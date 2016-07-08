В самолет с детьми: чем может обернуться путешествие всей семьей

Дарья Дзюба летела из Санкт-Петербурга в Тюмень ночным рейсом. «Так получилось, что меня посадили напротив мамы с ребенком. Мальчику было примерно два года. И очевидно, что спать он не собирался. Мама его была обессилена, ребенок вертелся, бегал, шумел и пытался играть с матерью и другими пассажирами. Люди старались не обращать на него внимания», — поведала NashGorod.ru свою история Дарья. Ей стало понятно, что если прямо сейчас ребенка чем-то не занять, то он устроит истерику и всем придется лететь под плач и крик. «Поэтому я поймала его, познакомилась и весь полет до самой посадки рассказывала ему сказки. Потом его мама долго меня благодарила, потому что она уже полтора года одна с ним и ужасно устала», — добавила собеседница NashGorod.ru.