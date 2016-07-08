Обзор районов Тюмени: Лесобаза и Заречная часть города

Интернет-портал Nashgorod.ru подготовил обзор районов Тюмени по разным показателям, чтобы на вопрос «Где жить?» ответить было легче.
Разумеется, у каждого района есть свои преимущества и слабые стороны. В обзоре постарались быть максимально объективными и учесть каждую мелочь. В первой части расскажем о Лесобазе и Заречной части города.
Лесобаза
За свою долгую историю этот район сменил несколько названий: Казачьи луга, привычная нам Лесобаза и, наконец, «Тура».
Район по праву называют одним из самых перспективных в городе. Еще лет 15 назад здесь были в основном старые дома, окруженные болотами. Однако с началом так называемого «строительного бума» Лесобаза обрела второе дыхание. Сейчас на месте болот красуются современные многоэтажки. Здесь возводят, пожалуй, самые яркие дома «эконом-класса».
С началом застройки территории, здесь подумали и об инфраструктуре. В микрорайоне «Лесобаза — Тура» располагаются две общеобразовательные школы и четыре детских сада, действует детско-юношеский центр «Тура». Он рассчитан на 300 человек и включает в себя две открытые игровые площадки с искусственным покрытием, плюс залы для занятий дзюдо, аэробикой, тяжелой атлетикой.
В здании по улице Камчатская 39/1 находится взрослая и детская городская поликлиника № 13, круглосуточно работает аптека «Авиценна».
Привлекает удобная транспортная развязка Лесобазы. Так, из района до центра города можно добраться на автобусах № 1 и 7, а также маршрутных такси № 82, 84, 88. На это уйдет не более 15–20 минут.
Старая Зарека
Старая Зарека располагается на левом берегу реки Тура. Это исторический район, поэтому он, скорее, привлечет гостей города, желающих посмотреть на старую Тюмень, нежели потенциальных новоселов.
Здесь есть на что посмотреть: дом купца Колмогорова, купеческие дома, Вознесенская церковь, главный корпус пивоваренного завода и многое другое.
Большая часть построек в Старой Зареке — деревянные дома. Потихоньку начинается и возведение многоэтажек. Многие тюменцы уверены — через несколько лет этот район станет одним из самых востребованных и дорогих, поскольку расположен почти в центре города. Пять-десять минут пешком через мост — и ты на улице Республики. Кроме этого здесь курсируют около 30 городских маршрутов, так что добраться в любую часть Тюмени не составит труда.
Кроме маленьких продуктовых магазинов, в районе работает крупный ТРЦ «Па-На-Ма». Поэтому у местных жителей нет надобности далеко ездить за покупками и развлечениями.
В Старой Зареке есть две общеобразовательные школы, одна вечерняя и два детских сада. Также здесь расположен филиал библиотеки семейного чтения им. Пушкина, центр татарской культуры, Вознесенко-Георгиевская церковь.
Новая Зарека
Микрорайоны, созданные в Зареке в советское время (первый и второй Заречные) и в 2000 — 2010 гг (третий Заречный, Европейский) резко отличаются от Старой Зареки. Здесь уже меньше частных домов и больше современных построек.
В Новой Зареке нет проблем с маршрутами общественного транспорта, например, можно без пересадки доехать до КПД. Пробки в часы пик, конечно, есть, но подолгу на мостах стоять не приходится.
Здесь много магазинов, гипермаркетов. Чтобы удовлетворить потребности жителей в шопинге, за Профсоюзным мостом идет строительство крупного гипермаркета федеральной сети «Окей». За рекой находится спортивный комплекс, в котором проходят городские мероприятия.
Не довольны местные жители тем, что в районе не хватает дошкольных и школьных учреждений, а также поликлиник. Сейчас на территории Новой Зареки работают детская и взрослая поликлиники. Для такого густонаселенного района города этого, конечно, недостаточно.
Микрорайон под названием «Европейский» появился в Новой Зареке сравнительно недавно — ближе к 2010 году. Стоит отметить, что он сразу стал примером комплексной застройки. Здесь продумано все — от архитектуры до парковок. Есть магазины, развлечения, спортивные площадки… Поэтому многие тюменцы и гости города, несмотря на сравнительно высокие цены на недвижимость, стремятся переехать именно в «Европейский».
