуторалетней дочерью летели в одном самолете, — поделилась с NashGorod.ru Таисия. — Подготовка у нас всегда основательная. Начнем с того, что время вылета играет огромное значение — в идеале дети должны спать либо должны быть уставшими, чтобы уснуть. Плюс надо иметь полный рюкзак игрушек — для малышей желательно абсолютно новых. Для тех, кто постарше — планшет или книга».
По словам Таисии, в итоге дети вели себя великолепно. Но это не обезопасило пассажиров самолета от шума. «Попались соседи — ужасно принципиальные родители. Их четырехлетняя дочь плакала половину полета, чем очень сильно раздражала всех пассажиров. Причем плакала от капризов. Ничего ее не устраивало, но родители стойко держались и героически молча переносили ее крики», — вспоминает Таисия, также добавив, что ребенок замолчал лишь в тот момент, когда родители сжалились и дали ему планшет.
Молодая мама Ирина не видит ничего плохого в том, чтобы родители с маленькими детьми летали отдельно от остальных пассажиров. «Никакой дискриминации я лично в этом не вижу. Моей дочке всего три года, и я не могу гарантировать, что она может тихо перенести многочасовые перелеты. Если была бы возможность лететь в салоне, созданном специально для родителей и их детей, я бы полетела в нем», — считает Ирина.
Отметим, некоторые авиакомпании разработали специальные программы для маленьких пассажиров. К примеру, за дополнительную плату и заранее предупредив бортпроводников, молодые мамы и папы могут получить питание в любое удобное для них время полета.
Виталий Беспалов