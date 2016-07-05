На какие автомобили похожи известные тюменцы

Мы загрузили в приложение фотографии Владимира Якушева, Александра Моора, Евгения Гараничева, Алены Водонаевой, Владимира Шарпатова и других наших земляков.
Действительно ли система подбирает автомобили, похожие на людей со снимков? Сделайте свой вывод.
Владимир Якушев
Первым мы загрузили в приложение снимок губернатора Тюменской области. Программа решила, что Владимир Якушев похож на 412 «Москвич».
Александр Моор
Сложно было обойти вниманием главу администрации Тюмени Александра Моора. Его лицо Auto.ru распознала как экологичный автомобиль Toyota Prius.
Яна Добровольская
Очаровательную победительницу конкурса «Мисс Россия 2016» программа посчитала похожей на Nissan Bluebird.
Владимир Шарпатов
Герою России, знаменитому летчику Владимиру Шарпатову и машину подобрали соответствующую — ГАЗ М-20 «Победа».
Владислав Крапивин
Детский писатель родом из Тюмени, воспевший мальчишескую дружбу, тополя и морскую романтику, по мнению приложения Auto.ru, оказался похож на ЗАЗ 968.
Евгений Гараничев
Заслуженно любимому спортивными фанатами биатлонисту Евгению Гараничеву достался такой автомобильный двойник, как Mazda Demio.
Алена Водонаева
Экс-участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне телеведующая Алена Водонаева напомнила приложению автомобиль Toyota Prius.
Алена Шишкова
Вице-мисс Россия, мама ребенка рэпера Тимати, тюменская модель Алена Шишкова, по мнению Auto.ru, похожа на Toyota Sprinter.
Конечно же, не забывайте, что основная функция приложения — распознавать автомобили по фото. Достаточно сфотографировать машину — и приложение покажет её марку, модель, поколение и среднюю стоимость. Сейчас приложение распознаёт более 100 марок и 1000 моделей из каталога Авто.ру.
Угадывать машины помогает технология компьютерного зрения, разработанная в Яндексе. Для её обучения потребовалось 6 миллионов фотографий. База Авто.ру стала идеальным источником данных: это изображения реальных машин в городских пейзажах, снятые на «мыльницу» или камеру смартфона с тысяч разных ракурсов. Поэтому приложение угадывает автомобили на уровне эксперта.