Ватутино
Этот район по площади очень небольшой — его можно пройти максимум за 20 минут. Часто к нему относят и прилегающие территории: СМП и Югра.
Гордость района Ватутино — экология, поскольку здесь нет промышленных предприятий, однако имеются две рощи — одна в непосредственной близости, с обустроенными местами отдыха и освещением, а вторая — за автострадой.
В чем плюсы этого района: Во-первых, его расположение. Район находится относительно близко к центру города. При наиболее благоприятной обстановке на дорогах (не в часы пик) до центра города можно добраться всего за 10–15 минут. Через остановочные комплексы на ул. Ватутина движутся автобусы № № 2, 4, 122 и маршрутные такси № № 2, 4к, 29, 44, 134. По ул. Ветеранов труда идут автобусы № № 2, 122 и маршрутки № № 2, 29, 44. Добраться до остановочных комплексов «Рынок Ватутина» и «Геологоразведка» можно на автобусах № № 2, 5, 19, 20, 31, 42, 122 и маршрутках № № 2, 5к, 19, 20, 23к, 29, 31к, 44, 55, 56, 66, 68, 75.
Во-вторых, здесь хорошо развита инфраструктура: школы, детские сады (в одном из них есть бассейн и зимний сад), аптеки, поликлиники, магазины. Есть отдел полиции № 6.
Сделать покупки можно на рынке «Северный», ТЦ «Ватутинский» и в разных маленьких магазинах.
Кроме этого в районе есть студии аэробики, тренажерные залы, детско-юношеский центр «Атлет».
Среди достопримечательностей можно назвать Храм «Трех святителей». Рядом есть кладбище. Сейчас, правда, оно уже не действует, тем не менее, многие его причисляют к памятным местам этого района.
В последние годы район Ватутино заметно изменился — выросли новые жилые дома, проведено благоустройство. Частный сектор практически весь снесен. Поэтому такой высокой криминогенной обстановки, как например, в 90-е годы, здесь уже нет.
ММС
ММС, он же поселок Мелиораторов, находится на северной окраине города, в начале Велижанского тракта.
Городской транспорт связывает этот уголок центром города и его с микрорайонами. Добраться сюда можно на автобусе № 48,78 и маршрутных такси № № 4, 51. Ехать до центра, придется минут 20, а с учетом пробок можно потратить вдвое больше времени.
На первый взгляд — это поселок в городе. Все скромно, без излишеств, с большим количеством зелени.
Особенность этого района, пожалуй, в том, что здесь нет единообразия в постройках. Можно встретить и частные дома, и трех-, четырехэтажные строения, и современные многоэтажки. Кстати, последние начали строить буквально несколько лет назад. Сейчас в районе ММС идет застройка сразу нескольких ЖК: «Лукоморье», «FRESH», Пионер», «Английский квартал».
Живущие в этом месте люди обеспечены всеми необходимыми услугами — здесь работает средняя общеобразовательная школа № 45, детский сад № 144, городская поликлиника № 8, ДК «Орфей», несколько продуктовых магазинов, химчистка, почтовое отделение, кафе. Не сравнить, конечно, с центром города, но зато здесь дышится гораздо легче, так эта территория также считается экологически чистой.
Есть у пос. ММС и юношеская гордость — большой корт, на котором можно и в хоккей поиграть зимой, и летом устроить чемпионат среди дворовых команд по футболу.
Тарманы
Застройка Тарман начиналась в 70-е годы прошлого века. В то время возводились в основном «хрущевки» и «брежневки». Сейчас здесь можно увидеть и современные многоэтажные дома с благоустроенными дворами. Так, в районе застраиваются ЖК «Новый Мыс», «Академика Сахарова-Просторная» и «Светлый квартал». Кстати, цены на жилье здесь сравнительно не высокие.
