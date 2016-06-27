Яркие выходные в Тюмени: фестиваль Холи собрал 3000 человек

В минувшие выходные в Тюмени на стадионе «Локомотив» прошел всероссийский фестиваль красок Холи. На тюменской земле фестиваль федерального масштаба проводится второй раз. И, по словам организаторов, публика с благодарностью встречает событие и с нетерпением ждет следующего, о чем постоянно пишет в социальных сетях.
«Изюминка фестиваля в том, что мы единственные кто проводит такие крупные фестивали в России. За то время пока мы находимся в Тюмени, мы устраиваем два фестиваля: водных фонариков и холи. Именно из-за большого количества народа мы проводим фестиваль красок именно два дня. Первый день считается разогревочным, на второй уже большое количество народа синхронно танцует под музыку», — говорит организатор фестиваля Анна Власова.
Фестиваль был ярким во всех смыслах: лица и одежда участников были измазаны в краске насыщенных цветов, тюменцы радовались и дарили улыбки, можно было получить незабываемые впечатления, поучаствовав в творческих мастер-классах. На протяжении всего мероприятия можно было сделать мехенди или аквагрим. Голодными участники фестиваля не остались — 4 фургончика со сладостями и напитками постоянно поддерживали «боевой дух».
Краски холи можно было купить прямо на фестивале, но отдельным счастливчикам удавалось получить их в подарок: среди участников разыгрывали пакетики с краской и билеты в кинотеатры.
Одним из обладателей счастливых билетов и краски стал Аскар Каримов — организаторы поощрили его за яркое селфи в инстаграм.
«Это безумно круто. Учитывая, что я совершенно случайно пришел сюда и совсем не ожидал что-либо выиграть. И, кстати, выигрываю что-то я тоже впервые», — отметил Аскар.
Если вы хотели попасть на фестиваль, но почему-то не смогли, не расстраивайтесь — 9 июля пройдет еще один фестиваль холи. Место проведения пока не называется.