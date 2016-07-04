«Абалакское поле» в снимках из Instagram

vs_anuta: «Погода удивляла. Закончилось все грозой, но день был прекрасный #абалакскоеполе» masick: «Мне понравился фестиваль, было достаточно интересно и разнообразно. Кроме стрельбы из лука, удалось ещё отчеканить свою монетку-талисман с символами-оберегами. Посмотрели на быт походного лагеря воинов и выпили домашний сбитень. Ну и главное событие — реконструкция боев. Естественно, что битвы формата кино, никто не будет показывать, дерутся участники тупым оружием, но даже это было захватывающе»