8 способов избавиться от ненужных волос: плюсы и минусы

На сегодняшний день лазерная эпиляция является самым передовым, эффективным, быстрым и щадящим способом удаления нежелательных волос путем разрушения волосяного фолликула без повреждения кожи. Для полного устранения максимального количества волос (70–95%) требуется курс процедур с интервалом 1 — 2,5 месяца затем реже, 1 раз в 2–4 месяца. Важно отметить, что всё это время ваша кожа будет свободна от нежелательных волос. При лазерной эпиляции отсутствуют недостатки других методов, такие как: ожоги и рубцы (при электроэпиляции), врастания волос (при шугаринге и восковой эпиляции), порезы (при бритье). Следует помнить, что этот вид эпиляции подходит не всем, да и правильное использование лазера требует хорошей подготовки.