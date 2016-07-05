На какие автомобили похожи известные тюменцы

Конечно же, не забывайте, что основная функция приложения — распознавать автомобили по фото. Достаточно сфотографировать машину — и приложение покажет её марку, модель, поколение и среднюю стоимость. Сейчас приложение распознаёт более 100 марок и 1000 моделей из каталога Авто.ру.