Сегодня поселок Тарманы привлекает многих. И причин тому несколько: здесь нет предприятий промышленного производства, хорошая экологическая обстановка (рядом березовый парк им. Ю.Гагарина), развитая инфраструктура и неплохая транспортная развязка.
На ул. Игримской расположена средняя общеобразовательная школа № 13, есть детский сад № 92, детско-юношеский центр «Гайдаровец», профессиональное училище № 34, библиотека, взрослая и детская поликлиники, аптеки, магазины, часовня.
Достопримечательность района — ДКиТ «Торфяник», где проходят детские и юношеские соревнования и мероприятия. Слева от Дома культуры построен «дворец» водных процедур — оздоровительный комплекс «Царский» с бассейном, сауной, парикмахерской и гостиничными номерами на втором этаже.
Из района можно быстро доехать до центра города через три моста: с улицы Дружбы — на мост Мельникайте, немного дальше — на Профсоюзный мост и с улицы Щербакова — на мост Челюскинцев. В Тарманы везет автобус № 40 или на маршрутных такси № 3, № 5 и № 75 — они идут через весь микрорайон. А через ост. «Поворот на пос. Тарманы» ходит еще около десятка автобусов и маршрутных такси.
Мыс
Мыс распложен на северо-восточной окраине Тюмени. Этот район во многом похож на соседние Тарманы, поскольку здесь тоже нет той суеты и шума, которые присущи центральной части города. Этот район оценят любители тишины и покоя.
Мыс сегодня — это один из самых динамично развивающихся районов областного центра с налаженной инфраструктурой и огромной парковой зоной. Здесь много детских садов (№ 124,84,65) и школ (№ 48, 91 ), профтехучилище № 14, которое готовит специалистов речного флота. Кроме этого здесь работают ДК"Водников», спортивная школа.
Парк имени Гагарина — это достопримечательность района и гордость местных жителей. Здесь всегда можно приятно провести свободное время. Зимой здесь катаются на лыжах и играют в снежки, а летом — выходят на пробежку. Недавно рядом с парком сделали велодорожки, поэтому здесь стало еще больше любителей двухколесного транспорта.
На Мысу немало лечебных и профилактических центров: например, газпромовская поликлиника, поликлиника Водников, реабилитационный центр и т.д. Есть много торговых центров и сетевых супермаркетов.
До Мыса ходит около 20 маршрутов общественного транспорта. Однако местные жители каждый день сталкиваются с проблемой доставки в центр города. Движение по одной только улице Дружбы может занять не менее 20 минут.
Что касается построек, то на Мысу уже почти нет частных домов, к ним на смену пришли многоэтажные новостройки («Новый Мыс», «Звездный городок» и т.д.). Есть много и пятиэтажек, построенных еще в советское время, но большинство из них находятся в хорошем состоянии.
Матмасы
Матмасы — это татарское поселение, находящееся по соседству с районом Мыс. В состав города деревня вошла два года назад, но еще в 90-е годы в нем были собственные органы власти. Надо сказать, что поселок довольно-таки протяженный, более 2 км. Чтобы пройти его, нужно потратить 25–40 мин.
Достопримечательность Матмас — мусульманское кладбище. Оно находится отдельно от всей социальной и коммерческой инфраструктуры. Здесь есть детский сад, почта, магазины, поликлиника и филиал детского морского центра «Алый парус». Школ в поселке нет, ближайшая находится в районе Мыс.
В Матмасы ходит только одна маршрутка — № 31 и два автобуса: 8 и 88. На них можно добраться не только до центра, но и на противоположные концы города (гипермаркет «Ашан», Восточный микрорайон). А вот чтобы уехать, например, к Тюменскому рынку, придется идти на ближайшую остановку «Школа № 48». Это займет минут 15. Так что пожилым людям до этого пункта назначения придется добираться на двух автобусах.
В районе нет многоэтажных домов. Самые высокие — пятиэтажки, построенные в 70-80-е годы. Центральная часть поселка — это индивидуальные жилые дома. Рядом с промзоной расположен квартал из нескольких двух- и трехэтажных кирпичных многоквартирных домов и памятником в центре. В поселке строятся и новые коттеджи.
Продолжение последует.
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