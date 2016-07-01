Турцию открыли — спрос есть: тюменцы начали «атаковать» турфирмы

Напомним, что отношения между Россией и Турцией осложнились после того, как российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецкими ВВС и упал в сирийской провинции Латакия. В тот же день, 24 ноября, Ростуризм и МИД РФ порекомендовали жителям нашей страны воздержаться от поездок в Турцию в связи с террористической угрозой. Позднее появилась информация о том, что Ростуризм запрещает туроператорам продавать путевки в Турцию. Если в холодное время года отсутствие возможности отдохнуть на турецких курортах не слишком трогало жителей страны, то ближе к лету многие любители пляжного отдыха задались вопросом, куда поехать. Кто-то из тюменцев выбрал заграничные курорты — Болгарию, Испанию, Кипр. Другие купили путевки или решили ехать дикарями в Крым и на побережье Кавказа.