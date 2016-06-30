Бассейн, учебный корпус, общежитие: как идет реконструкция объектов ТюмГУ?

В ходе пресс-тура по объектам строительства и реконструкции учреждений образования журналистам показали три разноплановых объекта: спортивный, учебный корпуса и общежитие. Их объединяет то, что в следующем году все они получат вторую жизнь.
Как рассказал журналистам заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный, работы на объектах ТюмГУ ведутся уже не первый год. Так, в прошлом году привели в порядок внутреннее помещение института государства и права и разработали проектную документацию еще по трем зданиям: спортивный комплекс, расположенный по адресу Пржевальского, 37, институт о земле на Осипенко, 2 и общежитие на улице Красина, 19. В этом году приступили к выполнению строительно-монтажных работ.
Бассейн на Пржевальского, 37: плавают все!
На месте первого объекта пока только работает техника. Однако уже очень скоро начнутся строительные работы, и в декабре следующего года тюменцы не узнают новый спортивный комплекс.
Напомним, это здание давно нуждалось в ремонте. Старый корпус начинали возводить в 60-е годы прошлого века. Работы на объекте длились порядка 15 лет, после чего строительство было заморожено. В начале 1990-х развалины убрали и на имеющемся фундаменте, без проведения технической экспертизы, с нарушением технологий строительства построили бассейн. В итоге здание начало разрушаться, не простояв и десяти лет. Из соображений безопасности его закрыли.
Как пояснил заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный, до закрытия это было учреждение, оказывающее не только образовательные услуги. Там занимались все желающие. Поэтому в последние три года за судьбу этого корпуса ТюмГУ переживали не только студенты, но и любители поплавать здесь в бассейне.
«Объект после открытия будет работать и как учебное заведение, и как спортивный сооружение, которых у нас пока в городе не хватает», — подчеркнул Евгений Заболотный.
Новая жизнь памятника
Второй объект, который обещают сдать в декабре следующего года — учебный корпус ТюмГУ, институт наук о земле.
Это здание имеет богатую историю. Оно строилось в 1811–14 гг. Хотя с тех пор ремонты здесь проводили, но такой масштабной реставрации здание не видело.
Строители продумали все: от дизайна до меню в столовой. Мультимедийное, технологическое и учебное оборудование будут отвечать самым современным стандартам. Важно то, что здание приспособят для всех категорий студентов, в том числе и маломобильных. Для них в корпусе установят лифт. Как пояснил ректор ТюмГУ Валерий Фальков, сегодня это требование является обязательным, однако всегда тяжело построенное в советское, тем более в дореволюционное время здание, сделать удобным для всех групп студентов.
Также предусмотрели банальные, но очень необходимые вещи.
«Здесь будет хорошая, современная столовая, — рассказал ректор ТюмГУ Валерий Фальков. — Мы параллельно решаем вопрос повышения квалификации поваров, полного пересмотра меню».
Общежитие 21 века: никаких удобств на этаже!
Весной следующего года откроется и обновленное студенческое общежитие Тюменского госуниверситета по улице Красина, 19.
«Это общежитие устарело морально и физически, — сказал Валерий Фальков. — Сегодня другие требования. Комнаты должны быть по-другому оборудованы, у них должен быть другой дизайн, коммуникации. Например, когда это здание проектировалось, никто не знал об интернете. Теперь он будет в каждой комнате. Планировки изменятся, входная группа и т.д. Что касается физического износа, то недавно силами университета мы отремонтировали крышу, сейчас при поддержке правительства проводим здесь полноценный ремонт».
Строители нацелены на то, чтобы сделать проживание будущих специалистов максимально комфортным.
«Каждое поколение стремится к тому, чтобы следующее жило достойнее. И то, что происходит сейчас с материальной базой ТюмГУ, как раз об этом и свидетельствует, — объяснил Евгений Заболотный. — Когда-то здесь располагались 4–5 местные комнаты с удобствами в конце коридора. Сегодня и у студентов другие требования, да и надо чтобы они смолоду привыкали к комфорту».
После ремонта количество мест для проживания студентов увеличится почти вдвое. Как отметил Валерий Фальков, это не только сделает госуниверситет еще конкурентоспособнее, но и поможет поддерживать обучающихся, ведь снимать квартиру не всем родителям по карману.
По проекту, в общежитии у каждого проживающего будет своя, хоть и небольшая комната, а также отдельный санузел и мини-кухня. Здесь обустроят прачечную, студенческое кафе и тренажерный зал.