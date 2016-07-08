Обзор районов Тюмени: Лесобаза и Заречная часть города

В Матмасы ходит только одна маршрутка — № 31 и два автобуса: 8 и 88. На них можно добраться не только до центра, но и на противоположные концы города (гипермаркет «Ашан», Восточный микрорайон). А вот чтобы уехать, например, к Тюменскому рынку, придется идти на ближайшую остановку «Школа № 48». Это займет минут 15. Так что пожилым людям до этого пункта назначения придется добираться на двух автобусах.