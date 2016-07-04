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«Абалакское поле» в снимках из Instagram

4 июля 2016, 16:29
Под Тобольском в Абалаке в эти входные собрались сотни реконструкторов и тысячи гостей, чтобы погрузиться в атмосферу Средневековья.

Axmarinka: «Два дня на Абалакском поле. Съездить для того, чтобы не только сменить обстановку, но и эпоху, попасть в эпоху викингов и увидеть сражения крутых мужиков».

Фото: @annaianel

Фото: @belkin_sunduk

Фото: @black_dog_diary

tihonovakris: «Поучаствовала в очередной ярмарке, соседствовала с мастером из Екатеринбурга задолбалась фоткаться с туристами и их детьми».

Фото: @tihonovakris

Фото: @forwen

Фото: @klassenalena

gree_kate: «Эти выходные принесли детям не только много новых эмоций, но и новых умений…. Парни первый раз в жизни собрали палатку самостоятельно, научились ходить на ходулях, покорили маленький скалодром, поучаствовали в боях подушками, постреляли из лука. Миша даже сделал на гончарном кругу вазочку из глины. Всё это благодаря фестивалю»

Фото: @_pavlik_student_

Фото: @klassenalena

svetlana120485: «В эти выходные совершили путешествие во времени и оказались в эпохе раннего средневековья. Эра викингов и боев по чести».

Фото: @klassenalena

susanintrip: «И в снег и в грозу, под раскаты грома и мощный ветер, команда реконструкторов и зрителей, как настоящие викинги играют в а-ля регби, но со скандинавскими правилами! Как будто готовятся к #стальнойхарактер. Мужики брутальны, несахарные точно!»

Фото: @susanintrip

Фото: @anutaheartsease

vs_anuta: «Погода удивляла. Закончилось все грозой, но день был прекрасный #абалакскоеполе» masick: «Мне понравился фестиваль, было достаточно интересно и разнообразно. Кроме стрельбы из лука, удалось ещё отчеканить свою монетку-талисман с символами-оберегами. Посмотрели на быт походного лагеря воинов и выпили домашний сбитень. Ну и главное событие — реконструкция боев. Естественно, что битвы формата кино, никто не будет показывать, дерутся участники тупым оружием, но даже это было захватывающе»

Фото: @kochevnik231180

Фото: @kostya_1700

Фото: @lao_one

Фото: @svetlana120485

Погода была разнообразной — от солнечной до хмурых туч и радуги.

Фото: @vs_anuta

Фото: @vera_vinny

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