Яндекс. Такси: теперь и в Тюмени

Как сообщает официальный портал компании, «Яндекс. Такси» уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Челябинске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Сочи, Перми и других городах. В общей сложности к сервису подключено 25 тысяч машин из 350 таксопарков и диспетчерских.
На этой неделе сервис начал работу и в нашем городе. Лично оценить работу новой службы заказа, а также отвлечься от работы, сделать круг по городу на такси и поделиться впечатлениями с читателями решил корреспондент NashGorod.ru.
Не надо никуда звонить…
Важные отличие Яндекс. Такси от других тюменских служб состоит в том, что здесь нет телефона диспетчерской. Единственный способ заказать машину — зайти на официальный сайт или воспользоваться мобильным приложением. Как человек, недолюбливающий наличные и старающийся везде рассчитываться «пластиком», я в первую очередь искал на сайте именно эту возможность. Оказалось, сервис предлагает клиенту очень удобную опцию — возможность прикрепить банковскую карту к своему личному кабинету и рассчитываться с водителем, даже не вынимая портмоне из кармана — нужная сумма просто спишется со счета. Единственное неудобство в том, что для этого нужно устанавливать приложение на мобильный — одним браузером здесь не обойдешься.
Программа для OS Android оказалась довольно громоздкой. Play Market’у пришлось несколько минут выкачивать объемный файл из репозитория, после чего старенький смартфон отказывался ее устанавливать, ссылаясь на нехватку памяти — пришлось удалить несколько редко используемых «софтинок».
Впрочем, все вышесказанное — скорее недостаток моего спартанского гаджета, нежели приложения Яндекс. Такси, а большой размер программы полностью оправдывается доступными функциями. Система сама определяет и отмечает на карте текущее местоположение пользователя, сообщает о свободных машинах и позволяет оперативно вызвать ближайшую из них, а также узнать ориентировочную цену поездки.
Поедем, прокатимся!
Заказывая автомобиль для пробной поездки, я решил прокатиться до района драмтеатра, а затем вернуться обратно в редакцию. Вызвать машину оказалось несложно. Единственная опция, которой не хватало в программе — возможности строить маршрут по нескольким адресам. Приложение позволяло указать только начальную и конечную точку, поэтому я решил указать адрес только промежуточного пункта, а дальше пересчитать цену фрахта по факту.
Нажимаю кнопку «заказать такси», и уже через несколько секунд на экране выводятся сведения о назначенном автомобиле. Смартфон сообщает, что ко мне едет белый Ford Mondeo, за рулем которого находится водитель Сергей. Машина движется по улице Малыгина, и приложение в реальном времени сообщает ее местонахождение.
На лобовом стекле автомобиля подмигивал цифрами смартфон с программой-таксометром. В момент посадки на его экране отобразилась сумма 49 рублей — именно столько стоит минимальная поездка.
Пожалуй, самым необычным в поездке с Яндекс. Такси стало то, что перед выходом из такси не потребовалось рассчитываться с шофером — программа сама списала нужную сумму с карточки. Кстати, сама поездка обошлась всего в сто с небольшим рублей — рекордно низкая цена для такси такого уровня.
Сложилось представление, что, начав работу в Тюмени, Яндекс. Такси осуществило мечту сотен горожан — предложило качественный сервис за экстремально низкую цену. Как долго оператор сможет удерживать столь низкие тарифы, и как отреагируют на это другие диспетчерские службы — покажет время… А по результатам пробной поездки хочется полагать, что Яндекс. Такси принесет в наш город новые стандарты качества обслуживания и даст начало новому витку в развитии всей городской системы такси.