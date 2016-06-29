Яндекс. Такси: теперь и в Тюмени

Важные отличие Яндекс. Такси от других тюменских служб состоит в том, что здесь нет телефона диспетчерской. Единственный способ заказать машину — зайти на официальный сайт или воспользоваться мобильным приложением. Как человек, недолюбливающий наличные и старающийся везде рассчитываться «пластиком», я в первую очередь искал на сайте именно эту возможность. Оказалось, сервис предлагает клиенту очень удобную опцию — возможность прикрепить банковскую карту к своему личному кабинету и рассчитываться с водителем, даже не вынимая портмоне из кармана — нужная сумма просто спишется со счета. Единственное неудобство в том, что для этого нужно устанавливать приложение на мобильный — одним браузером здесь не обойдешься.