«Скорая помощь» на экстренные вызовы будет доезжать за 20 минут

Всего на линии находятся около 40 бригад, а также есть запас автомобилей на случай часов пиковой нагрузки, в вечернее время с 18 часов до часа ночи. Это связано с тем, что в нерабочее время все поликлиники закрываются и абсолютно все вызовы «идут» через номер горячей линии «03» на пульт скорой медицинской помощи. За минуту такого времени может поступить до 100 звонков и пациенты, жизни которых ничего не угрожает, находятся под нашим контролем и ожидают приезда скорой помощи, — прокомментировал заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Игорь Ярков.