nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Скорая помощь» на экстренные вызовы будет доезжать за 20 минут

2 июля 2016, 11:33
С 1 июля текущего года «скорая помощь» обязана прибыть к пациенту в течение 20 минут, если речь идет об экстренном вызове. Это одна из новелл, которые были утверждены приказом Министерства здравоохранения. Тем не менее, говорят тюменские медики, это не значит, что остальные пациенты останутся без внимания.

В настоящее время существует разделение звонков в «скорую помощь» на экстренную и неотложную. У всех в голове сложился стереотип того, что абсолютно по любому звонку скорая помощь должна приехать сразу и немедленно. В этом моменте нужно объяснить читателям и остальным гражданам, в какой ситуации нужно ждать помощь незамедлительно, а в каких — придется немного подождать. Кажущиеся на первый взгляд одинаково срочные звонки, не всегда равнозначны для медиков.

При неотложном вызове человек может подождать, чаще всего это просто температура или давление. Бригада медиков в любом случае приедет. Зачастую таких вызовов больше всего, и они затмевают сложные случаи. В такой ситуации не стоит паниковать и переживать, если медики оперативной бригады доедут только в течение 1–2 часов. Если такой звонок поступил днем в течение рабочего дня поликлиники, то вызов переадресовывается на местного дежурного участкового терапевта или педиатра.

Приоритетными же считаются экстренные вызовы, при которых в дальнейшем у пациента могут быть тяжелые последствия или летальный исход. Это вызовы с кровотечениями, судорогами, потерей сознания, то есть те, при которых может развиться острый коронарный синдром, инсульт, инфаркт миокарда или возникнуть угроза прерывания беременности. При таких вызовах зачастую на кону стоит жизнь пациента и время играет большую роль.

По сообщению пресс-службы тюменской станции скорой медицинской помощи, если у клиента нет при себе медицинского полиса ОМС, или он приезжий и оставил его в другом городе или регионе, в любом случае, бригада врачей окажет всю помощь в полном объеме по всем стандартам и клиническим протоколам вплоть до проведения госпитализации, если это нужно. Отсутствие полиса обязательного медстрахования не является препятствием для оказания помощи человеку.

Также, кроме выездов непосредственно к пациенту, врачи проводят консультации по телефону. Старшие врачи оперативного отдела только за июнь 2016 года проконсультировали 1695 пациентов по телефону по вопросам не связанным с выездами медицинской бригады. Медики и фельдшеры скорой оказали помощь более 15 тысячам жителей Тюмени и Тюменского района, доставили в стационары 6904 пациента, а также 3854 вызова передали в службы неотложной помощи поликлиник и областной больницы № 19.

Всего на линии находятся около 40 бригад, а также есть запас автомобилей на случай часов пиковой нагрузки, в вечернее время с 18 часов до часа ночи. Это связано с тем, что в нерабочее время все поликлиники закрываются и абсолютно все вызовы «идут» через номер горячей линии «03» на пульт скорой медицинской помощи. За минуту такого времени может поступить до 100 звонков и пациенты, жизни которых ничего не угрожает, находятся под нашим контролем и ожидают приезда скорой помощи, — прокомментировал заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Игорь Ярков.

Машины станции скорой помощи делятся на три типа. Машин класса «А» всего две, они отличаются отсутствием дефибриллятора и предназначены в первую очередь для оказания экстренной помощи психически больным людям.

Основной парк машин составляют автомобили класса «В», в которых есть стандартный комплекс оборудования для проведения реанимационных мероприятий.

А также в автопарке скорой помощи присутствуют 10 машин класса «С», которые отличаются от более распространенного автопарка еще и наличием нескольких приборов, таких как автопульс и инфузомат, для лиц, находящихся в жизнеугрожающем состоянии.

За первый летний месяц 2016 года бригады скорой спасли 663 тюменца, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Экстренная медицинская помощь оказана 158 пациентам в состоянии комы или шока, 264 — с острым коронарным синдромом, 241 — с нарушением мозгового кровообращения. Время приезда оперативной бригады медиков зависит от пробок в городе.

По словам Игоря Яркова, время приезда скорой помощи может увеличиться из-за ремонтов дорог и пробок, особенно в часы пик. Также медикам оперативно оказать помощь часто мешают шлагбаумы перед въездами во дворы. Иной раз, сильно помогают машине скорой помощи сами пациенты, заблаговременно, еще при вызове сообщив о путях более удобного и быстрого проезда в прилегающую территорию дома непосредственно к самому подъезду или входу.

Кстати, часть врачей работает в суточном режиме, а все водители «скорых» работают по 12 часов. Есть медики, которые выходят на смены по 12 часов. А в пиковые вечерние нагрузки, после 18.00 часов, имеются дополнительные бригады, которые перекрывают резко увеличивающийся поток звонков.

#Новости#Скорая помощь#Здоровье#Законодательство#Сюжеты нашего города#Медицина#Аналитические материалы#Алексей#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25