Яркие выходные в Тюмени: фестиваль Холи собрал 3000 человек

«Изюминка фестиваля в том, что мы единственные кто проводит такие крупные фестивали в России. За то время пока мы находимся в Тюмени, мы устраиваем два фестиваля: водных фонариков и холи. Именно из-за большого количества народа мы проводим фестиваль красок именно два дня. Первый день считается разогревочным, на второй уже большое количество народа синхронно танцует под музыку», — говорит организатор фестиваля Анна Власова.