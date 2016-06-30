Бассейн, учебный корпус, общежитие: как идет реконструкция объектов ТюмГУ?

Строители продумали все: от дизайна до меню в столовой. Мультимедийное, технологическое и учебное оборудование будут отвечать самым современным стандартам. Важно то, что здание приспособят для всех категорий студентов, в том числе и маломобильных. Для них в корпусе установят лифт. Как пояснил ректор ТюмГУ Валерий Фальков, сегодня это требование является обязательным, однако всегда тяжело построенное в советское, тем более в дореволюционное время здание, сделать удобным для всех групп студентов.