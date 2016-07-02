«Скорая помощь» на экстренные вызовы будет доезжать за 20 минут

В настоящее время существует разделение звонков в «скорую помощь» на экстренную и неотложную. У всех в голове сложился стереотип того, что абсолютно по любому звонку скорая помощь должна приехать сразу и немедленно. В этом моменте нужно объяснить читателям и остальным гражданам, в какой ситуации нужно ждать помощь незамедлительно, а в каких — придется немного подождать. Кажущиеся на первый взгляд одинаково срочные звонки, не всегда равнозначны для медиков.
При неотложном вызове человек может подождать, чаще всего это просто температура или давление. Бригада медиков в любом случае приедет. Зачастую таких вызовов больше всего, и они затмевают сложные случаи. В такой ситуации не стоит паниковать и переживать, если медики оперативной бригады доедут только в течение 1–2 часов. Если такой звонок поступил днем в течение рабочего дня поликлиники, то вызов переадресовывается на местного дежурного участкового терапевта или педиатра.
Приоритетными же считаются экстренные вызовы, при которых в дальнейшем у пациента могут быть тяжелые последствия или летальный исход. Это вызовы с кровотечениями, судорогами, потерей сознания, то есть те, при которых может развиться острый коронарный синдром, инсульт, инфаркт миокарда или возникнуть угроза прерывания беременности. При таких вызовах зачастую на кону стоит жизнь пациента и время играет большую роль.
По сообщению пресс-службы тюменской станции скорой медицинской помощи, если у клиента нет при себе медицинского полиса ОМС, или он приезжий и оставил его в другом городе или регионе, в любом случае, бригада врачей окажет всю помощь в полном объеме по всем стандартам и клиническим протоколам вплоть до проведения госпитализации, если это нужно. Отсутствие полиса обязательного медстрахования не является препятствием для оказания помощи человеку.
Также, кроме выездов непосредственно к пациенту, врачи проводят консультации по телефону. Старшие врачи оперативного отдела только за июнь 2016 года проконсультировали 1695 пациентов по телефону по вопросам не связанным с выездами медицинской бригады. Медики и фельдшеры скорой оказали помощь более 15 тысячам жителей Тюмени и Тюменского района, доставили в стационары 6904 пациента, а также 3854 вызова передали в службы неотложной помощи поликлиник и областной больницы № 19.
Всего на линии находятся около 40 бригад, а также есть запас автомобилей на случай часов пиковой нагрузки, в вечернее время с 18 часов до часа ночи. Это связано с тем, что в нерабочее время все поликлиники закрываются и абсолютно все вызовы «идут» через номер горячей линии «03» на пульт скорой медицинской помощи. За минуту такого времени может поступить до 100 звонков и пациенты, жизни которых ничего не угрожает, находятся под нашим контролем и ожидают приезда скорой помощи, — прокомментировал заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Игорь Ярков.
Машины станции скорой помощи делятся на три типа. Машин класса «А» всего две, они отличаются отсутствием дефибриллятора и предназначены в первую очередь для оказания экстренной помощи психически больным людям.
Основной парк машин составляют автомобили класса «В», в которых есть стандартный комплекс оборудования для проведения реанимационных мероприятий.
А также в автопарке скорой помощи присутствуют 10 машин класса «С», которые отличаются от более распространенного автопарка еще и наличием нескольких приборов, таких как автопульс и инфузомат, для лиц, находящихся в жизнеугрожающем состоянии.
За первый летний месяц 2016 года бригады скорой спасли 663 тюменца, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Экстренная медицинская помощь оказана 158 пациентам в состоянии комы или шока, 264 — с острым коронарным синдромом, 241 — с нарушением мозгового кровообращения. Время приезда оперативной бригады медиков зависит от пробок в городе.
По словам Игоря Яркова, время приезда скорой помощи может увеличиться из-за ремонтов дорог и пробок, особенно в часы пик. Также медикам оперативно оказать помощь часто мешают шлагбаумы перед въездами во дворы. Иной раз, сильно помогают машине скорой помощи сами пациенты, заблаговременно, еще при вызове сообщив о путях более удобного и быстрого проезда в прилегающую территорию дома непосредственно к самому подъезду или входу.
Кстати, часть врачей работает в суточном режиме, а все водители «скорых» работают по 12 часов. Есть медики, которые выходят на смены по 12 часов. А в пиковые вечерние нагрузки, после 18.00 часов, имеются дополнительные бригады, которые перекрывают резко увеличивающийся поток звонков.