Турцию открыли — спрос есть: тюменцы начали «атаковать» турфирмы

Напомним, что отношения между Россией и Турцией осложнились после того, как российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецкими ВВС и упал в сирийской провинции Латакия. В тот же день, 24 ноября, Ростуризм и МИД РФ порекомендовали жителям нашей страны воздержаться от поездок в Турцию в связи с террористической угрозой. Позднее появилась информация о том, что Ростуризм запрещает туроператорам продавать путевки в Турцию. Если в холодное время года отсутствие возможности отдохнуть на турецких курортах не слишком трогало жителей страны, то ближе к лету многие любители пляжного отдыха задались вопросом, куда поехать. Кто-то из тюменцев выбрал заграничные курорты — Болгарию, Испанию, Кипр. Другие купили путевки или решили ехать дикарями в Крым и на побережье Кавказа.
Можно сказать, что с потерей Турции как-то смирились. И вот на днях президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились о возобновлении турпотока из РФ в Турцию. Ограничение продажи путевок на курорты этой страны было снято, глава государства поручил правительству заняться возобновлением чартерных перевозок.
Разумеется, информация об этом вызвала ликование у всей туристической отрасли, а также у жителей страны, привыкших к хорошему отдыху за небольшие деньги на турецких курортах. Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина радиостанции «Говорит Москва», первые российские путешественники смогут отправиться в Турцию уже на следующей неделе. Совсем скоро операторы поставят первые чартерные рейсы в города этой страны.
По словам эксперта, полноценные чартерные программы компании организуют максимум за месяц и начнут предлагать после этого турпакеты. При этом, как считает Тюрина, поток отдыхающих в этом сезоне не достигнет уровня прошлых лет: скажутся экономический кризис в России, серия терактов в Турции, а также то, что многие уже купили путевки на другие направления.
Отметим, что тюменцы уже начали «атаковать» турфирмы города, спрашивая путевки в Турцию. Сотрудники компаний отмечают, что спрос большой, и он пока превышает предложение. В частности, еще нет прямых чартерных рейсов из Тюмени в города Турции.
«Информации пока мало. ANEX TOUR заявили рейсы из Москвы и Екатеринбурга. Путевка на двоих на восемь дней с проживанием в трехзвездочном отеле по системе „Все включено“ с вылетом из Екатеринбурга обойдется в 59 тысяч рублей, такое же предложение с вылетом из Москвы — в 44 тысячи рублей. Чартерный рейс из Тюмени обещают поставить на следующей неделе. Туристы звонят, не переставая, спрос большой», — рассказала корреспонденту Nashgorod.ru представитель компании «1000 ДОРОГ» Юлия Приходько.
По ее словам, если теракты в Тунисе туристы вспоминают до сих пор и опасаются ехать в эту страну, то недавний теракт в аэропорту Стамбула, похоже, не слишком напугал тюменцев.
В другой тюменской турфирме также подтвердили, что спрос на Турцию большой: звонить начали в тот же день, как появились первые новости о снятии ограничения на продажи путевок.
«Если и будет снижение интереса — то, может, на первые рейсы и первые брони. У всех операторов лето расписано по направлениям, и выход такого крупного направления, как Турция, скорее всего, повлечет сокращение перевозки по другим направлениям, изменения полетных программ, времени вылета и т.д. Турецкие курорты, конечно, ощутили отсутствие туристов. В таких регионах как Анталия, Кемер многие отели были ориентированы исключительно на российских туристов, в отличие от Сиде, популярного у немцев. Мы знаем, что в Турции ждут российских туристов — они с радостью примут всех, кто захочет к ним приехать», — отметили в турфирме.
Добавим, что сами тюменцы по-разному восприняли сообщение о том, что теперь можно вновь насладиться всеми радостями турецких курортов.
«Была в Турции несколько раз, меня там устраивает все — море, солнце, сервис в отелях, экскурсионная программа и, конечно, цена. Сильно огорчилась, когда запретили продавать путевки в Турцию, думала насчет Кипра или Болгарии, но так и не купила путевку. Теперь, выходит, хорошо, что не купила. Подожду, когда откроются чартеры из Тюмени, и слетаю в любимую Анталью или еще на какой-нибудь курорт», — говорит Анна.
«Раньше с семьей отдыхал в Турции, но сейчас не поеду, даже если действительно возобновится продажа путевок. У меня семья, дети, а там все-таки небезопасно», — считает Павел.