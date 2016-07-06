8 способов избавиться от ненужных волос: плюсы и минусы

Вы догадываетесь, почему жаркими летними деньками некоторые девушки ходят в джинсах или брюках? Возможно, из-за нелюбви к юбкам. А чаще всего — потому что не хотят чувствовать себя шерстистым носорогом, который, как известно, давно вымер.
Решение есть — эпиляция и депиляция (удаление волос без разрушения волосяной луковицы). Но способов удаления волос так много, что глаза разбегаются. И у каждого свои плюсы и минусы. Попробуем разобраться.
Бритье
Что может быть проще? Берете у своего бойфренда станок, несмотря на его протестующие возгласы, намыливаете ножки или наносите пену для бритья, и несколькими аккуратными движениями удаляете ненужную растительность. Вот только через день кожа снова начинает колоться, а через неделю волосы возвращаются на место. И все предательски чешется.
Стоимость: бритва и крем для бритья — около 200 рублей.
Депиляционные кремы
По большому счету это то же, что и бритва, только нет опасности травмировать кожу острым лезвием. Наносите крем, он «разъедает» волосы, после чего аккуратно снимаете его специальной лопаточкой, которая идет в комплекте. Плюсы: безопасно, нет возможности порезаться. Минусы: на крем бывает аллергическая реакция, через пару дней волосы возвращаются.
Стоимость — от 300 рублей.
Эпилятор
Страшно жужжащую машинку любят многие женщины. Полчаса водишь туда-сюда мазо-девайсом, терпишь боль, пока много-много пинцетов выдергивают все ненужное, зато потом две-три недели не беспокоишься о том, гладкие ноги или нет. Первый минус — это больно. Второй — у тех, кто постоянно пользуется эпилятором, сильно врастают волосы. Плюс — простота.
Стоимость прибора — от 2 000 рублей.
Воскоэпиляция
Здесь, как и в прошлом способе, волосы выдирают с корнем. Наносится теплый воск, накладывается полоска бумаги вроде промокашки и резким движением удаляют достаточно большую площадь волос за раз. Плюсы: быстро, относительно надолго. Минусы: больно, врастают волосы.
Стоимость воскоэпиляции ног полностью — от 1000 до 1500 рублей.
Шугаринг
Этот способ близок к воскоэпиляции, только обрабатываются за раз меньшие по размеру участки. «Приклеивается» к коже и ненужным волоскам не воск, а сахарная паста, которая бывает разной по вязкости. Затем резкими короткими движениями выдергиваются волосы. Некоторые делают шугаринг самостоятельно, а остальные — обращаются к мастерам. И пару недель можно не стесняясь носить шортики.
Стоимость удаления волос со всей поверхности ног — от 1 200 рублей.
И у эпилятора, и у воскоэпиляции и шугаринга есть большой минус — чтобы воспользоваться этими методами, нужно отрастить волоски до длины 5–10 мм, а значит какое-то время придется отпугивать откружающих ненужной растительностью.
Электроэпиляция
В этом методе в волосяной фолликул вводят тончайшую иглу и пускают электрический разряд, разрушая ткани, в том числе волосяную луковицу. В трех словах электроэпиляцию можно описать так: долго, дорого, навсегда. Перспектива больше никогда не думать о лишних волосах настолько привлекает, что девушки готовы на любые жертвы, даже вытерпеть сильную боль.
Стоимость — от 7000 рублей за удаление волос на ногах/один сеанс.
Фотоэпиляция
Последние два способа относятся к высокотехнологичным. Фотоэпиляция, в основном, подходит темноволосым девушкам. Готовьтесь, что кожу будут облучать вспышками, после чего волосы покинут насиженное место. Чтобы избавиться от волос на много лет, нужно провести 8–12 процедур.
Стоимость фотоэпиляции ног полностью — от 15 000 руб.
Лазерная эпиляция
При этом методе луч света, производимый лазером определенной длины волны, сам находит фолликул (волосяную луковицу) и воздействует на пигмент (меланин), находящийся в нем. Тепловая энергия разрушает обработанный фолликул, и рост волоса из него прекращается. Одновременно строго определенная интенсивность и длина волны лазера обеспечивает его избирательное воздействие на меланин волос и не допускает повреждения кожи. Во время процедуры будет слегка неприятный запах и в зависимости от зоны воздействия может быть больно. Плюсы: не страдает кожа, не остается рубцов. В целом, сегодня лазерная эпиляция считается самым эффективным методом удаления волос.
На сегодняшний день лазерная эпиляция является самым передовым, эффективным, быстрым и щадящим способом удаления нежелательных волос путем разрушения волосяного фолликула без повреждения кожи. Для полного устранения максимального количества волос (70–95%) требуется курс процедур с интервалом 1 — 2,5 месяца затем реже, 1 раз в 2–4 месяца. Важно отметить, что всё это время ваша кожа будет свободна от нежелательных волос. При лазерной эпиляции отсутствуют недостатки других методов, такие как: ожоги и рубцы (при электроэпиляции), врастания волос (при шугаринге и восковой эпиляции), порезы (при бритье). Следует помнить, что этот вид эпиляции подходит не всем, да и правильное использование лазера требует хорошей подготовки.
В Тюмени лазерную эпиляцию проводит центр CosmoTerra. Высококвалифицированные врачи-косметологи проводят процедуру с помощью комплексной косметологической станции Candela GentleMax. На первую процедуру предоставляется 35%-скидка.
Единица измерения стоимости процедуры — 1 импульс (диаметр одного импульса- 15 мм), стоимость лазерной эпиляции в области ног, живота и тела — от 24 руб./вспышка, лицо — от 98 руб./вспышка. На ранее обработанные зоны предоставляются скидки: 25% — на вторую процедуру и 40% — на третью и все последующие процедуры.
Более подробно о стоимости процедуры лазерной эпиляции можно узнать по тел. (3452) 63-16-11, 99-30-63 и на сайте центра www.cosmo-terra.ru. Консультация врача-косметолога бесплатная.
О противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом.
Лицензия ЛО-72-01-002041 от 03 декабря 2015 г.